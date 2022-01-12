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ОДКБ отправила миротворцев в Казахстан

06.01.2022, 16:08 3241
ОДКБ отправила миротворцев в Казахстан
Фото: twitter/Минобороны России
НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ – Организация договора о коллективной безопасности сообщила, что передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана, сообщает секретариат организации
 

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле", - сообщили в пресс-службе ОДКБ. 


 
От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск.
 
В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Казахстана российской части миротворческого контингента. 
 
Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач.

Ранее сообщалось, что после обращения Касым-Жомарта Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы организации в Казахстан.
 

новости по теме

В США профсоюзы учителей настаивают на возвращении онлайн обучения

12.01.2022, 14:29 1291
В США профсоюзы учителей настаивают на возвращении онлайн обучения
Фото: kqed.org
ВАШИНГТОН. 12 ЯНВАРЯ - В США профсоюзы учителей настаивают на дистанционном формате обучении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает ИА REGNUM, Чикаго является одним из немногих городов США с нестабильной профсоюзной системой. На этой неделе третья по величине школьная система Штатов закрылась после того, как члены школьного профсоюза отказались работать в классах, утверждая, что находиться в школе небезопасно на фоне распространения штамма Омикрон.
 
Также сообщается, что в ряде других мест непрочные договоренности, которые позволяют школам работать в нормальном порядке в этом году, находятся под угрозой.
 

И хотя учителя пока не угрожают увольнениями, профсоюзы вновь сели за стол переговоров, требуя в некоторых случаях вернуться к онлайн обучению. Они часто ссылаются на нехватку персонала из-за волны заболеваний, а также дефицит масок и тестов на коронавирус. При этом часть учителей в качестве протеста взяла больничный", - пишет информационное агентство.

 
 

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил поддержку президенту Казахстана

07.01.2022, 21:50 2651
ПЕКИН. 7 ЯНВАРЯ - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил устное послание президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с жертвами беспорядков, сообщает Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).
 

Китай выступает против любых сил, которые подрывают стабильность Казахстана и угрожают безопасности этой страны", - подчеркнул он.

 
Также лидер КНР отметил, что китайский народ готов оказать помощь казахстанскому народу.
 

"Аэрофлот" приостановил на две недели продажу билетов в Казахстан

06.01.2022, 21:03 3056
"Аэрофлот" приостановил на две недели продажу билетов в Казахстан
МОСКВА. 6 ЯНВАРЯ - Авиакомпания "Аэрофлот" на ближайшие две недели приостановила продажу билетов в Казахстан, передает "МИР 24" со ссылкой на пресс-службу компании. 
 
Выполнение полетов в республику в авиакомпании назвали временно невозможным.
 
 "Аэрофлот" пообещал вернуть пассажирам деньги за билеты.
 
Ранее стало известно, что "Белавиа" отменила запланированный на четверг рейс в Нур-Султан. Аэропорт Алматы вновь приостановил работу.
 
Напомним, беспорядки в стране вспыхнули в минувшее воскресенье после резкого повышения цен на сжиженный газ. Накануне утром правительство страны было отправлено в отставку. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны. В Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ.
 

Перестрелка на туркмено-афганской границе: никто не пострадал

04.01.2022, 16:55 10551
Перестрелка на туркмено-афганской границе: никто не пострадал
Фото: 8am.af
АШХАБАД. 4 ЯНВАРЯ - Вооруженные столкновения между афганскими талибами и туркменскими пограничниками произошли на границе двух государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает ТАСС со ссылкой на афганскую газету Hasht-e subh, перестрелка между туркменскими пограничниками и талибами произошла утром, 3 января в уезде Хамаб провинции Джаузджан. Другие подробности случившегося не поступали.
 

Три дня назад сотрудники пограничной службы Туркмении убили одного мирного жителя и избили другого. В ответ на их действия при расследовании инцидента бойцы "Талибана" произвели выстрелы", - рассказал назначенный радикалами глава управления информации и культуры в северной афганской провинции Джаузджан Хиляль Балхи.

 
Балхи утверждает, что они открыли ответный огонь, сами талибы не пострадали.
 
 

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Тюмени

04.01.2022, 13:24 11331
МОСКВА.4 ЯНВАРЯ - Антипинский нефтеперерабатывающий завод загорелся в Тюмени, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Местные жители рассказали, что их разбудили сирены пожарных машин. Над заводом виден огромный столб дыма, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание 72.ru.
 

Без двадцати десять я пошел машину в сервис отдавать, уже горело. Из-за запаха гари дышать невозможно. Дома закрыли все окна", - рассказал один из очевидцев.


 
На заводе рассказали, что горит одна из секций установки глубокой переработки мазута.
 
В МЧС завили, что сообщение о пожаре поступило в 9.42 по местному времени. Когда на место прибыл первый расчет, площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.
 

Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась", - добавили в ведомстве.

 
К 11.20 пожар локализовали, подразделения продолжают работу. В тушении участвуют 84 человека и 26 единиц техники.
 

Главы государств, обладающих ядерным оружием, сделали совместное заявление

03.01.2022, 20:49 14656
МОСКВА. 3 ЯНВАРЯ - Китай, Россия, Великобритании, США и Франция считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Совместное заявление опубликовано на сайте Кремля. В нем говорится, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. 
 

Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения - пока они продолжают существовать - должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено", - говорится в заявлении.

 
Подписавшиеся подтверждают важность противодействия ядерным угрозам и подчёркивают важность сохранения и соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. 
 

Мы сохраняем приверженность нашим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая наше обязательство по статье VI "в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем", - говорится в заявлении.

 
Каждый из лидеров пяти стран намерен сохранять и далее укреплять национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Также было заявлено об актуальности ранее сделанных заявлений о ненацеливании и подтверждено, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство.
 

Мы подчёркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности. Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", - сказано в тексте заявления. 

 

Председательство в ЕАЭС перешло к Кыргызстану

01.01.2022, 10:40 25221
Председательство в ЕАЭС перешло к Кыргызстану
Фото: eec.eaeunion.org
БИШКЕК. 1 ЯНВАРЯ - Председательство в Евразийском экономическом союзе в 2022 году перешло от Казахстана к Кыргызстану, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на состоявшемся в декабре 2021 года заседании Высшего экономического совета ЕАЭС пообещал "приложить максимум усилий не только в реализации текущей повестки союза, но и расширении деятельности в новых направлениях", сообщает РИА Новости.
Лидер страны неоднократно заявлял, что укрепление сотрудничества с партнерами по ЕАЭС является одним из ключевых направлений внешней политики Бишкека. В 2021 году товарооборот между Кыргызстаном и другими странами союза вырос почти на 40%. При этом экспорт вырос примерно на 25% и импорт более чем на 40%. Основными торговыми партнерами Бишкека в ЕАЭС являются Россия и Казахстан, однако показатели взаимной торговли из года в год увеличиваются в том числе с Арменией и Белоруссией.
 
Основной задачей председательства Кыргызстана в ЕАЭС лидер республики на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем назвал возвращение к допандемийным темпам роста и обеспечение дальнейшего интенсивного развития экономических показателей в странах союза.
 
Лидер Кыргызстана отметил, что 2022 год важно посвятить укреплению инвестиционного и кооперационного сотрудничества, развитию транспортных коридоров, расширению торгово-экономических связей с выходом на новые перспективные рынки. Кроме того, по мнению Жапарова, необходимо обратить особое внимание на климатическую повестку, внедрение зеленых технологий, реализацию проектов в сфере электронной коммерции, а также начать проработку совместных высокотехнологичных проектов, "которые станут символами ЕАЭС".
 
На заседании Высшего Евразийского экономического совета Жапаров в очередной раз обратил внимание глав стран на все еще сохраняющиеся барьеры внутри ЕАЭС, которые противоречат основным принципам союза. По его словам, в договоре расставлены четкие и понятные нормы о том, что государства-члены не будут вводить новые дискриминационные меры в отношении партнеров. Президент подчеркнул, что "этот базовый принцип, заложенный в основу функционирования свободного внутреннего рынка услуг, должен четко соблюдаться и контролироваться комиссией".
 
Президент Кыргызстана отметил и важность единого рынка труда на пространстве ЕАЭС. 
 

Важно продолжить работу по созданию условий для пребывания трудящихся на территории стран союза. Особенно в условиях текущей эпидемиологической ситуации наши трудящиеся граждане и члены их семей должны иметь полную гарантию социальной защиты на территории любого из государств-членов. В частности, нам необходимо обеспечить им доступ как к системе обязательного медицинского страхования, так и к вакцинации, проводимой в наших странах", - сказал он.

 
Также глава Кыргызстана подчеркнул, что одним из обстоятельств, усиливающих влияние кризиса на экономики государств-членов, остается использование иностранной валюты во взаиморасчетах. В условиях роста влияния внешних инфляционных факторов и в целях повышения конкурентоспособности экономик ЕАЭС он призвал активнее использовать в расчетах национальные валюты.
 

Си Цзиньпин пообещал представить в 2022 году великолепную зимнюю Олимпиаду

31.12.2021, 20:31 27296
ПЕКИН. 31 ДЕКАБРЯ - Китайские власти приложат все возможные усилия, чтобы мировая общественность в 2022 году увидела "великолепную пекинскую зимнюю Олимпиаду", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы приложим все возможные усилия, чтобы представить миру великолепную Олимпиаду", - подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин, обращаясь с поздравительной речью к населению страны в связи с наступлением Нового года. Как уточнил китайский лидер, "пока мир находится в ожидании, Китай как следует готовится" к Играм, сообщает ТАСС.

 
Си Цзиньпин также выразил надежду, что в Олимпийских играх в Пекине "примет участие как можно больше людей".
 
XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.
 
27 октября Пекин начал отсчет 100 дней до Олимпиады-2022.
 

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