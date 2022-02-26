Смаилов провел переговоры с Мишустиным

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НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов во время заседания Евразийского межправительственного совета провел двусторонние переговоры с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в частности, касающихся сфер торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, промышленного и топливно-энергетического комплекса, цифровизации и космической отрасли и др.

Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. В 2021 году рост товарооборота между двумя странами составил 29%.

Смаилов отметил динамичный рост в агропромышленном комплексе.

По прошлому году взаимодействие в АПК выросло на 32%. Вместе с тем имеется большой потенциал в этой сфере. Предлагаем продолжить работу по увеличению взаимной торговли, увеличению ее структуры, расширению номенклатуры поставляемых товаров. Приглашаем российский агропромышленный бизнес к тесному сотрудничеству", - сказал Смаилов.

Обсуждая вопросы транзитно-транспортного сотрудничества, премьер-министр Казахстана отметил масштабный проект по развитию международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Казахстанский и китайский участки строительства завершены. Ожидается окончание работ на российской стороне. Казахстанской стороной предусмотрена реконструкция участка автодороги от города Актобе до российской границы на Самару через город Уральск в качестве продолжения проекта автомобильной дороги "Меридиан". По мере увеличения интенсивности движения со временем планируется расширение категории дороги в 2025-2030 годы до четырех полос.

Особое внимание также было уделено вопросу налаживания авиасообщения между Казахстаном и Россией. В настоящее время между соседними странами выполняется 54 рейса в неделю по 21 маршруту. В целом отмечается постепенное возобновление рейсов. Однако имеющийся спрос полностью не удовлетворен.

Кроме того, Смаилов и Мишустин обсудили варианты газификации северных и восточных регионов Казахстана, в том числе из Российской Федерации. Компании "Газпром" и QazaqGaz до конца первого квартала текущего года должны провести оценку проекта газификации северных и восточных регионов Казахстана. Стороны определят объем потребления и маршруты строительства газопроводов. Смаилов выразил заинтересованность в активизации работ в данной сфере для принятия конкретного решения в краткосрочной перспективе.

В свою очередь Михаил Мишустин выразил надежду на укрепление интеграционных связей в формате Евразийского экономического союза и обеспечение торгово-экономического сотрудничества во взаимных интересах.

Хочу с удовлетворением отметить, что наше торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана развивается достаточно успешно. В 2021 году товарооборот увеличился на треть по сравнению с 2020 годом и превысил $25 млрд. Это рекордный показатель взаимной торговли за всю нашу историю", - сказал глава правительства России.

В завершение встречи представители казахстанской и российской сторон подписали План мероприятий по реализации Комплексной программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан на 2021-2025 годы.



