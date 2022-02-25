Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили реализацию совместного проекта "Евразийский агроэкспресс"

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Проект нацелен на увеличение объемов взаимных поставок и экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также его диверсификацию, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.
На первом этапе регулярные отправки за пределы ЕАЭС будут организованы по двум направлениям - в Китай и Узбекистан, а также обратно. В дальнейшем маршруты реализации могут быть расширены на другие страны азиатского и европейского регионов. Регулярность перевозок позволит сформировать конкурентоспособные в отношении морского фрахта тарифы, а также сократить сроки доставки товаров (до 10-14 дней в Китай и 4-7 дней в Узбекистан). Кроме того, предполагается создание всей необходимой инфраструктуры - отлаженной логистической цепочки поставок", - отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.
Министр пояснил, что речь идет о поставках масложировой, молочной, мясной, плодоовощной и готовой пищевой продукции, а также других продуктов питания с акцентом на маржинальные товары.
При реализации совместного проекта предусматривается возможность запуска двух полносоставных контейнерных поездов в неделю по маршруту Беларусь - РФ - Кыргызстан - Казахстан - Китай, включая поезда с рефрижераторными контейнерами для мороженой продукции. Таким образом, ежемесячный объем перевозок в направлении Китая может составить около 10 тыс. тонн.
Участие в совместном проекте подтвердили ООО "Бремино групп" (Беларусь), АО "KTZ Express" (Казахстан), ГП "НК "КТЖ" (Кыргызстан), АО "РЖД Логистика" (Россия), АО "Славтранс-Сервис" (Россия). Для выполнения функций координатора создана АНО "Евразийская Агрологистика".
Напомним, в Нур-Султане проходит заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе.