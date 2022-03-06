В Ташкенте принят план по реализации Глобальной контртеррористической стратегии в ЦА

Фото: МИОР РК

ТАШКЕНТ. 5 МАРТА - В Ташкенте прошла международная конференция высокого уровня на тему "Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН".

3-4 марта текущего года представители Организации Объединенных Наций, а также стран Центральной Азии обсудили вопросы оценки результатов контртеррористического сотрудничества между государствами.

В составе казахстанской делегации в конференции участвовал заместитель председателя Комитета по делам религий МИОР Бауыржан Бакиров.

Бакиров выступил с докладом о реализуемой министерством государственной политике в религиозной сфере, ознакомил с отечественным законодательством, государственных программах по противодействию экстремизму и терроризму, а также об основных направлениях работы по профилактике религиозного экстремизма и терроризма", - сообщает пресс-служба Министерства информации и общественного развития РК.

На мероприятии были подведены итоги 10-летнего сотрудничества в рамках ранее действовавшего совместного плана действий, обсуждены текущие и новые тенденции перспектив регионального и международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом.

В заключение конференции был представлен и одобрен совместный план действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии в Центральной Азии, а также принята Ташкентская декларация.