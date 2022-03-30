Токаев обратился к парламентариям стран СНГ

АЛМАТЫ. 29 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам юбилейного заседания Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, которое сегодня прошло в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Текст обращения главы государства зачитал председатель сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев, сообщает пресс-служба сената парламента РК.
Глава государства напомнил, что именно в Алматы 30 лет назад было подписано историческое соглашение об учреждении Межпарламентской ассамблеи. Президент страны подчеркнул, что за минувшие годы этот уникальный институт стал играть особую роль в системе многостороннего сотрудничества на пространстве содружества.
«Ассамблея вносит весомый вклад в совершенствование национальных законодательств, развитие демократии и гражданского общества. Высокой оценки заслуживает активное участие парламентариев в улучшении практики выборных процессов на пространстве СНГ, обеспечении избирательных прав наших граждан», - говорится в обращении.
Президент отметил, что межпарламентский диалог способствует расширению взаимодействия в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также вносит весомый вклад в создание правовой основы для борьбы с современными вызовами и угрозами безопасности.
«Совместная законотворческая работа позволяет вырабатывать сбалансированные подходы к решению новых задач в рамках актуальной глобальной повестки устойчивого развития, декарбонизации и цифровизации. Казахстан всецело поддерживает многогранную деятельность ассамблеи и в качестве председателя СНГ и одного из основателей МПА намерен всячески содействовать всестороннему усилению этого уникального и полезного института», - заключил Токаев.