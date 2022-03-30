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Токаев обратился к парламентариям стран СНГ

29.03.2022, 10:58 5276
АЛМАТЫ. 29 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам юбилейного заседания Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, которое сегодня прошло в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Текст обращения главы государства зачитал председатель сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев, сообщает пресс-служба сената парламента РК.

Глава государства напомнил, что именно в Алматы 30 лет назад было подписано историческое соглашение об учреждении Межпарламентской ассамблеи. Президент страны подчеркнул, что за минувшие годы этот уникальный институт стал играть особую роль в системе многостороннего сотрудничества на пространстве содружества.

«Ассамблея вносит весомый вклад в совершенствование национальных законодательств, развитие демократии и гражданского общества. Высокой оценки заслуживает активное участие парламентариев в улучшении практики выборных процессов на пространстве СНГ, обеспечении избирательных прав наших граждан», - говорится в обращении.

Президент отметил, что межпарламентский диалог способствует расширению взаимодействия в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также вносит весомый вклад в создание правовой основы для борьбы с современными вызовами и угрозами безопасности.

«Совместная законотворческая работа позволяет вырабатывать сбалансированные подходы к решению новых задач в рамках актуальной глобальной повестки устойчивого развития, декарбонизации и цифровизации. Казахстан всецело поддерживает многогранную деятельность ассамблеи и в качестве председателя СНГ и одного из основателей МПА намерен всячески содействовать всестороннему усилению этого уникального и полезного института», - заключил Токаев.
 

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Лавров высказался об интересе США к биолабораториям Казахстана

24.03.2022, 09:10 23356
МОСКВА. 24 МАРТА - Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об интересе Пентагона к бывшим советским биологическим лабораториям в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Тот факт, что Пентагон интересовался этими вопросами, бывшими советскими лабораториями, чтобы их модернизировать, чтобы создавать новые какие-то объекты, он очень интересен и требует прояснения", - сказал глава МИД.

 
Он добавил, что сейчас Россия и Казахстан находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о сотрудничестве в сфере биологии, сообщает портал mk-ru.
 
Лавров выразил надежду, что российским и казахским специалистам удастся прояснить факты, касающиеся интереса США к этим лабораториям.

Напомним, глава россйиского МИД заявил, что деятельность американских биолабораторий может нести смертельную угрозу для мирного населения.
 
Ранее глава МИД РК Мухтар Тлеуберди заявил, что построенная при поддержке США лаборатория в Алматы работает в интересах республики.
 

Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Лаборатория была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские, научные разработки в этой лаборатории", - сказал Тлеуберди.


Вашингтон всячески боится огласки ведущихся им на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия, и расследование должно пролить свет на истинные замыслы и последствия работ, шедших в биолабораториях на Украине при участии США, заявил 15 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.   

Экс-конгрессмен США заявил, что биолаборатории США надо немедленно закрыть по всему миру.

Что может скрываться за стенами американских биолабораторий - видео. 
 

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

20.03.2022, 21:14 56186
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Непогода ожидается в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Восточно-Казахстанкой областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным РГП "Казгидромет", в связи с прогнозом смешанных осадков в горах, в период с 21 по 23 марта в предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.
 
21 марта на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северный с переходом на юго-западный днем в центре и на севере области до 15-20 метров в секунду.
 
21 марта в Костанае ожидается низовая метель, ветер юго-западный, западный до 15-20 метров в секунду.
 
Днем 21 марта на большей части Костанайской области ожидается снег. Ночью на севере области, днем на большей части - низовая метель. На севере области туман, гололед. Ветер юго-западный, западный до15-20 метров в секунду, днем на юге области порывы до 23-28 метров в секунду.
 
21 марта в Атырауской области ожидается ветер юго-западный, западный, днем на востоке области до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на северо-востоке области порывы до 15-20 метров в секунду. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
 
21 марта ночью на севере, днем на большей части Актюбинской области ожидается низовая метель. Днем на севере области гололед. Ветер западный, северо-западный, ночью на севере, днем на большей части области до 15-20 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду. В Актобе 21 марта днем ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный порывы до15-20 метров в секунду.
 
21 марта в Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере области до 15-20 метров в секунду.
 
21 марта ночью на северо-западе, днем на большей части Акмолинской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный до 15-20 метров в секунду, на севере, востоке области порывы до 23-28 метров в секунду. В Кокшетау 21 марта ожидается ветер юго-западный до 15-20 метров в секунду. Днем ожидается низовая метель.
 
Ночью 21 марта на юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на северо-западе, западе, в центре области низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на северо-западе, западе, в центре области до 15-20 метров в секунду, днем порывы до 25 метров в секунду.
 

Мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии - представительство КНР в ЕС

18.03.2022, 10:57 104906
Мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии - представительство КНР в ЕС
Фото: Depositphotos
ПЕКИН. 18 МАРТА - Мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии, говорится в заявлении представительства Китая в Евросоюзе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Китайцы могут полностью понять боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии", - говорится в ответе представительства КНР в ЕС на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к Пекину осудить спецоперацию РФ на Украине.

 

Нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права. Являясь пережитком холодной войны и крупнейшим в мире военным союзом, НАТО продолжает расширять свою географию и спектр операций. Какую роль она сыграла в обеспечении мира и стабильности во всем мире? НАТО нужно хорошенько подумать", - заключается в заявлении.

 
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 15 марта, на пресс-конференции в преддверии экстренного заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе призвал Китай осудить специальную операцию ВС РФ на Украине.
 

Китай как член Совета Безопасности ООН обязан поддерживать и соблюдать международное право и присоединиться к остальному миру, осуждающему вторжение России на Украину", - цитирует Столтенберга ТАСС

 
Еще в марте прошлого года МИД Китая напомнил, что в результате бомбардировок в Югославии у НАТО появился "кровавый долг" перед Пекином.
 
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила тогда, что в 1999 году Вашингтон, "пренебрегая международными правовыми нормами", начал бомбить Югославию. "Погибло много людей, среди них три китайских журналиста".
 
Также во вторник, 15 марта, США потребовали от всех стран обозначить позицию по ситуации на Украине. 
 
США настаивают, чтобы все страны, включая Китай, четко обозначили свою позицию по украинскому кризису, цитирует РИА Новости постпреда США при НАТО Джулианн Смит.
 

Я думаю, что цель наших контактов с китайской стороной (в Риме - прим. редакции) состояла в том, чтобы направить четкое послание: США хотят увидеть, как все страны мира, включая КНР, четко обозначат свою позицию по конфликту на Украине. Они должны встать на стороне основанного на правилах мирового порядка", - сказала Смит в ходе брифинга для журналистов.

 
Как подчеркнула американский дипломат, "сейчас не время для того, чтобы страны притворялись нейтральными в данном конкретном конфликте".
 
К слову, сейчас в сети набирает популярность архивное видео 1999 года, на котором нынешний президент США Джо Байден хвастается, как разбомбили Белград по его инициативе.
 

Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дунае. Это я предложил забрать все запасы их горючего. Это я все это предложил", - говорит на видео Джо Байден.

 
 
Джо Байден, который в то время являлся членом Сената США, был одним из самых ярых сторонников бомбардировок Югославии НАТО. 
 
Бомбардировка Югославии не единственная заслуга Джо Байдена. Нынешний американский лидер в свое время поддержал военное вмешательство в Афганистан и вторжение в Ирак, напоминает БЕЛТА.
 

Токаев и Мирзиёев обсудили вопросы расширение региональной кооперации

16.03.2022, 19:39 116331
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главы государств обсудили перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства с акцентом на укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, расширение региональной кооперации, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан, а также тесной координации усилий, направленных на минимизацию негативного влияния внешнеэкономической конъюнктуры.
 
В завершение президенты обменялись поздравлениями по случаю праздника Наурыз.
 

Партия Adal присоединится к AMANAT

16.03.2022, 16:49 118006
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Партия Adal присоединится к AMANAT, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня на политсовете партий Adal мы единогласно приняли решение о присоединении к президентской партии AMANAT. Заверяем своих сторонников о том, что наши инициативы по повышению доходов населения, разработке карт специализации, методологическая поддержка акимов, работа в рамках законопроектов и другие обязательства, взятые перед членами партии, будут выполнены", - сообщается в заявлении членов политсовета партии Adal, опубликованном в Instagram.

 

Мы верим, что после объединения с партией власти наши инициативы получат новый импульс и будут реализованы с пользой для простых граждан по всей стране. Надеемся на поддержку наших соратников, однопартийцев и сторонников партий", - говорится в сообщении.

 

Токаев поздравил Бердымухамедова с победой на президентских выборах

15.03.2022, 18:42 123031
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с избранным президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Гурбангулы Бердымухамедовым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на президентских выборах и пожелал ему больших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания Туркменистана, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Следуя духу многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки между народами двух стран, собеседники выразили твердую приверженность дальнейшему укреплению казахско-туркменского стратегического партнерства.
 
Президент Казахстана выразил уверенность в преемственности стратегического курса туркменского руководства по построению сильного и процветающего государства. 
 
Касым-Жомарт Токаев пригласил Сердара Бердымухамедова посетить нашу страну с государственным визитом.
 
В ходе телефонного разговора глава государства также поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с успешным проведением выборов и высоким уровнем электоральной активности.
 
Лидер Казахстана особо отметил огромный личный вклад президента Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление уз дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между двумя братскими странами.
 
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что богатый политический и жизненный опыт Гурбангулы Бердымухамедова будет и впредь широко востребован в Туркменистане и за его пределами.

12 марта в Туркменистане состоялись досрочные президентские выборы.
 

Токаев поздравил нового президента Южной Кореи с победой на выборах

10.03.2022, 18:39 147036
Токаев поздравил нового президента Южной Кореи с победой на выборах
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо избранному президенту Республики Корея Юн Сок Елю, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Желаю успехов в вашей благородной деятельности и реализации начинаний, направленных на дальнейшее процветание вашей страны и повышение ее авторитета в международном сообществе. Хотел бы подтвердить нашу готовность совместно с вами приложить усилия с целью вывести на более высокий уровень расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и Кореей, которое развивается в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки", - говорится в поздравительном письме.

 
Глава Казахстана также пожелал Юн Сок Елю удачи в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу - благополучия и процветания.
 

Казахстан отправит на Украину 82 тонны гуманитарной помощи

10.03.2022, 11:12 146166
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при правительстве принято решение о выделении Украине партии из 25 наименований медицинских препаратов общей стоимостью 2 251 445 долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным пресс-службы правительства РК, вес гуманитарной помощи составит 82 тонны. 
 
В настоящее время прорабатывается вопрос доставки этого груза по месту назначения. 
 

Доставка грузов непосредственно на территорию Украины на данный момент весьма затруднительна по соображениям безопасности. В этой связи правительство Казахстана договаривается с соседними государствами, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине", - рассказали в пресс-службе.

 

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