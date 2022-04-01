Возобновлен безвизовый режим между Казахстаном и Южной Кореей

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Ранее оно было приостановлено южнокорейской стороной в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, граждане Казахстана - владельцы национальных паспортов вновь смогут въезжать в Республику Корея без виз на срок не более 30 дней", - уточнили в МИД РК.
По данным ведомства, в случае намерения осуществления трудовой деятельности, учебы и проживания на территории Южной Кореи необходимо получить соответствующую визу.
Вместе с тем в настоящее время в Республике Корея действует электронная система авторизации въезда иностранных граждан "К-ЕТА", согласно которой прибывающим в страну по безвизовому режиму иностранцам требуется не менее чем за 24 часа до вылета подать на сайте www.k-eta.go.kr электронное уведомление о планируемой поездке с последующим получением разрешения южнокорейских властей на въезд. В случае отсутствия такого разрешения авиакомпания будет вынуждена отказать пассажиру в посадке на самолет", - отметили в МИДе.
Кроме того, путешествующим в Республику Корея гражданам РК рекомендуется заблаговременно уточнять информацию о действующих в этой стране противоэпидемических мерах в консульских учреждениях Республики Корея на территории Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что Оман изменил визовый режим для казахстанцев.