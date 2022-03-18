Оман изменил визовый режим для казахстанцев

НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидаются осадки, в южной половине преимущественно в виде дождя, в горных районах юга ночью пройдут сильные осадки (дождь, снег), лишь на севере республики ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По РК ожидаются усиление ветра, туман, гололед, низовая метель. На юге республики - гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на востоке, юго-востоке области, в горных районах гололед, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20, временами 23-28 метров в секунду.

В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гроза, на западе, севере области, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на дорогах гололедица, на юго-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На востоке, в центре Карагандинской области ожидается низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Кызылординской области ожидается туман, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юге области гололед.

На востоке Актюбинской области ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду ночью с низовой метелью, на юге области ночью туман.

На юге Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью, на северо-востоке области туман.

На юго-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секундус низовой метелью, ночью и утром на севере области туман.

На севере, в горных районах Алматинской области ожидается туман, на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, ночью на западе Атырауской области ожидается туман.

В Алматы дождь, температура воздуха составит +3+5 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду, порывы 10 метров в секунду.

В Нур-Султане - снег, -8-10 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.