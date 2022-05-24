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Американская делегация посетит Казахстан и страны Центральной Азии

23.05.2022, 10:09 3811
ВАШИНГТОН. 23 МАЯ - Помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу возглавит делегацию США в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Казахстане 23-27 мая в целях укрепления взаимоотношений США с Центрально-Азиатским регионом, сообщает сайт Госдепартамента США передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Казахстане делегация встретится с высокопоставленными казахстанскими чиновниками и лидерами гражданского общества, чтобы обсудить программу реформ в Казахстане, усилия по усилению защиты прав человека и расширению прав и возможностей женщин", - говорится в сообщении Госдепартамента. 

 
Как отмечается в сообщении, целью визита является продвижение совместных усилий "по созданию более связанного, процветающего и безопасного Центрально-Азиатского региона".
 

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МИД: очередной раунд переговоро по Сирии пройет в Нур-Султане

24.05.2022, 11:04 151
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что очередной раунд переговоров по Сирии пройдет 14-16 июня в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

18-й раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане 14-16 июня", - сообщил Айбек Смадияров.

 
Он уточнил, что МИД уже направило приглашения странам - гарантам и другим участникам.

Предыдущая встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии прошла 21-22 декабря 2021 года в Нур-Султане.
 

Токаев отправится с визитом в Кыргызстан

23.05.2022, 15:07 2846
Токаев отправится с визитом в Кыргызстан
Фото: telegram/БОРТ №1
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев 26 мая совершит официальный визит в Кыргызскую Республику по приглашению главы государства Садыра Жапарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Бишкеке запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества", - сообщает Акорда.

 
На следующий день, 27 мая, в Акорде Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоится в режиме видео-конференц-связи.
 

Токаев и Путин обсудили двусторонние отношения

19.05.2022, 17:16 11976
Токаев и Путин обсудили двусторонние отношения
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава России Владимир Путин обсудили в телефонной беседе актуальные темы двусторонней повестки, торгово-экономическое сотрудничество и интеграцию на евразийском пространстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В развитие прошедшей 16 мая в ходе юбилейного саммита ОДКБ встречи Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня, включая ряд практических вопросов торгово-экономического сотрудничества. Затронуты также некоторые аспекты деятельности интеграционных объединений на евразийском пространстве", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. 

 
Лидеры двух стран также подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства России и Казахстана.
 

Партия AMANAT запускает проектный офис "Ауыл аманаты"

19.05.2022, 15:09 13051
Фото: AMANAT
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Партия AMANAT планирует разработать новую методику статистического учета и собрать "большие данные" по каждому населенному пункту, которые позволят определить экономическую специализацию каждого села, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Работа будет вестись проектным офисом при партии в рамках реализации проекта "Ауыл аманаты", рассказал на пресс-конференции секретарь AMANAT Эльдар Жумагазиев.
 
Как известно, "Ауыл аманаты" является подпрограммой принятого 14 апреля текущего года комплексного плана "Программа повышения доходов населения до 2025 года". Основная цель проекта - всесторонняя поддержка сельхозтоваропроизводителей, максимальное вовлечение сельчан в аграрный бизнес, решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и улучшением качества жизни граждан. 
 
По словам Эльдара Жумагазиева, для достижения предусмотренных проектом целей при партии запущен специальный проектный офис и будет разработан четкий алгоритм.
 

Новая методика направлена на сбор количественных показателей по географическим особенностям каждого населенного пункта, в том числе по состоянию земель, вод, трудовых, финансовых и иных ресурсов. Таким образом, будет определена специализация каждого села, то есть в каком регионе можно выращивать тот или иной сельскохозяйственный продукт. В целом подворовой обход охватит 2400 сельских округов с общей численностью населения 7,7 млн человек", - рассказал секретарь партии.

 
Спикер считает, что в рамках проекта "Ауыл аманаты" правительству и акиматам необходимо изучить требования крупных торговых и перерабатывающих компаний, компаний из стран-импортеров к производимым товарам и обеспечить доступ к данной информации участникам государственных мер поддержки.
 
Кроме того, одним из важных механизмов по повышению доходов населения является обучение населения технологическим циклам производства продукции.
 

В рамках проекта планируется организовать целую сеть центров компетенций на базе технического и профессионального образования, которые будут обучать население технологической карте производства продукции, отвечающей требованиям сетей и потребителей. Это повысит эффективность производства, а также облегчит сбыт производимой продукции", - сообщил руководитель проектного офиса при партии Нурлыбек Муканов.

 
Одной из основных задач проекта "Ауыл аманаты" является формирование массовой сети сбытовых цепочек по принципу "от поля до прилавка" с установкой необходимых пунктов по фасовке, температурному хранению и др.
 

Для системной организации этой работы необходимо принять единую национальную программу поддержки развития предпринимательства, объединив все отраслевые программы страны. В алгоритме будут отражены такие важные вопросы, как предоставление налоговых льгот гражданам, открывшим бизнес, увязка бизнеса с наукой, пересмотр финансирования предпринимательства", - сказал Эльдар Жумагазиев.

 

Парламент РК ратифицировал соглашение с КНР о предотвращении незаконного ввоза ядерных материалов

19.05.2022, 10:54 14416
Парламент РК ратифицировал соглашение с КНР о предотвращении незаконного ввоза ядерных материалов
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании принял закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно опасных предметов", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, в конце апреля ратификацию соглашения с КНР по предотвращению незаконного перемещения ядерных отходов одобрили в мажилисе.
 
По словам министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, ратификация соглашения дает следующие возможности расширить и углубить сотрудничество сторон в области таможенного контроля с целью предотвращения незаконного перемещения ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов. Также предусматривается проведение совместных учений и обучающих семинаров. 
 
Законопроект предусматривает обеспечение выполнения международных обязательств сторон в области обеспечения радиационной безопасности, а именно: проведение радиационного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе сторон; обеспечение радиационной безопасности граждан. 
 
Документ также предполагает недопущение ввоза на территорию государств ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов, запрещенных к ввозу согласно законодательству государств-сторон. 
 
Жамаубаев уточнил, что важным аспектом соглашения является возможность проведения совместного радиационного контроля, если приборы каждой из сторон дают разные показания об уровне ионизирующего излучения товаров и транспортных средств, поступивших с территории другой стороны, на территории пункта пропуска, где такие показания были выявлены. 
 
Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно опасных предметов подписано 7 июня 2018 года в Пекине.
 

Казахстан готов оказывать содействие в обеспечении путей доставки гуманитарной помощи в Афганистан

19.05.2022, 10:48 14796
НЬЮ-ЙОРК. 19 МАЯ - Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди приняла участие в министерской конференции "Глобальная продовольственная безопасность: призыв к действию", прошедшей в штаб-квартире ООН, сообщили в пресс-службе МИД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В своем выступлении Тлеуберди заявил, что Казахстан готов и далее расширять поставки сельхозпродукции на мировой рынок, а также оказывать всестороннее содействие в обеспечении надежных путей доставки международной гуманитарной помощи на территорию Афганистана. Всемирная продовольственная программа закупила у Казахстана для Афганистана в октябре прошлого года 20 тысяч тонн муки. 
 

В этой связи мы рассчитываем на поддержку в этом вопросе и участие всех заинтересованных и международных структур, в том числе Исламской организации продовольственной безопасности, расположенной в Казахстане", - заявил министр. 

 
Одновременно глава делегации РК призвал страны-партнеры усилить международную финансовую поддержку по созданию эффективных механизмов повышения производительности труда в сельскохозяйственном секторе для нуждающихся стран.
 
В этот же день состоялась двусторонняя встреча главы внешнеполитического ведомства РК с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили динамику и перспективы тесного сотрудничества между Казахстаном и ООН. Министр подробно информировал о проводимых президентом РК Касым-Жомартом Токаевым реформах по построению Нового Казахстана и предстоящем референдуме по внесению поправок в Конституцию РК. Также Генсеку ООН передано приглашение от имени главы государства на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который состоится 14-15 сентября в Нур-Султане.
 

Главы правительств Казахстана и России обсудили актуальные вопросы сотрудничества

18.05.2022, 20:22 17571
Главы правительств Казахстана и России обсудили актуальные вопросы сотрудничества
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе беседы главы правительств рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подчеркнули важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и регионального взаимодействия, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Алихан Смаилов и Михаил Мишустин отметили готовность углубления стратегического партнерства по ключевым экономическим сферам, представляющим взаимный интерес.
 

Токаев посетит с официальным визитом Кыргызстан

18.05.2022, 17:11 18676
Токаев посетит с официальным визитом Кыргызстан
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кыргызский лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и больших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе беседы были рассмотрены перспективы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства, при этом особое внимание было уделено предстоящему официальному визиту президента Казахстана в Кыргызстан. 
 
Главы государств высказали уверенность в том, что предстоящие переговоры на высшем уровне придадут важный импульс двустороннему сотрудничеству.
 

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