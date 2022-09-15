Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

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НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подводя итоги двухдневного мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что на протяжении этих дней в центре конструктивного диалога разных культур была казахская земля. Здесь под одной крышей собрались авторитетные лидеры духовенства со всего мира, сообщает Telegram-канал "БОРТ№1". https://t.me/bort_01/2899

"У всех нас общая цель - установление гармонии цивилизаций, укрепление мира и стабильности. На этом съезде прозвучало много важных идей, содержательных выступлений. Считаю, что все они будут содействовать нашим усилиям по построению гармоничного мира. Благодарю религиозных деятелей, политиков и представителей международных организаций, которые поддержали нашу инициативу, приняв участие в работе съезда. Также выражаю признательность дипломатам, волонтерам, журналистам, всем, кто был задействован в организации и освещении форума", - сказал глава государства.

Отдельно президент от имени народа страны и от себя лично вновь выразил признательность папе римскому Франциску за его исторический визит в нашу страну и участие в работе съезда.

"Ваше обращение к мировой общественности подарило надежду и веру миллионам людей по всему миру", - сказал он.

В свой речи лидер Казахстана назвал актуальным поиск путей для достижения баланса между экономическим ростом и духовно-нравственным прогрессом.

"Убежден, что религиозные лидеры могут настаивать на необходимости гармоничного сопряжения духовного и технологического развития", - сказал президент.

Он выразил уверенность, что авторитет духовных лидеров поможет преодолеть противоречия современного мира во имя благополучия всего человечества.

Большое внимание в выступлении было уделено итоговому документу съезда. По мнению Токаева, этот важный документ охватывает фундаментальные вопросы и способен стать ориентиром для правительств, политических лидеров, международных организаций.

"Наша общая задача - последовательно продвигать концептуальные положения и идеи декларации. Также считаю, что необходимо разработать концепцию развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы. В концепции следует отразить конкретные шаги и этапы дальнейшего усиления влияния нашего форума", - сказал Токаев.

В завершение президент подчеркнул, что Казахстан в соответствии с приоритетами своей внутренней и внешней политики будет всецело поддерживать последовательную деятельность съезда.



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