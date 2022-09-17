Токаев предложил наращивать сотрудничество ШОС в военно-политической сфере

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НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - На совместном заседании палат парламента Казахстана депутаты одобрили в двух чтениях проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", предает KAZAKHSTAN TODAY.

Закон РК "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" принят. Сегодня мы приняли очень важное решение, определяющее будущее нашей страны, по-новому формирующее государственную структуру. Казахстан находится в преддверии новой политической эпохи, и мы сделали первый шаг этого длинного пути", - сказал председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов.

Напомним, проект закона предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента Республики, а также внесение изменений в статью 2 Основного закона относительно переименования столицы страны.

Как сообщалось ранее, 14 сентября Конституционный совет признал проект закона "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" соответствующим Конституции.

По мнению совета, институт президентских и парламентских выборов представляет собой особую конституционную ценность, пронизывающую все иные компоненты конституционной модели государственности. "В качестве таковой она выступает эффективным средством обновления важнейших органов государства. Тем самым укрепляется социальная основа Республики, поддержка населением инициатив государственной власти", - говорится в заключении совета.

В Конституционном совете подчеркнули, что именно в период избирательных кампаний происходит активизация различных сегментов гражданского общества. В этих условиях все провозглашенные Конституцией Республики Казахстан ценности должны действовать динамично и слаженно.

Конституционный совет считает, что предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти.

Предлагаемая редакция пункта 5 статьи 42 Конституции, предполагающая ограничение президентского мандата одним сроком, будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица. С этим корреспондируется определение однократного восьмилетнего срока полномочий судей Конституционного суда", - отмечается в документе.