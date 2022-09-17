Токаев предложил наращивать сотрудничество ШОС в военно-политической сфере

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Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности. Необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов, предусматривающих совместную деятельность в данной важной сфере. Поэтому предлагаем наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами", - сказал Токаев, выступая на саммите организации в пятницу, сообщает Акорда.
Глава Казахстана также назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире. По его словам, в идейных и институциональных основах "организации отсутствует конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС".
Поэтому география участников шосовского процесса естественным образом из года в год расширяется. Это убедительное свидетельство высокой востребованности организации. На мой взгляд, ШОС - это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире", - подчеркнул Токаев.
Ранее глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая на саммите, призвал не допустить попыток "цветных" революций в странах ШОС.
Напомним, саммит проходит в Узбекистане с 15-16 сентября.
Формирование "коллективного Востока", или Чего стоит ждать от саммита ШОС.