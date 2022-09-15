Формирование "коллективного Востока", или Чего стоит ждать от саммита ШОС

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В конце текущей недели - 15-16 сентября - в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

В одном из древнейших городов мира, или, как его называли еще в древних арабских рукописях, в Жемчужине Востока, соберутся лидеры стран - участниц ШОС, государств-наблюдателей, разной степени партнеров и руководителей авторитетных международных и региональных организаций, отчего мероприятие обещает стать одним из крупнейших и наиболее богатых на события в этом году.

Новый мировой порядок

Последние саммиты ШОС на фоне пандемии COVID-19 проходили в онлайн-формате. Грядущее мероприятие в Самарканде пройдет очно, лицом к лицу, и посетят его лидеры всех стран - участниц организации – Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Помимо них участие в саммите должны принять президенты государств-наблюдателей – Беларуси, Ирана и Монголии. Ожидается также приезд почетных гостей - глав Азербайджана, Армении, Туркменистана и Турции. Плюс представители ООН, ЭСКАТО, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ОЭС и других международных и региональных организаций.

Происходит это мероприятие как нельзя кстати. На фоне беспрецедентного санкционного, политического и прочего давления Запада на несогласных с его видением мироустройства страны Евразии прямо заявляют, что существование однополярного мира более не является возможным, как и беспрекословное повиновение так называемому золотому миллиарду.

Важно понимать, что эта инициатива не принадлежит исключительно России, которую Запад отчаянно пытается изолировать в том числе и своими нелегитимными санкциями.

Под "раздачу" попадает и Китай, против которого, согласно последним сообщениям Reuters, помимо прежних элементов торговой войны, администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции в области технологий. Ожидаются они уже в следующем месяце.

Достается и Ирану, не одно десятилетие живущему под санкциями, перечень которых регулярно обновляется (например, за якобы поставку России беспилотников). Тегеран постоянно сталкивается с ненадежностью Запада. Среди прочего это наглядно демонстрирует и односторонний выход США из "ядерной сделки".

В общем, можно констатировать, что складывающаяся в мире ситуация, связанная с геополитической нестабильностью и вжившимися в роль "мирового полицейского" странами "коллективного Запада", делает ШОС важнейшим объединением, способным предложить альтернативу западной модели существования.

И это действительно происходит: Шанхайская организация сотрудничества сегодня является неким магнитом, притягивающим к себе все новых и новых членов, желающих иметь международную опору на фоне усиливающейся геополитической турбулентности.

Так, на саммите в Самарканде ожидается присоединение к ШОС Ирана (причем в рекордно короткие сроки - всего за год были пройдены все процедуры). Будет дан старт процессу перехода Беларуси из статуса наблюдателя в статус полноправного участника организации. Планируется рассмотрение и утверждение большого количества государств в разных диалоговых статусах - помимо вышеназванных, это Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия и Сирия.

Внушительная компания желающих присоединиться к "восточной альтернативе", не правда ли?

Что миру предлагает ШОС?

Если ранее Шанхайская организация сотрудничества могла рассматриваться международным сообществом как некое объединение, ставящее своей целью решение территориальных вопросов и совместное обеспечение безопасности границ, то сегодня ШОС находится на пути к становлению крупным альтернативным блоком - "коллективным Востоком".

Общая территория стран - участниц организации составляет более 34 млн кв. км (порядка 60% от территории Евразии), общая численность населения - примерно 3,4 млрд человек (половина населения планеты), суммарный ВВП (государства-члены плюс Иран) - $23,5 трлн (четверть от мирового ВВП).

Кроме того, пока страны Запада бьются в истерике из-за растущего сырьевого дефицита, в ШОС входят страны-лидеры по наличию природно-сырьевых богатств, а значит, организация является самодостаточной и обладает огромным ресурсным потенциалом (и другие лидеры энергетических рынков вроде Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и т.п. стремятся вступить в ШОС).

Это, кстати, также можно расценить как их несогласие с "западной моделью" существования. Яркий пример - июльское турне президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку. Тогда глава Штатов прилетел в Саудовскую Аравию и (как он, видимо, посчитал) на правах сюзерена ближневосточного государства потребовал от Эр-Рияда резко нарастить добычу нефти, чтобы решить энергетические проблемы Запада, однако не счел нужным взять во внимание интересы аравийцев. Поэтому вполне логично, что за отказом в ответ на требования США Эр-Рияд изъявил желание заручиться международной поддержкой.

Вероятнее всего, страны, желающие вступить в ШОС, видят в нем логическое развитие системы межгосударственных отношений. Деградация современной мировой структуры видна невооруженным взглядом - практически все международные институты так или иначе "подмял" под себя "коллективный Запад".

В различных международных структурах (в том числе и в ООН) творится бардак. Один из примеров - заключение Международного суда ООН о том, что провозглашение независимости Косово не противоречит нормам международного права. Далее, напомню, последовало отсутствие какой-либо адекватной реакции на бомбардировки Югославии со стороны НАТО без соответствующей санкции ООН - просто, что называется, "спустили с рук".

Еще один пример - демонстративное закрытие глаз на притеснение русскоязычного населения в странах Балтии и на Украине. Можно вспомнить и об игнорировании ЕСПЧ исков и жалоб жителей Крыма и Донбасса в отношении Киева.

Таких примеров на самом деле невообразимое множество и новые появляются регулярно. Структуры вроде бы работают, но в подавляющем большинстве случаев делают это в интересах "коллективного Запада".

И когда, скажем так, "обделенные" государства видят сложившуюся ситуацию, не хотят воспринимать диктат Запада и отказываются мириться с игнорированием группой государств международного права в угоду своим интересам, то желание стать частью альтернативного объединения, построенного на взаимоуважении и добрососедстве, вполне оправданно.

Именно поэтому площадка ШОС привлекает к себе все большее внимание "несогласного" мирового сообщества. И именно поэтому от саммита в Самарканде стоит ждать некоего заявления (может, не прямого, а исходящего из принятых решений и документов), демонстрирующего всеобщее осуждение односторонней нелегитимной санкционной политики Запада и его неоколониальных замашек.

Необходимость изменения системы международных отношений, всеобщее равенство и отсутствие неоколонизаторов, жаждущих диктовать миру, как ему следует жить (с прямым вмешательством во внутренние дела неугодных им государств), - вот что привлекает в ШОС, в стены которой в преддверии саммита в Самарканде бьется огромное количество стран.

Китай больше не нейтрален?

Мир привык к политике нейтралитета, которой придерживается Китай. В том числе и в вопросах о специальной военной операции на Украине, и в вопросе принадлежности Крыма, и в вопросах международно-правового статуса Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР, и во многих других.

Однако недавние заявления председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (другими словами - спикера парламента) Ли Чжаньшу в ходе визита в Россию наталкивают на мысли о том, что отныне Китай готов признать необходимость модернизации миропорядка.

Вот для понимания некоторые тезисы господина Чжаньшу:

По вопросам, представляющим жизненно важные интересы России, также всегда оказываем нашу поддержку и наше понимание. Например, по вопросу Украины. Мы видим, как США и их союзники по НАТО наращивают свое присутствие по периметру России, серьезно угрожают национальной безопасности и безопасности жизни россиян. Мы с полным пониманием относимся ко всем мерам, принимаемым Россией для защиты таких ключевых интересов, оказываем наше содействие";

Я думаю, что суть украинского кризиса - это достойный отпор России в отношении американской провокации. США хотят удерживать свое господство в мире, и из-за этого они всеми правдами и неправдами организуют давление и двойное сдерживание против нас (РФ и КНР)";

Наша борьба с ними будет затяжной, будет сложной, долгосрочной. США не будут с легкостью прекращать свои провокации. Мы с этим тоже не примиримся, мы не поддадимся на их провокации";

В условиях американских санкций против вас и против нас некоторые наши совместные сферы сотрудничества, действительно, постепенно становятся более чувствительными, но считаю, что мы не должны прекратить сотрудничество только потому, что боимся санкций. Это неправильно. Мы должны применять новый формат сотрудничества".

Принятие факта необходимости кардинальных изменений системы международных отношений таким серьезным игроком на международной арене, как КНР, можно трактовать как вполне ясный сигнал Западу о том, что в Евразии создается новая модель международной безопасности и сотрудничества.

Кстати, председатель КНР Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет Китай ради посещения саммита и встречи с лидерами стран - участниц ШОС. Немецкая газета Handelsblatt говорит о том, что главная его цель - встреча с президентом РФ Владимиров Путиным. И издание считает это еще одним сигналом поддержки России со стороны Пекина.

А сигналов таких, как мы видим, становится все больше. И становятся они все более явными и четкими.

Интересно, что все это происходило прямо в преддверии ШОС, что действительно наталкивает на мысли о готовности Пекина к решительным действиям. И, вполне вероятно, именно эта тема может стать одной и ключевых на грядущем саммите - усиление роли Шанхайской организации сотрудничества на фоне глобального кризиса в структуре международных отношений.



