Токаев выразил признательность главе МККК за вклад в укрепление сотрудничества с Казахстаном

Фото: Акорда

НЬЮ-ЙОРК. 21 СЕНТЯБРЯ - Казахстан продолжит бороться за мир, свободный от ядерного оружия. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выступая с главной международной трибуны, лидер Казахстана заявил, что встреча в штаб-квартире ООН проходит в критическое для человечества время, когда мир, по всей видимости, вступил в новый период растущей геополитической конфронтации, сообщила пресс-служба Акорды

Давно сложившаяся международная система, зиждущаяся на порядке и ответственности, сдает позиции перед хаосом и непредсказуемостью. Глобальная система сдержек и противовесов не сумела сохранить мир и стабильность. Архитектура безопасности сходит на нет. С пугающей скоростью растет взаимное недоверие между мировыми державами. Мир пал жертвой нового витка военных конфликтов. Впервые за два поколения мы столкнулись с опасностью применения ядерного оружия, причем не в качестве крайней меры", - сказал президент.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на проблемы, связанные с созданием искусственных барьеров и экономической изолированностью. По его словам, экономические и политические санкции стали "новой нормой", разрушающей цепочки поставок, которые обеспечивают продовольственную безопасность, тем самым создавая угрозу для миллионов людей, в особенности для уязвимых сообществ.

В своей речи лидер Казахстана напомнил, что 77 лет назад государства - основатели ООН заложили в устав организации принципы и нормы международного права, которые на протяжении всего этого времени успешно регулировали нашу деятельность.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности соблюдения основополагающих постулатов, лежащих в основе ООН. В частности, он указал на необходимость переосмысления взаимосвязи между тремя базовыми принципами - суверенного равенства государств, уважения территориальной целостности и мирного сосуществования государств.

Эти три принципа являются взаимозависимыми. Соблюдение одного из этих принципов означает соблюдение двух других. Нарушение одного из них означает нарушение двух других. При ослаблении глобального режима разоружения, как обычного, так и ядерного, три этих принципа оказываются под угрозой. И наоборот, соблюдение всех трех принципов ведет к их усилению. Вместе они представляют собой основу для расширенного межгосударственного сотрудничества на каждом из уровней: субрегиональном, региональном и глобальном. Это дивиденд глобального благополучия. Система ценностей, упроченная в рамках ООН, остается лучом надежды для миллионов людей в различных уголках нашей планеты", - убежден президент.

Касым-Жомарт Токаев призвал решительно встать на защиту этих ценностей, поставив во главу угла ООН, а также дух сотрудничества, лежащий в их основе.

Мы не имеем права позволить себе нерешительность или узость интересов, которые могут подорвать наше общее наследие и наше общее благо. Слишком многое стоит на кону. В этой связи Казахстан готов сотрудничать со всеми соответствующими субъектами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли", - заявил он.

Глава государства высказал мнение, что современные вызовы могут быть преодолены только коллективными усилиями. В этой связи он обозначил ряд подходов.

Многочисленные и зачастую взаимосвязанные кризисы недавних лет обнажили значительные пробелы в глобальном управлении. Они показывают необходимость модернизировать и реформировать ООН. ООН должна быть готова к грядущим вызовам и возникающим возможностям", - сказал президент.

Лидер Казахстана приветствовал предложения Генерального секретаря ООН, представленные в его докладе "Наша общая повестка дня". По его мнению, это хорошая возможность для того, чтобы вновь подтвердить положения Устава ООН, придать новый импульс многосторонности, укрепить реализацию существующих обязательств, согласовать конкретные ответы на новые вызовы и восстановить доверие между государствами-членами.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перехода от простого реагирования на глобальные вызовы и кризисы к их предотвращению и улучшенному прогнозированию возникающих тенденций.

Именно с этой целью 30 лет назад Казахстан предложил создать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В контексте новых вызовов и угроз мы надеемся на трансформацию СВМДА в полноценную международную организацию на предстоящем в октябре Саммите в Астане с целью содействия посредничеству и миротворчеству", - отметил он.

Глава государства призвал наладить честный диалог между Востоком и Западом, а также установить новую глобальную парадигму безопасности, основанную на принципах взаимного доверия и многостороннего сотрудничества.

Президент выразил обеспокоенность растущим соперничеством и риторикой ядерных держав, а также отсутствием прогресса в рамках обзорных конференций ДНЯО. Отметив, что ядерное разоружение является одним из ключевых направлений внешней политики Казахстана, глава государства заявил, что наша страна продолжит бороться за мир, свободный от ядерного оружия.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул актуальность принятия срочных мер, направленных на уменьшение биологических рисков и угроз. В этой связи лидер Казахстана вновь напомнил о выдвинутой им ранее инициативе по созданию Международного агентства по биологической безопасности.

Другой приоритетной задачей, требующей расширения международного сотрудничества и солидарности, глава государства назвал борьбу с изменением климата.

Если мы хотим изменить ситуацию к лучшему, нам необходимо действовать, причем действовать быстро. Многими из нас уже были предприняты смелые шаги в данном направлении. Казахстан принял обязательства по полной трансформации зависящего от нефти и газа энергетического сектора нашей страны в углеродно-нейтральную экономику к 2060 году. Для спасения нашей планеты необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах. Однако борьба с изменением климата не может происходить ценой развития или модернизации. Поэтому на Конференции по климату COP27, которая пройдет позже в этом году, государства-члены, а также глобальное бизнес-сообщество должны вновь увеличить свои обязательства по финансированию климатически значимой деятельности", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что климатическая повестка напрямую связана с глобальным кризисом в области продовольственной безопасности. Он заявил о решимости использовать огромный сельскохозяйственный потенциал Казахстана для борьбы с глобальной продовольственной нестабильностью.

Казахстан будет и впредь выступать надежным поставщиком зерна и других социально значимых продовольственных товаров, прежде всего, самым бедным странам. Мы также намерены усилить сотрудничество с Исламской организацией по продовольственной безопасности, расположенной в Казахстане, а также с агентствами ООН. В этой связи крайне важно вывести продовольствие и удобрения из-под всевозможных санкций и ограничений", - сказал он.

Глава государства также заострил внимание на важности надежной, диверсифицированной глобальной транзитно-транспортной инфраструктуры. В данном контексте президент акцентировал внимание на растущей роли Казахстана в качестве важного сухопутного коридора из Азии в Европу.

Транскаспийскому международному транспортному маршруту или "Среднему коридору" придан новый импульс. В ближайшие годы мы ожидаем значительное увеличение грузопотока через Казахстан. Нам необходимо обеспечить позицию Каспийского моря в качестве моря мира и новых возможностей. В предстоящие месяцы Казахстан окажет помочь в смягчении немедленных последствий ограниченного доступа к энергоресурсам и критическому сырью, возникшему вследствие сбоев в торговых цепочках и цепочках поставок. В долгосрочной перспективе мы стремимся диверсифицировать источники энергии, уделяя особое внимание зеленому водороду и возобновляемым источникам энергии", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отдельно отметил приверженность стран Центральной Азии укреплению политико-экономического взаимодействия.

Лидер Казахстана подчеркнул, что регион обладает большими возможностями для международного сотрудничества, в том числе за счет своих природных и сельскохозяйственных ресурсов, человеческого капитала и транзитного потенциала.

В своем выступлении глава государства остановился и на осуществляемых в нашей стране масштабных политических и экономических реформах, направленных на построение Справедливого Казахстана. Касым-Жомарт Токаев рассказал о внутриполитических событиях в Казахстане, в том числе пересмотре срока президентских полномочий.

Это настоящий прорыв в развитии демократии в Казахстане. Мы будем строго придерживаться формулы "сильный президент - авторитетный парламент - подотчетное правительство". Убежден, эта формула в полной мере соответствует национальным интересам Казахстана", - сказал он.