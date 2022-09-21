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Токаев выразил признательность главе МККК за вклад в укрепление сотрудничества с Казахстаном

20.09.2022, 21:08 8256
Токаев выразил признательность главе МККК за вклад в укрепление сотрудничества с Казахстаном
Фото: Акорда
НЬЮ-ЙОРК. 20 СЕНТЯБРЯ - На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи глава государства провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Собеседники рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия между Казахстаном и МККК, а также обменялись мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня, в том числе по гуманитарной ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба Акорды
 
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность покидающему свой пост Петеру Мауреру за вклад в укрепление сотрудничества с нашей страной и плодотворную работу, которую он проделал за последние десять лет во главе организации.
 
Петер Маурер поблагодарил президента Казахстана за высокую оценку его деятельности. Руководитель МККК отметил важность реализуемых под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабных реформ в стране и его личный вклад в развитие сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста.
 

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Токаев провел переговоры с Генеральным секретарем ООН

21.09.2022, 08:43 2831
Токаев провел переговоры с Генеральным секретарем ООН
Фото: Акорда
НЬЮ-ЙОРК. 21 СЕНТЯБРЯ - Программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН завершилась переговорами с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи, прошедшей в конструктивной и дружественной атмосфере, стороны обсудили состояние и перспективы укрепления многостороннего сотрудничества между Казахстаном и ООН.
 
Особое внимание было уделено усилиям, направленным на выработку коллективных подходов к решению насущных вызовов современности.
 
Президент высоко оценил лидерство Антониу Гутерриша на посту Генерального секретаря ООН и заявил о полной поддержке его инициативе о созыве "Саммита будущего" в 2024 году. Касым-Жомарт Токаев высказал надежду, что итоги этого важного мероприятия будут способствовать осуществлению целей устойчивого развития.
 
Стороны также рассмотрели ход реализации инициативы главы нашего государства по созданию в городе Алматы хаба ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Генеральный секретарь ООН заявил о поддержке этой важной инициативы.
 
Он также высоко оценил реализуемые под руководством президента Казахстана масштабные реформы в стране.
 
В завершение глава государства пригласил Антониу Гутерриша совершить визит в Казахстан.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
 

Президент Казахстана принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности

21.09.2022, 08:31 3221
Президент Казахстана принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности
Фото: Акорда
НЬЮ-ЙОРК. 21 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности, который состоялся под совместным председательством Африканского союза и Европейского союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении глава государства отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является одной из самых насущных проблем, стоящих сегодня перед миром. Он подчеркнул, что с момента последней встречи в таком формате в 2019 году число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, возросло со 135 до 345 млн человек, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан и впредь намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для борьбы с глобальным дефицитом продовольствия.
 
В частности, президент подчеркнул, что наша страна продолжит выступать в качестве надежного поставщика зерна и других основных видов продовольствия.
 
Глава государства призвал активизировать усилия по противодействию голоду. В этом контексте он отметил готовность к расширению сотрудничества с Исламской организацией продовольственной безопасности и институтами ООН в регионе в рамках различных проектов закупок, в том числе для нужд Афганистана.
 
Президент выступил за реализацию Черноморской зерновой инициативы, указав на важность исключения продовольствия и удобрений из-под всех санкций и ограничений, обеспечения их поставок в беднейшие страны.
 
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на транзитно-транспортных возможностях нашей страны, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора.
 

Мы ожидаем, что объем грузоперевозок через Казахстан значительно увеличится в ближайшие годы. В преддверии зимы Казахстан может смягчить имеющийся дефицит энергоресурсов и критически важных сырьевых товаров", - сказал он.

 
Президент отдельно остановился на вызовах, связанных с изменением климата и структурной уязвимостью продовольственных систем. Он подчеркнул, что Казахстан, являясь международным транзитным хабом, способен выстраивать глобальные устойчивые цепочки поставок.
 
В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что в тридцатые годы прошлого столетия Казахстан пережил вызванную голодом трагедию ("Ашаршылык") и поэтому в полной мере заинтересован в решении проблем продовольственной безопасности.
 
В мероприятии также участвовали президент Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Сенегала Маки Салл, государственный секретарь США Энтони Блинкен и другие мировые политики. 

Кроме того, на полях Глобального саммита по продовольственной безопасности глава государства встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны рассмотрели перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом, уделив особое внимание развитию политического диалога и расширению торгово-экономического сотрудничества.
 
Лидеры с удовлетворением отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года.
 
Касым-Жомарт Токаев рассказал Шарлю Мишелю об основных направлениях политических и экономических реформ в Казахстане.
 
Глава государства и президент Европейского совета договорились поддерживать регулярные контакты.
 
В завершение лидер Казахстана пригласил Шарля Мишеля посетить с визитом нашу страну.
 

Токаев: Казахстан продолжит бороться за мир, свободный от ядерного оружия

21.09.2022, 08:14 3751
Токаев: Казахстан продолжит бороться за мир, свободный от ядерного оружия
Фото: Акорда
НЬЮ-ЙОРК. 21 СЕНТЯБРЯ - Казахстан продолжит бороться за мир, свободный от ядерного оружия. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выступая с главной международной трибуны, лидер Казахстана заявил, что встреча в штаб-квартире ООН проходит в критическое для человечества время, когда мир, по всей видимости, вступил в новый период растущей геополитической конфронтации, сообщила пресс-служба Акорды.
 

Давно сложившаяся международная система, зиждущаяся на порядке и ответственности, сдает позиции перед хаосом и непредсказуемостью. Глобальная система сдержек и противовесов не сумела сохранить мир и стабильность. Архитектура безопасности сходит на нет. С пугающей скоростью растет взаимное недоверие между мировыми державами. Мир пал жертвой нового витка военных конфликтов. Впервые за два поколения мы столкнулись с опасностью применения ядерного оружия, причем не в качестве крайней меры", - сказал президент.

 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на проблемы, связанные с созданием искусственных барьеров и экономической изолированностью. По его словам, экономические и политические санкции стали "новой нормой", разрушающей цепочки поставок, которые обеспечивают продовольственную безопасность, тем самым создавая угрозу для миллионов людей, в особенности для уязвимых сообществ.
 
В своей речи лидер Казахстана напомнил, что 77 лет назад государства - основатели ООН заложили в устав организации принципы и нормы международного права, которые на протяжении всего этого времени успешно регулировали нашу деятельность.
 
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности соблюдения основополагающих постулатов, лежащих в основе ООН. В частности, он указал на необходимость переосмысления взаимосвязи между тремя базовыми принципами - суверенного равенства государств, уважения территориальной целостности и мирного сосуществования государств.
 

Эти три принципа являются взаимозависимыми. Соблюдение одного из этих принципов означает соблюдение двух других. Нарушение одного из них означает нарушение двух других. При ослаблении глобального режима разоружения, как обычного, так и ядерного, три этих принципа оказываются под угрозой. И наоборот, соблюдение всех трех принципов ведет к их усилению. Вместе они представляют собой основу для расширенного межгосударственного сотрудничества на каждом из уровней: субрегиональном, региональном и глобальном. Это дивиденд глобального благополучия. Система ценностей, упроченная в рамках ООН, остается лучом надежды для миллионов людей в различных уголках нашей планеты", - убежден президент.

 
Касым-Жомарт Токаев призвал решительно встать на защиту этих ценностей, поставив во главу угла ООН, а также дух сотрудничества, лежащий в их основе.
 

Мы не имеем права позволить себе нерешительность или узость интересов, которые могут подорвать наше общее наследие и наше общее благо. Слишком многое стоит на кону. В этой связи Казахстан готов сотрудничать со всеми соответствующими субъектами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли", - заявил он.

 
Глава государства высказал мнение, что современные вызовы могут быть преодолены только коллективными усилиями. В этой связи он обозначил ряд подходов.
 

Многочисленные и зачастую взаимосвязанные кризисы недавних лет обнажили значительные пробелы в глобальном управлении. Они показывают необходимость модернизировать и реформировать ООН. ООН должна быть готова к грядущим вызовам и возникающим возможностям", - сказал президент.

 
Лидер Казахстана приветствовал предложения Генерального секретаря ООН, представленные в его докладе "Наша общая повестка дня". По его мнению, это хорошая возможность для того, чтобы вновь подтвердить положения Устава ООН, придать новый импульс многосторонности, укрепить реализацию существующих обязательств, согласовать конкретные ответы на новые вызовы и восстановить доверие между государствами-членами.
 
Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перехода от простого реагирования на глобальные вызовы и кризисы к их предотвращению и улучшенному прогнозированию возникающих тенденций.
 

Именно с этой целью 30 лет назад Казахстан предложил создать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В контексте новых вызовов и угроз мы надеемся на трансформацию СВМДА в полноценную международную организацию на предстоящем в октябре Саммите в Астане с целью содействия посредничеству и миротворчеству", - отметил он.

 
Глава государства призвал наладить честный диалог между Востоком и Западом, а также установить новую глобальную парадигму безопасности, основанную на принципах взаимного доверия и многостороннего сотрудничества.
 
Президент выразил обеспокоенность растущим соперничеством и риторикой ядерных держав, а также отсутствием прогресса в рамках обзорных конференций ДНЯО. Отметив, что ядерное разоружение является одним из ключевых направлений внешней политики Казахстана, глава государства заявил, что наша страна продолжит бороться за мир, свободный от ядерного оружия.
 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул актуальность принятия срочных мер, направленных на уменьшение биологических рисков и угроз. В этой связи лидер Казахстана вновь напомнил о выдвинутой им ранее инициативе по созданию Международного агентства по биологической безопасности.
 
Другой приоритетной задачей, требующей расширения международного сотрудничества и солидарности, глава государства назвал борьбу с изменением климата.
 

Если мы хотим изменить ситуацию к лучшему, нам необходимо действовать, причем действовать быстро. Многими из нас уже были предприняты смелые шаги в данном направлении. Казахстан принял обязательства по полной трансформации зависящего от нефти и газа энергетического сектора нашей страны в углеродно-нейтральную экономику к 2060 году. Для спасения нашей планеты необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах. Однако борьба с изменением климата не может происходить ценой развития или модернизации. Поэтому на Конференции по климату COP27, которая пройдет позже в этом году, государства-члены, а также глобальное бизнес-сообщество должны вновь увеличить свои обязательства по финансированию климатически значимой деятельности", - сказал президент.

 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что климатическая повестка напрямую связана с глобальным кризисом в области продовольственной безопасности. Он заявил о решимости использовать огромный сельскохозяйственный потенциал Казахстана для борьбы с глобальной продовольственной нестабильностью.
 

Казахстан будет и впредь выступать надежным поставщиком зерна и других социально значимых продовольственных товаров, прежде всего, самым бедным странам. Мы также намерены усилить сотрудничество с Исламской организацией по продовольственной безопасности, расположенной в Казахстане, а также с агентствами ООН. В этой связи крайне важно вывести продовольствие и удобрения из-под всевозможных санкций и ограничений", - сказал он.

 
Глава государства также заострил внимание на важности надежной, диверсифицированной глобальной транзитно-транспортной инфраструктуры. В данном контексте президент акцентировал внимание на растущей роли Казахстана в качестве важного сухопутного коридора из Азии в Европу.
 

Транскаспийскому международному транспортному маршруту или "Среднему коридору" придан новый импульс. В ближайшие годы мы ожидаем значительное увеличение грузопотока через Казахстан. Нам необходимо обеспечить позицию Каспийского моря в качестве моря мира и новых возможностей. В предстоящие месяцы Казахстан окажет помочь в смягчении немедленных последствий ограниченного доступа к энергоресурсам и критическому сырью, возникшему вследствие сбоев в торговых цепочках и цепочках поставок. В долгосрочной перспективе мы стремимся диверсифицировать источники энергии, уделяя особое внимание зеленому водороду и возобновляемым источникам энергии", - сказал президент.

 
Касым-Жомарт Токаев отдельно отметил приверженность стран Центральной Азии укреплению политико-экономического взаимодействия.
 
Лидер Казахстана подчеркнул, что регион обладает большими возможностями для международного сотрудничества, в том числе за счет своих природных и сельскохозяйственных ресурсов, человеческого капитала и транзитного потенциала.
 
В своем выступлении глава государства остановился и на осуществляемых в нашей стране масштабных политических и экономических реформах, направленных на построение Справедливого Казахстана. Касым-Жомарт Токаев рассказал о внутриполитических событиях в Казахстане, в том числе пересмотре срока президентских полномочий.
 

Это настоящий прорыв в развитии демократии в Казахстане. Мы будем строго придерживаться формулы "сильный президент - авторитетный парламент - подотчетное правительство". Убежден, эта формула в полной мере соответствует национальным интересам Казахстана", - сказал он.

 

Глава государства пригласил президента Европейской комиссии совершить официальный визит в Казахстан

20.09.2022, 21:15 7961
Глава государства пригласил президента Европейской комиссии совершить официальный визит в Казахстан
Фото: Акорда
НЬЮ-ЙОРК. 20 СЕНТЯБРЯ - На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев провел двусторонние переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стороны обсудили перспективы развития расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года. В частности, затрагивались вопросы реализации совместных проектов в энергетической и транспортно-логистической отраслях. 
 
Глава государства проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о реализуемых в Казахстане масштабных политических и экономических реформах, направленных на построение Справедливого Казахстана. 
 
Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление стратегического партнерства. 
 
Президент Европейского комиссии высоко оценила реализуемые под руководством президента Казахстана масштабные реформы в стране. 
 
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Урсулу фон дер Ляйен совершить официальный визит в Казахстан.
 

Президент РК провел переговоры с президентом Австрии

20.09.2022, 19:39 8951
Фото: telegram/БОРТ №1
НЬЮ-ЙОРК. 20 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Программу двусторонних переговоров Касым-Жомарта Токаева на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН открыла встреча с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Главы государств обсудили перспективы развития казахстанско-австрийского сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций. 
 
Стороны подчеркнули взаимный настрой на дальнейшее развитие политического диалога и расширение торгово-экономических и инвестиционных связей.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил важность возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, а также высказал заинтересованность в трансфере австрийских технологий в сферах возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства, цифровизации, туризма и инфраструктуры.
 
Собеседники обменялись мнениями об актуальных вопросах международной повестки дня.
 

Токаев примет участие в открытии общих дебатов 77-й сессии Генассамблеи ООН

20.09.2022, 18:24 9796

НЬЮ-ЙОРК. 20 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пленарное заседание откроет и будет вести председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши.

Выступление главы Казахстана ожидается ориентировочно в 11.45-12.15 по времени Нью-Йорка.

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Токаев прибыл в Нью-Йорк

19.09.2022, 08:19 15471
Токаев прибыл в Нью-Йорк
Фото: Telegram/БОРТ№1
НЬЮ-ЙОРК. 19 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила пресс-служба главы государства в Telegram, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что 19 сентября президент проведет встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Citi, Goldman Sachs, NASDAQ и другие. 
 
Наряду с этим глава государства встретится с руководителями транснациональных компаний, включая Boeing, Exxon Mobil, General Electrics, Wabtec, Microsoft, а также представителями экспертных кругов.
 
20 сентября лидер Казахстана выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. 
 
Также планируется проведение встреч с Генеральным секретарем ООН, руководством Европейского союза и главами ряда государств по их просьбе. 
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности.
 
Как сообщалось ранее, 15-16 сентября глава государства принял участие в саммите ШОС в Самарканде.
 

 

В Самарканде завершился саммит ШОС: участниками подписано более 40 документов

17.09.2022, 18:29 23681
В Самарканде завершился саммит ШОС: участниками подписано более 40 документов
Фото: Акорда
САМАРКАНД. 17 СЕНТЯБРЯ - По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходящего в Самарканде 15-16 сентября, подписано более 40 документов по многостороннему сотрудничеству, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основным документом, принятым Советом глав государств Шанхайской организации сотрудничества, по итогам саммита стала Самаркандская декларация
 
Основными ее положениями являются: 
 
 - Подтверждение ненаправленности ШОС против других государств и международных организаций, а также отметили открытость для сотрудничества с учетом взаимных интересов. 
 
 - Призыв к повышению эффективности ВТО и реформе организации с учетом современных экономических реалий. 
 
-  Заявление о намерении наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, создании единого списока террористических и экстремистских организаций, а также важность проведения совместных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия". 
 
 - Осуждение одностороннего наращивания систем глобальной противоракетной обороны (ПРО) отдельными странами. Это оказывает негативное влияние на международную безопасность и стабильность. 
 
 - Выступление против милитаризации ИКТ-сферы и поддержка запуска разработки под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. 
 
 - Призыв к соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО) и др.
 
Также были подписаны следующие заявления Совета глав государств - членов ШОС:
 
  • по обеспечению международной энергетической безопасности;

  • об обеспечении глобальной продовольственной безопасности;

  • об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок;

  • по реагированию на изменение климата.

С полным содержанием указанных документов можно ознакомиться здесь.
 

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