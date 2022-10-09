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Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане

08.10.2022, 09:16 6101
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 8 ОКТЯБРЯ - Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку русского языка в республике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Хотел бы также с удовлетворением отметить, что Касым-Жомарт Кемелевич выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Мы очень благодарны за это президенту Токаеву. Думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения и, без всяких сомнений, это имеет практическое измерение, имею в виду, что в России работают, трудятся миллионы, без всякого преувеличения, граждан СНГ, которые помогают и России в осуществлении планов развития, ну и сами зарабатывают необходимые средства для поддержания своих семей", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.

 
По его словам, Россия поддерживает предложение президента Казахстана и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь", в том числе с учетом того, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения, сообщает РИА Новости.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.
 
 

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Эксперты Talqylau обсудили создание Народной коалиции в поддержку Токаева

07.10.2022, 20:22 10336
Фото: AMANAT
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - В Центральном аппарате партии AMANAT прошло очередное заседание диалоговой площадки Talqylau. Тема нынешнего экспертного обсуждения: "Народная коалиция в поддержку Касым-Жомарта Токаева", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил в своем выступлении секретарь партии AMANAT Даулет Карибек, создание коалиции говорит о формировании в стране новой политической культуры и единстве общественных сил.
 

Сейчас необходимо объединить вокруг Президента, вокруг предложенных им социально-политических реформ максимально широкие слои казахстанского общества. В целом наша партия принимала активное участие в подготовке этих реформ, в создании законодательной базы для их реализации", - сказал Даулет Карибек.

 
В свою очередь депутат мажилиса от партии AMANAT Айдос Сарым подчеркнул, что у каждой партии есть свои лидеры, но на повестке стоит вопрос государственного, национального значения.
 

Наша главная задача - довести до конца проводимые в стране реформы, обеспечить их незыблемость. Поэтому выбор кандидатом действующего президента наиболее логичен. Второе - мы живем в период сложной геополитической ситуации. Учитывая дипломатический опыт Касым-Жомарта Токаева и его личный авторитет на международной арене, политические силы приняли наиболее рациональное решение. Мы готовы работать вместе в контексте больших идеалов, мы даем обществу месседж, что можем проявить единство на этом пути", - отметил он.

 
По словам политолога, члена партии "Ак жол" Бурихана Нурмухамедова, самое главное для всех - это чтобы выборы были прозрачными. Спикер отметил, что также важно понять, насколько выполнялись предыдущие предвыборные программы кандидатов.
 
Депутат мажилиса от партии AMANAT Жулдыз Сулейменова считает, что создание Народной коалиции отражает тот факт, что общественные силы могут объединяться во благо страны и народа.
 
По мнению директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева, на сегодня личный рейтинг Касым-Жомарта Токаева превышает рейтинг любой общественной организации.
 

С другой стороны, равноудаленность президента от всех политических партий - это новый вызов. После выборов партиям придется функционировать в более конкурентном поле, по-настоящему перестраивать взаимоотношения с электоратом. Все-таки партии должны заниматься системными изменениями, разрабатывать образы будущего", - сказал Талгат Калиев.

 
Проректор ЕНУ имени Л. Гумилева Жанна Курмангалиева акцентировала на том, что выдвижение Касым-Жомарта Токаева от Народной коалиции было логичным.
 

Важнейшая функция любой власти - не только выработка ценностей, их популяризация, но и в первую очередь следование им. Решение президента быть равноудаленным от всех партий свидетельствует о том, что как раз основным ценностям власть следует. И это важный сигнал для всего общества. В целом мы являемся свидетелями появления новой политической системы", - отметила она.

 
Модератором площадки выступил член политического совета партии AMANAT, известный телеведущий Максат Толыкбай.
 
Напомним, в Астане состоялся форум Народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева. В форуме приняло участие более двух тысяч представителей политических партий AMANAT, "Ак жол", Народной партии Казахстана и более 20 республиканских общественных объединений.
 

Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ

07.10.2022, 19:31 11176
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Фото: Акорда
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 ОКТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В неформальной встрече лидеров стран - участниц Содружества Независимых Государств наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе мероприятия руководители стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности организации, планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.
 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поздравил президента Владимира Путина с юбилеем, отметив его вклад в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.
 

Документы о выдвижении Токаева кандидатом в президенты поступили в ЦИК

07.10.2022, 18:47 11711
Документы о выдвижении Токаева кандидатом в президенты поступили в ЦИК
Фото: Акорда
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - 7 октября в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы Касым-Жомарта Токаева о его выдвижении кандидатом в президенты РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ЦИК были предоставлены следующие документы:
 
  • выписки из протоколов заседаний высших органов республиканских общественных объединений - партии AMANAT, Народной партии Казахстана, демократической партии Казахстана "Ак жол", Организации ветеранов, QAZAQSTAN TEAM, Объединения депутатов маслихатов Казахстана, Совета генералов, Казахстанского союз спортсменов о выдвижении в президенты Республики Казахстан;
  • заявление Токаева о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты с приложением биографических данных;
  • документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии;
  • копия документа, удостоверяющего личность;
  • копии дипломов о высшем образовании.
 

Казахстан готов к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с Россией

06.10.2022, 19:17 19366
МОСКВА. 6 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на полях второго Каспийского экономического форума в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Михаил Мишустин подчеркнул, что высокая динамика правительственных контактов вызвана "нашей искренней заинтересованностью в укреплении дружбы, партнерства, союзничества с братским Казахстаном", сообщает РИА Новости.
 
Он подчеркнул, что в январе-августе двусторонний товарооборот вырос почти на 9% и составил $17,5 млрд.
 

При сохранении этой тенденции в конце года мы можем выйти на новый рекордный уровень товарооборота, как раз недавно отмечали этот рекордный уровень, а будет еще больше", - сказал российский премьер.

 
По словам Мишустина, с учетом солидной индустриальной базы России и Казахстана у стран есть хорошие перспективы для реализации программ по совместному производству приоритетной промышленной продукции, востребованной на рынках.
 

Предлагаем здесь активнее запускать наши новые стратегические проекты и в энергетике, и в машиностроении, в транспортной инфраструктуре, в мирном атоме, в цифровой экономике. Направлений очень много", - сказал глава правительства РФ.

 
Российская сторона, отметил он, придает большое значение транспортному сотрудничеству, в том числе в рамках международного коридора Север - Юг.
 

Новый маршрут необходим для обеспечения логистических цепочек, поставок сырья, комплектующих, готовой продукции, укрепления связанности между нашими странами и нашими соседями по региону и, конечно, для стимулирования дальнейшего роста товарооборота", - сказал Мишустин.

 
Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить надежную защиту торгово-экономического взаимодействия России и Казахстана от влияния, в том числе незаконных экономических санкций, со стороны недружественных государств. Мишустин убежден, что активная совместная работа России и Казахстана будет способствовать дальнейшему повышению роли многосторонних объединений, в которых участвуют обе страны, в том числе и в мировой экономике.
 
От президента РФ Владимира Путина и от себя лично Мишустин попросил передать наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
 
Со своей стороны Смаилов отметил, что взаимодействие между Россией и Казахстаном развивается в полном соответствии с духом и принципами договора о добрососедстве и союзничестве.
 

Основополагающее значение имеет постоянный политический диалог между нашими лидерами. Отрадно, что и наши с вами встречи носят регулярный конструктивный характер", - сказал премьер-министр Казахстана.

 
Он выразил уверенность, что сторонам удастся продолжить наращивание торгового сотрудничества, поскольку для этого есть все инструменты.
 

Правительство Казахстана подтверждает готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений", - сказал он.

 
Отметим, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 октября примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване, а 28 октября - во встрече глав правительств СНГ в Астане.
 

Смаилов провел встречу с Мишустиным в рамках Каспийского форума

06.10.2022, 18:30 20021
Смаилов провел встречу с Мишустиным в рамках Каспийского форума
Фото: Telegram/UKIMET
МОСКВА. 6 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел встречу с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным на полях второго Каспийского экономического форума в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обсудили практические аспекты развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сферах промышленности и нефтегазовой отрасли, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня", - сообщает пресс-служба премьер-министра.


По итогам переговоров главы правительств выразили готовность к укреплению двусторонних связей по всем приоритетным направлениям сотрудничества.

Напомним, сегодня Алихан Смаилов выступил на заседании второго Каспийского экономического форума. В своем выступлении он призвал страны "Каспийской пятерки" расширять грузопотоки между Европой, Центральной Азией и Китаем.
 

Смаилов призвал страны "Каспийской пятерки" расширять грузопотоки между Европой, Центральной Азией и Китаем

06.10.2022, 17:31 21286
Смаилов призвал страны "Каспийской пятерки" расширять грузопотоки между Европой, Центральной Азией и Китаем
Фото: primeminister.kz
МОСКВА. 6 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выступил на пленарном заседании второго Каспийского экономического форума, проходящего в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В своем выступлении глава казахстанского кабмина акцентировал внимание на инициативе президента Токаева о создании Прикаспийского продовольственного хаба. При этом он отметил, что для полного раскрытия потенциала межрегиональной торговли необходимо улучшать транспортную связанность региона. Так, например, порт Актау может стать узловым на маршруте Индия - страны Персидского залива - Иран - Казахстан - Россия", - сообщает пресс-служба правительства.

 
Смаилов также заявил о необходимости развития и синхронного устранения "узких" мест на Транскаспийском международном транспортном маршруте для расширения грузопотоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.
 

Казахстан наметил большие планы по формированию трансграничных хабов, которые увеличат потенциал транспортных коридоров Север - Юг и Восток - Запад. Это морские порты Актау и Курык, сухой порт Хоргос, Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" и другие. Есть договоренность с коллегами о том, что начнем эту работу уже сейчас. Разработаем соответствующую дорожную карту и приступим к расширению потенциала наших транзитных маршрутов", - заявил Смаилов.

 
Еще одним важным аспектом сотрудничества премьер Казахстана назвал обеспечение региональной энергетической безопасности. В этом направлении главными приоритетами становятся глубокая переработка нефти и газа.
 

Сегодня Казахстан совершенствует законодательную базу и создает более привлекательные условия для инвестиций в недропользование. До конца года будет внедрен улучшенный модельный контракт, который предусматривает фискальные и регуляторные преференции для сложных нефтегазовых проектов на суше и на море", - отметил глава правительства.

 
Также, по его словам, созданы благоприятные условия для реализации перспективных проектов в нефтегазохимии. В частности, предусмотрены значительные меры господдержки и преференции в рамках специальной экономической зоны в Атырауской области.
 
Немаловажную роль, по мнению Смаилова, играет и взаимодействие в сфере экологии, так как в прибрежных зонах Каспия проживает более 15 млн человек.
 

Сохранение экологического баланса является важнейшей задачей для наших стран. Проблемы моря связаны с истощением его биологических ресурсов, рисками серьезного загрязнения в результате добычи сырья и транспортировки грузов. В этой связи призываем поддержать возобновление деятельности Каспийской экологической программы", - подчеркнул Смаилов.

 
В завершение Алихан Смаилов призвал страны региона активизировать совместные шаги в сфере туризма: принять меры по запуску комбинированных туров, развитию круизного туризма и либерализации визово-миграционных режимов.
 

Правительством Казахстана также ведется работа по созданию на побережье Каспия благоприятного туристского климата. В частности, до 2025 года планируется реализовать 15 инвестиционных проектов на сумму более 360 млн долларов", - отметил он.

 
Премьер-министр добавил, что ключевым шагом для развития регионального туризма стала подготовка соответствующего соглашения между странами бассейна Каспийского моря.
 

Предлагаем активизировать работу по его скорейшему подписанию", - заключил Смаилов.

 
Напомним, в эти дни в Москве проходит Каспийский экономический форум, в котором принимают участие более 1000 делегатов из стран "Каспийской пятерки", а также Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.
 

Кошанов выдвинул кандидатуру Токаева на пост президента

06.10.2022, 10:22 24356
Кошанов выдвинул кандидатуру Токаева на пост президента
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - В ходе XXIV съезда AMANAT председатель партии Ерлан Кошанов выдвинул кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я думаю, наш президент прошел с достоинством многие испытания. Под надежным руководством Касым-Жомарта Токаева наша страна прогрессивно развивается… Наш лидер в самый сложный для народа период взял на себя всю ответственность, сохранил государственность, не дав стране погрузиться в хаос. Поэтому сегодня задача партии AMANAT и наша с вами историческая ответственность - объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ президента. Предлагаю нашу кандидатуру - Касым-Жомарта Токаева", - сказал Кошанов, выступая перед делегатами.

 
Также в ходе съезда планируется утверждение политической платформы партии.
 
В Астане проходит внеочередной XXIV съезд партии AMANAT. В работе съезда примут участие делегаты из всех регионов страны.

Напомним, Токаев намерен баллотироваться на пост президента от широкой коалиции общественно-политических сил.
 

В казахстанском МИДе обсудили ситуацию вокруг посла Украины

05.10.2022, 15:11 28811
В казахстанском МИДе обсудили ситуацию вокруг посла Украины
Фото: fin-journal.info
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Российский посол Алексей Бородавкин обсудил в Министерстве иностранных дел Казахстана ситуацию вокруг украинского дипломата, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на РИА Новости.
 

Встреча состоялась. Все то, что сказано в комментарии (официального представителя МИД РФ. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) Захаровой вчера, все это обсуждалось", - сказал Бородавкин.

 
Напомним, посла Казахстана в России Ермека Кошербаева вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с украинским послом Петром Врублевским.
 
На встрече официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на окончательную высылку украинского посла Петра Врублевского из Казахстана.

Ранее, 22 августа, Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из интервью Врублевского одному из казахских блогеров. В нем он заявил, что "чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению". Комментируя это заявление, дипломат подчеркнула, что такие слова может сказать только посол террористического режима.
 
Слова посла Украины о русских также осудила Ассамблея народа Казахстана. В обращении говорится, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.
 
На следующий день МИД Казахстана вызвало украинского посла, ему был выражен протест.
 
Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания о русских и покинул Казахстан по требованию властей республики. По данным СМИ, в начале сентября он улетел в Варшаву, однако вскоре вернулся в республику.
 
Сегодня в казахстанском МИДе сообщили, что от Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане.
 

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