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Главы иностранных государств поздравили казахстанцев с Днем Республики

26.10.2022, 11:53 7421
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника - Дня Республики, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил в своем поздравлении эффективную реализацию системных и широкомасштабных реформ, направленных на устойчивое развитие страны.
 

Дружественный нам Казахстан достигает высоких вершин во всех сферах. Активная поддержка на международной арене выдвинутых Вами важных инициатив регионального и глобального значения является ярким свидетельством того, что Ваша страна занимает достойное место и авторитет в мировом сообществе. Нам доставляет большое удовлетворение, что благодаря совместным решительным усилиям и постоянному диалогу на высшем уровне добрососедские и дружественные отношения между нашими странами поднялись на уровень отношений стратегического партнерства и союзничества", - подчеркнул узбекский лидер.

 
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров считает, что инициатива возрождения празднования Дня Республики является важным шагом в процессе начатых по инициативе Касым-Жомарта Токаева институциональных реформ.
 

Уверен, что под Вашим мудрым и прогрессивным руководством данные реформы, несомненно, послужат дальнейшему общественно-политическому и социально-экономическому развитию и достижению поставленных целей во благо процветания дружественного Казахстана", - написал Садыр Жапаров.

 
В приветствии президента Азербайджана Ильхама Алиева сказано, что его страна радуется динамичному развитию Казахстана, достижениям и успехам братской страны.
 

Сегодняшний высокий уровень азербайджано-казахстанских отношений наглядно олицетворяет волю наших братских народов, крепко связанных друг с другом общей историей, моральными, культурными ценностями. Уверен, что, пользуясь нынешними возможностями, мы и впредь будем прилагать совместные усилия для продолжения и расширения всесторонних отношений между нашими странами, которые носят характер стратегического партнерства", - говорится в письме.

 
В своем поздравительном послании президент Беларуси Александр Лукашенко назвал декларацию о суверенитете знаковым событием для Казахстана и первым шагом на пути к обретению независимости.
 

Сегодня ваша страна твердо придерживается принципов миролюбивой внешней политики, всемерно содействует укреплению взаимопонимания и добрососедства. Содержательные инициативы Астаны играют важную роль в обеспечении международной безопасности, решении глобальных проблем человечества", - отметил Александр Лукашенко.

 
Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, поздравив Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с Днем Республики, подчеркнул лидерство нашей страны в обеспечении мира, стабильности и процветания в Центральной Азии на протяжении трех десятилетий.
 

Наше обширное двустороннее сотрудничество по вопросам безопасности, энергетики и экономики, а также наша решительная поддержка текущих реформ в Казахстане отражают взаимное желание инвестировать в будущее наших отношений и их потенциал для достижения общих целей. Данное видение полностью соответствует духу нашего расширенного стратегического партнерства", - отметил Байден.

 
Президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что декларация о суверенитете, принятая в октябре 1990 года, закрепила такие ключевые принципы, как государственность, территориальная целостность, неделимость и нерушимость границ.
 

Декларация, открывшая путь к провозглашению независимости Казахстана в 1991 году, базируется на таких основополагающих ценностях и принципах международного правопорядка, которые сегодня отстаивают все миролюбивые государства", - говорится в телеграмме Шарля Мишеля.

 
Кроме того, поздравительные телеграммы на имя лидера Казахстана направили президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Ранее свои поздравления по случаю Дня Республики направили Токаеву Путин, Си Цзиньпин, Эрдоган и другие.
 

новости по теме

Кошанов возглавил предвыборный штаб Токаева

27.10.2022, 08:30 1691
Кошанов возглавил предвыборный штаб Токаева
Фото: Акорда
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ерлан Кошанов возглавил предвыборный штаб Касым-Жомарта Токаева.
 

По результатам консультаций с членами Народной коалиции и по согласованию с кандидатом руководителем Республиканского общественного штаба в поддержку кандидата в президенты Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева определен Ерлан Кошанов", - сообщила пресс-служба Народной коалиции.

 
Напомним, внеочередные выборы президента Республики Казахстан состоятся 20 ноября 2022 года. 21 октября завершился этап регистрации кандидатов на выборы президента. Зарегистрированы шесть кандидатов. Следующий этап - это предвыборная агитация. 19 ноября наступит день тишины перед выборами.
 

Президент Евросовета прибыл с официальным визитом в Казахстан

26.10.2022, 19:43 4866
Президент Евросовета прибыл с официальным визитом в Казахстан
Фото: Telegram/UKIMET
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба правительства.

В столичном аэропорту высокого гостя встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

В рамках визита запланирована встреча президента Европейского совета с главами государств Центральной Азии, а также еще ряд двусторонних переговоров.
 

Президент Европейского совета посетит Казахстан

26.10.2022, 16:16 6286
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 октября 2022 года Казахстан с официальным визитом посетит президент Европейского cовета Шарль Мишель.
 
Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает пресс-служба Акорды в Telegram.
 
В этот же день в Астане запланирована встреча глав государств Центральной Азии и президента Европейского cовета.
 

Президент Казахстана провел встречу с президентом Европейской комиссии

22.10.2022, 19:29 19346
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференции провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Лидеры обсудили перспективы развития расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах.
 
Касым-Жомарт Токаев и Урсула фон дер Ляйен также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
 

Министры иностранных дел Казахстана и России провели переговоры

22.10.2022, 08:32 22826
Министры иностранных дел Казахстана и России провели переговоры
Фото: МИД РК
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в пресс-службе МИД РК.
 
Министры обсудили итоги Саммитов СВМДА, СНГ и "Центральная Азия - Россия", прошедших в Астане на прошлой неделе.
 
Также были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ.
 

Премьер-министр РК принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета

21.10.2022, 09:39 28301
Ереван. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов вчера прибыл с рабочим визитом в Ереван для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.
 
Сегодня состоится заседание ЕМПС в расширенном составе, по итогам которого ожидается подписание ряда документов, сообщает ortcom.kz.
 
В мероприятии также принимают участие главы правительств Армении Никол Пашинян, Беларуси - Роман Головченко, Кыргызстана - Акылбек Жапаров, России - Михаил Мишустин.
 
Стороны вчера провели заседание в узком формате, в ходе которого обсуждались вопросы финансирования промышленных кооперационных проектов, разработки единой аналитической системы администрирования электронной торговли, меры по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза, шаги по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также ряд организационных вопросов.
 

Указами президента назначены послы Казахстана в ряде стран

21.10.2022, 09:15 29056
Указами президента назначены послы Казахстана в ряде стран
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Указами президента РК Касым-Жомарта Токаева назначены чрезвычайные и полномочные послы Республики Казахстан в ряде стран.
 
По данным Акорды, Алибек Бакаев назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Австрия, постоянным представителем РК при международных организациях в городе Вене, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Швейцарской Конфедерации, чрезвычайного и полномочного посла РК в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.
 
Кайрат Саржанов назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Швейцарской Конфедерации.
 
Аскар Куттыкадам назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Сингапур.
 
Кроме того, указом главы государства Аркен Арыстанов освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Сингапур, чрезвычайного и полномочного посла РК в Новой Зеландии, чрезвычайного и полномочного посла РК в Австралийском Союзе по совместительству.
 

МИД РК не считает нужным реагировать на включение Токаева в список "Миротворца"

20.10.2022, 12:07 32396
МИД РК не считает нужным реагировать на включение Токаева в список "Миротворца"
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди прокомментировал включение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в список украинского сайта "Миротворец", где его обвиняют в якобы публичном отрицании "российской агрессии" против Украины.
 

Давайте исходить из того, что представляет собой центр "Миротворец". Как указано на его сайте, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее", - сказал Тлеуберди в кулуарах парламента.

 
Он отметил, что "Миротворец" - негосударственная организация, поэтому она "не отражает официальную позицию" Киева.
 

Если вы внимательно посмотрите, там ссылка идет на его высказывание, поэтому какая-то определенная реакция, я думаю, не нужна. Еще один важный момент, ссылка на высказывание нашего президента была помещена в 2019 году, я думаю, вы, как журналисты, должны сами смотреть, почему именно сейчас поднимается, сразу идет волна", - добавил министр.


Ранее сообщалось, что Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец". В июне Токаев заявил, что с трудом представляет процесс вступления Украины в Европейский союз, учитывая плачевную экономику государства.
 

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