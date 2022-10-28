Токаев и глава Европейского совета обсудили взаимодействие в формате Центральная Азия - Европейский союз

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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского совета Шарль Мишель обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития "зеленой" экономики, транспорта и логистики. Лидеры обменялись мнениями по развитию взаимодействия в формате Центральная Азия - Европейский союз, сообщает Акорда.

Приветствуя Шарля Мишеля, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие стратегических партнерства с Европейским союзом всегда было одним из главных внешнеполитических приоритетов Казахстана.

Ваш визит предоставляет прекрасную возможность отметить значительные достижения по всему спектру партнерства между Казахстаном и Европейским союзом. В следующем году мы будем отмечать знаменательную дату - 30-летие установления дипломатических отношений. Мы рассматриваем ваш официальный визит в Казахстан как еще одно свидетельство взаимной заинтересованности в выводе наших отношений на новый уровень", - сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан стал первой и единственной страной в Центральной Азии, подписавшей с Европейским союзом соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Глава государства считает, что регулярные контакты на высоком уровне укрепляют возможности для развития всестороннего диалога между Казахстаном и ЕС.

Президент Европейского совета Шарль Мишель поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство и с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и ЕС.

Впервые мы встретились в Брюсселе и с тех пор поддерживаем тесные контакты и работаем в различных сферах. Отмечаю важность совместной работы на региональном уровне. Рад встрече с вами для того, чтобы обсудить актуальные вопросы нашего сотрудничества, в том числе касающиеся изменения климата", - сказал Шарль Мишель.