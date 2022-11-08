Система Orphus

Иран вводит безвизовый режим для казахстанцев

07.11.2022, 17:39 22196
Иран вводит безвизовый режим для казахстанцев
Фото: Depositphotos
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Исламская Республика Иран вводит безвизовый режим для граждан Казахстана. Об этом в ходе пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
 

Правительством Исламской Республики Иран с 11 ноября 2022 года в целях развития и укрепления отношений между двумя странами вводится безвизовый режим для граждан Казахстана, который позволит нашим гражданам находиться на территории Ирана до 14 дней", - рассказал Смадияров.

 
Он отметил, что ранее постановлением правительства Казахстана для создания благоприятного инвестиционного климата, активизации деловых контактов и дальнейшей реализации туристического потенциала был введен безвизовый режим въезда для граждан Ирана, Китая и Индии, который позволит гражданам этих стран находиться на территории Казахстана до 14 дней. Суммарно до 42 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Таким образом, граждане могут въезжать в Казахстан три раза по 14 дней в течение полугода.
 

новости по теме

Очередные переговоры по Сирии состоятся в Астане в конце ноября

07.11.2022, 18:02 21771
Очередные переговоры по Сирии состоятся в Астане в конце ноября
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Очередной раунд переговоров по Сирии состоится в Астане в конце ноября. Об этом в ходе пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
 

Сирийские переговоры состоятся в конце ноября", - ответил на вопрос журналистов Айбек Смадияров.

 
Более точную информацию о предстоящих переговорах в ведомстве пообещали сообщить на следующей неделе.
 
Как сообщалось ранее, 15-16 июня состоялась 18-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате. Стороны договорились провести 19-ю Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане во второй половине 2022 года.
 

Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана

05.11.2022, 14:46 33166
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана в Узбекистане и Австрии, сообщает Акорда.

В ходе беседы с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым глава государства подчеркнул важность дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзнических отношений, а также укрепления добрососедства между двумя странами. Президент обратил внимание на необходимость эффективной реализации ранее достигнутых на высоком уровне договоренностей.

Вновь назначенному послу Казахстана в Австрийской Республике, постоянному представителю при международных организациях в городе Вене Алибеку Бакаеву Токаев поручил наращивать связи с Австрией и профильными международными организациями. По его словам, Казахстан придает особое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Австрийской Республикой.
 

Токаев: Мы хотим заменить "большую игру" на "большую выгоду" в Евразии

04.11.2022, 14:21 38226
Токаев: Мы хотим заменить "большую игру" на "большую выгоду" в Евразии
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Кредо Казахстана очень простое и ясное - мы не верим в игры с нулевой суммой. Мы хотим заменить "большую игру" на "большую выгоду" для всех в сердце Евразии, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами иностранных дипломатических миссий, сообщает "БОРТ№1".
 

Казахстан твердо привержен ценностям устойчивого мира, сотрудничества и доверия. Мы выступаем за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности государств, основанные на Уставе ООН и международном праве", - заявил глава государства.

 
По его словам, Казахстан планирует привлечь 150 млрд долларов инвестиций в течение 7 лет.
 
Токаев также отметил, что Казахстан решительно выступает за сохранение ключевых принципов Договора о нераспространении ядерного оружия в тесном сотрудничестве с ООН.
 

Следует помнить, что атомная энергия является выдающимся достижением человечества, которое должно использоваться исключительно во благо мирной жизни наших народов, а не в качестве разрушительного оружия", - подчеркнул Токаев.

 

Премьер Госсовета КНР предложил план развития ШОС

04.11.2022, 13:13 38951
Премьер Госсовета КНР предложил план развития ШОС
Фото: bigasia.ru
Пекин. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на 21-м заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества предложил углубить взаимодействие участников ШОС и напомнил, что на сентябрьском саммите в Самарканде наметились новые планы развития объединения.
 

Китай готов расширять взаимовыгодное сотрудничество со всеми членами организации и продвигать "шанхайский дух". Это означает доверие, равенство, уважение и стремление к общему прогрессу в интересах каждой страны", - заявил Ли Кэцян.

 
Как сообщает телеканал "Большая Азия", глава китайского правительства предложил 5 перспективных направлений международного взаимодействия:
 
  • углублять сотрудничество в области правопорядка, стабилизируя обстановку и создавая благоприятные условия для развития стран ШОС;
  • стимулировать торговлю и инвестиции для восстановления экономики в регионе;
  • укреплять международные связи, чтобы поддерживать стабильность логистических и производственных цепочек;
  • увеличивать поставки продовольствия и энергоресурсов, содействуя устойчивому развитию;
  • укрепить межнациональные культурные контакты и добиться большего взаимопонимания между народами стран ШОС.
 
Также китайский премьер отметил, что на фоне серьезных вызовов этого года КНР добилась устойчивого экономического роста благодаря поддержке бизнеса, стабилизации занятости и цен. Страна продолжит двигаться в этом направлении, чтобы обеспечить устойчивое и последовательное развитие на пути к новым высотам.
 

Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей совбезов государств - участников СНГ

03.11.2022, 19:37 41961
Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей совбезов государств - участников СНГ
Фото: Акорда
Москва. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялась 10 встреча секретарей советов безопасности государств - участников СНГ, в которой принял участие помощник президента - секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов, сообщает пресс-служба Акорды.
 
На форуме был рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия в условиях современных вызовов безопасности и стабильности на пространстве СНГ.
 
Гизат Нурдаулетов сообщил коллегам о позиции Казахстана по ключевым направлениям региональной безопасности. В частности, он подчеркнул, что открытый и конструктивный политико-дипломатический диалог является единственным эффективным и приемлемым путем выхода из любых кризисов.
 
Секретарь Совета безопасности Казахстана в своем докладе отметил необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Афганистане для обеспечения безопасности на южных рубежах СНГ.
 
На полях мероприятия состоялась двусторонняя встреча Гизата Нурдаулетова с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, по итогам которой был подписан план сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран на 2023-2024 годы.
 

В Казахстане с 1 января 2023 года изменяется законотворческий процесс в парламенте

03.11.2022, 14:06 43651
В Казахстане с 1 января 2023 года изменяется законотворческий процесс в парламенте
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня депутаты сената приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года". Согласно документу, изменится законотворческий процесс парламента Казахстана с начала 2023 года.
 
Как сообщил сенатор Владимир Волков, поправки в конституционный закон "О президенте РК" приводят в соответствие с новыми положениями Конституции, принятыми на республиканском референдуме, касательно срока полномочий президента. Кроме того, предусматривают введение ограничения для президента по членству в политических партиях в период президентства, ограничение для его близких родственников на занятие должностей политических, государственных служащих, руководителей субъектов госсектора и ряда других поправок.
 

В конституционный закон "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" включены нормы по изменению порядка формирования сената. Так, президентская квота сокращается до 10 мандатов, в том числе пять депутатов сената назначаются президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Изменяется порядок формирования мажилиса. Теперь 69 депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, 29 - по одномандатным территориальным избирательным округам. Исключается квота Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе", - проинформировал Владимир Волков.

 
Кроме того, по его словам, предусмотрены основания для лишения депутата мажилиса его мандата, в том числе отзыв по инициативе избирателей для депутатов, избранных по одномандатным округам.
 

С 1 января 2023 года изменяется законотворческий процесс в парламенте. Теперь мажилис принимает законы, а сенат одобряет их. При этом предусмотрен механизм сдержек и противовесов между палатами. Изменения и дополнения в Конституцию РК, проекты конституционных законов, а также законы, объявленные президентом приоритетными, будут рассматриваться на совместных заседаниях палат", - сказал депутат.

 
Также в конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" вносятся поправки, направленные на законодательное регулирование положений по избранию депутатов мажилиса и маслихатов по мажоритарной системе. Мажилис будет формироваться как по партийным спискам - 70%, так и по одномандатным округам - 30%. Маслихаты областей - по партийным спискам 50%, по одномандатным округам - 50% депутатов. Маслихаты районов - полностью по одномандатным округам.
 
Законопроектом предлагается поэтапная выборность акимов районов и городов областного значения, в пилотном режиме это норма заработает с 1 января 2023 года.
 
Также вносятся поправки, направленные на обеспечение финансовой прозрачности всех участников избирательной кампании и меры по недопущению иностранного вмешательства на выборах и ряда других.
 
По информации сенатора, поправки в конституционный закон "О правительстве Республики Казахстан" касаются наделения правительства компетенцией по принятию временных актов, имеющих силу закона, в целях оперативного реагирования на кризисные ситуации. Он отметил, что эти нормы вступят в силу с 1 января 2023 года.
 
В конституционном законе "О республиканском референдуме" предусмотрены поправки о том, что положения касательно срока полномочий президента без права на переизбрание не могут быть предметом референдума.
 
В конституционный закон "О судебной системе и статусе судей РК" предусмотрены изменения и дополнения по вопросам изменения порядка формирования Высшего судебного совета, а также назначение председателя Высшего судебного совета.
 

Поправки в конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" связаны с разработкой проекта конституционного закона "О Конституционном суде Республики Казахстан" и с переименованием должности "государственный секретарь" в "государственный советник", - заключил Владимир Волков.

 
Напомним, сегодня на заседании палаты приняты проекты конституционных законов "О Конституционном суде Республики Казахстан", "О прокуратуре", "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан".
 
Кроме того, одобрены во втором чтении законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
 

Сенат принял поправки в Административный кодекс

03.11.2022, 13:05 44131
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената приняли проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях" во втором чтении.
 

Предлагаемый вашему вниманию проект закона направлен на приведение положений Кодекса об административных правонарушениях в соответствии с нормами Конституции РК и проводимыми политическими реформами", - сообщил депутат сената Рыскали Абдикеров.

 
По его словам, проектом закона предусматриваются уточняющие поправки по созданию Конституционного суда и реорганизации Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату, регламентируются общественные отношения, связанные с деятельностью Конституционного суда и административной ответственностью за правонарушения, посягающие на избирательное право.
 

Кроме того, изменится порядок привлечения уполномоченного по правам человека к административной ответственности. Вводится административная ответственность за воспрепятствование осуществлению законной деятельности представителя уполномоченного по правам человека", - уточнил сенатор.

 
Принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему совершенствованию законодательства об административных правонарушениях.
 
Также депутаты приняли проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года" во втором чтении.
 
Как сообщили в ходе заседания сената, законопроект разработан в рамках исполнения поручений главы государства в рамках послания народу Казахстана. Целью проекта является приведение норм действующего законодательства в соответствие с требованиями современности, запросами современного общества в рамках реализации политических реформ, инициированных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.
 
Проект закона предусматривает внесение изменений и дополнений в кодексы и законы РК.
 
Основными задачами законопроекта является имплементация нововведений в Конституцию в действующие законодательные акты, а также реализация новых инициатив президента РК, направленных на демократизацию государственного аппарата и политических институтов.
 
Напомним, сегодня на заседании палаты депутатами был рассмотрен ряд законопроектов, нацеленных на обеспечение реализации поручений главы государства. В частности, были приняты проекты конституционных законов "О Конституционном суде Республики Казахстан", "О прокуратуре", "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года".
 

Смаилов призвал страны ШОС развивать перспективные транспортно-транзитные коридоры

01.11.2022, 16:48 31501
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на очередном заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС, прошедшем в режиме видео-конференц-связи, призвал участников организации развивать перспективные транспортно-транзитные коридоры, сообщает пресс-служба правительства.
 
Премьер Казахстана подчеркнул, что многостороннее взаимодействие в рамках ШОС остается одним из приоритетов работы правительства РК.
 

Несмотря на пандемию и другие вызовы, на пространстве ШОС сохраняется достаточно высокая динамика развития. Так, по итогам прошлого года темпы экономического роста государств-членов варьировались в диапазоне от 4 до 9%, а суммарный товарооборот между Казахстаном и странами ШОС вырос на 22% и составил почти 51 млрд долларов", - отметил Смаилов.

 
Он также подчеркнул важность принятия скоординированных мер по обеспечению продовольственной безопасности.
 

Казахстан готов внести свой вклад в эти усилия, используя свой сельскохозяйственный потенциал. Важным шагом здесь может стать разработка программы сотрудничества в области селекции и семеноводства. Это придаст импульс развитию сельского хозяйства, позволит скооперировать научные селекционные центры наших государств и в конечном итоге окажет благоприятное влияние на обеспечение продовольственной безопасности", - сказал Смаилов.

 
Он также призвал совместными усилиями развивать перспективные транспортно-транзитные коридоры.
 

Порт Актау обладает достаточным потенциалом стать узловым на маршруте Индия - страны Персидского залива - Иран - Казахстан - Россия. В современных условиях также возрастает роль Транскаспийского транспортного коридора в обеспечении транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. Совместная реализация возможностей этого маршрута позволит обеспечить стабильные объемы грузов и устойчивые перевозки", - отметил премьер-министр Казахстана.

 
Сегодня премьеры ШОС в режиме видео-конференц-связи обсудят актуальные вопросы взаимодействия в рамках организации.
 
В ходе заседания премьер Госсовета КНР Чжао Лицзянь намерен обсудить со своими коллегами реализацию итогов саммита ШОС в Самарканде, углубление сотрудничества в рамках организации в области безопасности, экономики и культуры, а также рассмотреть различные варианты взаимовыгодного взаимодействия.
 

Мы уверены, что предстоящая встреча сыграет активную роль в оказании помощи государствам в реагировании на все риски и вызовы, будет содействовать восстановлению экономики и развития и принесет выгоду государствам и народам региона", - подчеркнул Лицзянь.

 
Особое внимание будет уделено развитию документов в области торговли и инвестиций, "умного" сельского хозяйства, искусственного интеллекта, промышленности, энергетики, высоких технологий. Стороны определят дальнейшие шаги по переводу этих договоренностей в практическую плоскость. Кроме того, среди вопросов повестки - увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов