Иран вводит безвизовый режим для казахстанцев

Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня депутаты сената приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года". Согласно документу, изменится законотворческий процесс парламента Казахстана с начала 2023 года.

Как сообщил сенатор Владимир Волков, поправки в конституционный закон "О президенте РК" приводят в соответствие с новыми положениями Конституции, принятыми на республиканском референдуме, касательно срока полномочий президента. Кроме того, предусматривают введение ограничения для президента по членству в политических партиях в период президентства, ограничение для его близких родственников на занятие должностей политических, государственных служащих, руководителей субъектов госсектора и ряда других поправок.

В конституционный закон "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" включены нормы по изменению порядка формирования сената. Так, президентская квота сокращается до 10 мандатов, в том числе пять депутатов сената назначаются президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Изменяется порядок формирования мажилиса. Теперь 69 депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, 29 - по одномандатным территориальным избирательным округам. Исключается квота Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе", - проинформировал Владимир Волков.

Кроме того, по его словам, предусмотрены основания для лишения депутата мажилиса его мандата, в том числе отзыв по инициативе избирателей для депутатов, избранных по одномандатным округам.

С 1 января 2023 года изменяется законотворческий процесс в парламенте. Теперь мажилис принимает законы, а сенат одобряет их. При этом предусмотрен механизм сдержек и противовесов между палатами. Изменения и дополнения в Конституцию РК, проекты конституционных законов, а также законы, объявленные президентом приоритетными, будут рассматриваться на совместных заседаниях палат", - сказал депутат.

Также в конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" вносятся поправки, направленные на законодательное регулирование положений по избранию депутатов мажилиса и маслихатов по мажоритарной системе. Мажилис будет формироваться как по партийным спискам - 70%, так и по одномандатным округам - 30%. Маслихаты областей - по партийным спискам 50%, по одномандатным округам - 50% депутатов. Маслихаты районов - полностью по одномандатным округам.

Законопроектом предлагается поэтапная выборность акимов районов и городов областного значения, в пилотном режиме это норма заработает с 1 января 2023 года.

Также вносятся поправки, направленные на обеспечение финансовой прозрачности всех участников избирательной кампании и меры по недопущению иностранного вмешательства на выборах и ряда других.

По информации сенатора, поправки в конституционный закон "О правительстве Республики Казахстан" касаются наделения правительства компетенцией по принятию временных актов, имеющих силу закона, в целях оперативного реагирования на кризисные ситуации. Он отметил, что эти нормы вступят в силу с 1 января 2023 года.

В конституционном законе "О республиканском референдуме" предусмотрены поправки о том, что положения касательно срока полномочий президента без права на переизбрание не могут быть предметом референдума.

В конституционный закон "О судебной системе и статусе судей РК" предусмотрены изменения и дополнения по вопросам изменения порядка формирования Высшего судебного совета, а также назначение председателя Высшего судебного совета.

Поправки в конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" связаны с разработкой проекта конституционного закона "О Конституционном суде Республики Казахстан" и с переименованием должности "государственный секретарь" в "государственный советник", - заключил Владимир Волков.

Напомним, сегодня на заседании палаты приняты проекты конституционных законов "О Конституционном суде Республики Казахстан", " О прокуратуре ", "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан".