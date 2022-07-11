Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая

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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Казахстан с 8 июля открыл в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая, при этом специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для Индии и Китая прекратил свое действие, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно условиям безвизового режима, граждане Индии, Ирана и Китая смогут въезжать и находиться в Казахстане без визы сроком до 14 календарных дней с момента пересечения границы. Разрешены поездки по деловым, частным, туристическим и целям.

Важно отметить, суммарный срок пребывания в Казахстане по безвизовому режиму не должен превышать 42 календарных дня в течение каждого 180-дневного периода", - сообщает Комитет миграционной службы РК.

Нарушение условий влечет административную ответственность иностранца в виде:

- штрафа от 10 до 25 МРП,

- ареста до 15 суток,

- выдворения за пределы Республики Казахстан,

- запрета на въезд в РК в течение 5 лет (по решению суда).

Кроме того, иностранным гражданам запрещается осуществление трудовой и иной оплачиваемой деятельности в рамках безвизового режима. Для этих целей принимающей стороне необходимо заблаговременно оформить соответствующее разрешение на работу и визу в РК.