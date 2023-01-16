15.01.2023, 17:28 2886
Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в ОАЭ
Фото: пресс-служба Акорды
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Абу-Даби. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает пресс-служба Акорды.
Лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахстанско-эмиратского стратегического партнерства, вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.
Президент Казахстана примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", а также проведет встречи с представителями деловых кругов.
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14.01.2023, 09:30 10621
В Казахстане проходят выборы в сенат Дополнено
Фото: senate.parlam.kz
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 14 января 2023 года, в Казахстане проходят выборы 20 депутатов сената парламента Республики Казахстан.
Депутатов сената парламента избирают выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. Выборы депутатов сената проводятся на совместных заседаниях выборщиков, которые во всех регионах страны начнутся в 11.00.
По данным ЦИК РК, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов (после регистрации 11 кандидатами были поданы заявления о снятии кандидатуры).
4 кандидата в городе Алматы, по 2 кандидата в 6 регионах: Алматинской, Жетісу, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях. В остальных регионах и городах Астана, Шымкент - по 3 кандидата.
В список выборщиков по республике включено 3167 депутатов маслихатов.
Депутатом сената может стать лицо, достигшее 30 лет, с высшим образованием и стажем работы не менее пяти лет, постоянно проживающий на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не меньше трех лет. Избираются сенаторы на шесть лет, при этом половина переизбирается каждые три года.
Выдвижение кандидатов началось 29 ноября 2022 года и закончилось в 18.00 14 декабря. Предвыборная агитация прошла с 24 декабря по 00:00 13 января (19 дней). 13 января в 00.00 закончилось ее проведение и наступил День тишины перед выборами.
Установление итогов выборов депутатов сената парламента произойдет не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов - не позднее 20 января.
Дополнено. 14.01.2023. 12.25, 13.00
ЦИК опубликовал предварительные результаты голосования:
Область Абай - Кайрат Тастекеев (82,4%)
Акмолинская область - Талгат Жунусов (90,9%)
Алматинская область - Жанболат Жоргенбаев (83,2%)
Атырауская область - Алибек Наутиев (68,6%)
Актюбинская область - Амангельды Нугманов (83,1%)
Область Жетысу - Амангельды Толамисов (76,3%)
Карагандинская область - Серик Утешов (78,2%)
Кызылординская область - Руслан Рустемов (67,4%)
Жамбылская область - Сакен Арубаев (89,3%)
Туркестанская область - Мурат Кадырбек (72,5%)
Павлодарская область - Ернур Айткенов (87,1%)
Область Улытау - Советбек Медебаев (61,7%)
ВКО - Шакарым Буктугутов (86%)
Мангистауская область - Бекбол Орынбасаров (72%)
СКО - Гульмира Каримова (80,4%)
ЗКО - Арман Утегулов (74,7%)
Костанайская область - Гауез Нурмухамбетов (83,1%)
Астана - Бибигуль Жексенбай (62,1%)
Алматы - Жанна Асанова (62,2%)
Шымкент - Нурлан Бекназаров (76,7%)
Напомним, на церемонии инаугурации 26 ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что подпишет указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан".
Выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса сената", - сказал президент.
С нового года изменился законотворческий процесс в парламенте. Теперь мажилис наделяется правом принимать законы. А сенат будет только одобрять или не одобрять законы, рассмотренные мажилисом.
Изменения и дополнения в Конституцию РК, проекты конституционных законов, а также законы, объявленные президентом приоритетными, будут рассматриваться на совместных заседаниях палат.
Кроме того, в конституционный закон "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" включены нормы по изменению порядка формирования сената. Президентская квота сокращается до 10 мандатов, в том числе пять депутатов сената назначаются президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана.
Верхняя палата будет согласовывать кандидатуры на посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета.
13.01.2023, 21:10 12981
В ходе саммита "Голос глобального Юга" Токаев обозначил ряд приоритетных задач
В частности, он призвал все страны сконцентрировать усилия на достижении целей устойчивого развития
Фото: Акорда
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди принял участие в виртуальном саммите "Голос глобального Юга", проходящем под девизом "Единый голос, единая цель", сообщает пресс-служба Акорды.
В саммите наряду с президентом Казахстана также приняли участие главы ряда государств, представляющих Азию, Африку и Латинскую Америку.
В начале своего выступления президент выразил благодарность премьер-министру Нарендре Моди за приглашение принять участие в этом важном форуме. Он также поздравил Индию с началом председательства в "Большой двадцатке" (G20) в этом году и подчеркнул, что в Казахстане рассматривают это как заслуженное признание мировым сообществом глобального авторитета и влияния Нью-Дели.
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на сессии саммита, что происходящие мировые кризисные явления сдерживают согласованные в 2015 году меры, направленные на обеспечение устойчивого развития и борьбу с изменением климата. Он подтвердил приверженность Казахстана курсу на решение возникающих проблем путем налаживания диалога и поиска общих точек соприкосновения на глобальном уровне.
Обращаясь к участникам форума, глава государства обозначил ряд приоритетных задач. В частности, он призвал все страны сконцентрировать усилия на достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). Как было отмечено в выступлении, реализация ЦУР требует совместных усилий не только на уровне отдельных государств, но и на региональном и глобальном уровнях.
Поэтому мы считаем важным создать в Казахстане Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Такой центр позволит обеспечить наиболее эффективную координацию проектной деятельности ООН в регионе", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана затронул проблему изменения климата. Он отметил, что температура в Центральной Азии повышается быстрее, чем в среднем по миру. За последние несколько лет в пяти странах центральноазиатского региона наблюдались сильные засухи. По его мнению, изменение климата требует более широкого международного взаимодействия и солидарности.
Касым-Жомарт Токаев также остановился на вопросах обеспечения водной безопасности. Согласно отчету ООН, в связи с изменением климата более 5 миллиардов человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды. Как считает глава государства, дефицит воды и растущая нестабильность негативно влияют на обеспечение продовольственной, энергетической и экологической безопасности государств. Кроме того, усиливается экономическая и геополитическая напряженность и нестабильность. В конечном итоге все последствия могут оказать глубокое влияние на безопасность во всем мире, и особенно на Глобальном Юге, который становится все более подверженным засухам.
Исходя из этого я предлагаю ввести систему исключительных прав и преференций для передачи водных технологий, которые будут способствовать рациональному и справедливому использованию водных ресурсов", - подчеркнул глава государства.
Президент заявил о том, что Казахстан и далее намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для борьбы с глобальным дефицитом продовольствия. По его мнению, международная торговля продовольствием и удобрениями не должна подвергаться санкциям или иным ограничениям.
В этом контексте Касым-Жомарт Токаев поддержал призыв премьер-министра Индии Нарендры Моди к деполитизации глобальных поставок продовольствия, удобрений и медицинских изделий.
Наряду с этим глава государства отметил, что в текущей геополитической ситуации особую важность приобретает надежная и диверсифицированная глобальная транзитная и транспортная инфраструктура. Он сообщил, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных маршрутов и активно развивает Транскаспийский международный транспортный коридор (Срединный коридор).
Президент считает актуальным принятие новых совместных мер, направленных на уменьшение угроз пандемий и биологических рисков. В этой связи лидер Казахстана вновь напомнил о выдвинутой им ранее инициативе по созданию Международного агентства по биологической безопасности.
В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан готов сотрудничать с партнерами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли.
11.01.2023, 16:15 26786
Совместное заседание палат парламента состоится 13 января
Фото: parlam.kz
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба мажилиса.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат парламента Республики Казахстан 13 января 2023 года в 10 часов в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
Напомним, в текущем году пройдут досрочные выборы в мажилис.
Сегодня в ходе заседания мажилиса председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Арман Кожахметов сообщил журналистам, что роспуск палаты парламента возможен уже в этом месяце.
Все для этого подготовлено, я имею в виду нормативно-правовую базу, соответствующие изменения в законы внесены о том, что будет смешанная система выборов как в маслихаты, так и в мажилис парламента. Поэтому я не исключаю, что это произойдет в ближайшее время, я пока точные сроки не знаю, возможно, в этом месяце", - цитирует Кожахметова Kazpravda.kz.
Он также напомнил, что роспуск могут инициировать сами депутаты.
Сами депутаты могут инициировать самороспуск, в таком случае через 2 месяца будут объявлены соответствующие выборы. Когда депутаты сложат с себя полномочия, законодательную миссию будет нести сенат. Когда будут объявлены выборы, подготовительная работа будет проводиться, тогда будут объявлены программы", - пояснил он.
Как сообщалось ранее, 14 января в Казахстане состоятся выборы депутатов сената.
11.01.2023, 13:36 27766
"Юрты несокрушимости" в Буче установили казахстанские бизнесмены - Смадияров
Фото: facebook.com/nagornyak.s
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с установкой "юрты несокрушимости" в украинской Буче.
Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы не можем. Это частная инициатива бизнесменов. И вы знаете, в Казахстане проживает около 300 тысяч украинцев, большая диаспора. Также есть казахская диаспора в Украине. Они между собой общаются, есть межнациональные браки, друзья, родственники, и один народ помогает другому народу. В этом нет никакой проблемы", - заявил Смадияров в кулуарах правительства.
Он подчеркнул, что юрта - это традиционное жилище кочевников.
Оно легкое. Легко переносится на новое место, экологически чистое. Наверное, поэтому выбор пал у казахстанских бизнесменов именно на этот вид жилья", - заявил представитель МИД.
По его словам, посольство в этом процессе не участвовало.
Вы же знаете, что ситуация сейчас в Украине сложная, поэтому любые вопросы в информационном поле могут выходить в разных ключах. В этом (установлении юрты. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) никакой проблемы не видим, мы, наоборот, гордимся, что у нас есть юрта", - резюмировал Смадияров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона обратила внимание официальных представителей Казахстана на распространяемые в интернете с 6 января сообщения об установке "юрты несокрушимости" в Буче Киевской области якобы при участии МИД республики, сообщает ТАСС.
Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет. Вместе с тем во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях", - заявила Захарова.
Юрты были установлены в Буче в пятницу, 6 января. Проект был реализован совместно с народным депутатом Украины Сергеем Нагорняком, казахстанскими бизнесменами и казахской диаспорой в Украине. Это специально оборудованные места, в которых украинцы могут бесплатно обогреться, перекусить и зарядить гаджеты в любое время суток, сообщает Forbes.kz.
07.01.2023, 11:32 42706
Токаев и Рахмон поздравили друг друга с 30-летием установления дипотношений
В телефонной беседе президенты подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в телефонной беседе поздравил своего коллегу - президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 30-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами.
Президенты отметили, что за эти годы между странами выстроены многогранные и взаимовыгодные межгосударственные связи, которые укрепляются в духе стратегического партнерства", - сообщает Акорда.
Собеседники подчеркнули динамичное развитие кооперации в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесное сотрудничество Казахстана и Таджикистана по линии международных организаций.
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон вновь подтвердили готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению казахско-таджикских отношений.
06.01.2023, 18:43 46471
МИД Кыргызстана и Таджикистана высказались о причастности своих граждан к январской трагедии в Казахстане
Фото: facebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf.
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана опровергли заявления прокуратуры Казахстана о причастности своих граждан к январским событиям 2022 года.
В связи с заявлением Генерального прокурора Республики Казахстан на парламентских слушаниях 5 января об участии граждан Кыргызстана в январских беспорядках 2022 года Министерство категорически отрицает какую-либо причастность граждан Кыргызской Республики к прошлогодним трагическим событиям в Казахстане", - заявили в МИД КР.
В ведомстве обратили внимание, что ответственность и вина других граждан Кыргызской Республики не была доказана. Ни один гражданин Кыргызстана не участвовал в Казахстане ни на митингах, ни в массовых погромах и мародерствах.
В свою очередь департамент информации МИД Таджикистана 6 января сообщил, что таджикская сторона не получала по официальным каналам от казахстанской стороны сведений о фактах участия граждан страны в упомянутых событиях, сообщает "Радио "Озоди".
Более того, после циркуляции в СМИ информации со ссылкой на органы прокуратуры Казахстана дипломатические и консульские представительства Таджикистана в Казахстане обратились в соответствующие структуры страны пребывания и данные факты не нашли своего подтверждения", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
03.01.2023, 17:20 58606
Токаев обсудил вопросы взаимодействия в сфере ТЭК с президентом России
Президенты договорились о продолжении координации по линии правительств и профильных структур двух стран
Фото: Акорда
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным вопросы взаимодействия в сфере топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба Кремля.
Обсуждены вопросы практического взаимодействия по ряду актуальных направлений, включая топливно-энергетический комплекс. В этой связи условлено о продолжении координации по линии правительств и профильных структур двух стран", - сказано в сообщении пресс-службы президента России.
В ходе разговора главы двух стран также обменялись поздравлениями с Новым годом, отметив высокий уровень российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и союзничества.
Президент Казахстана поблагодарил за теплый прием в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 26-27 декабря 2022 года.
В Акорде отметили, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Напомним, Казахстан и Россия намерены укреплять сотрудничество в топливно-энергетической сфере, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, а также в сфере транспортировки энергоресурсов. Об этом говорится в Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан принятую главами двух государств в декабре прошлого года.
01.01.2023, 18:02 67871
Тасмагамбетов стал генсеком ОДКБ
Он сменил на этом посту генерала Станислава Зася
Фото: primeminister.kz
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов стал генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности.
Имангали Тасмагамбетов сменил на этом посту генерала Станислава Зася из Беларуси.
Решение о его назначении было принято на саммите ОДКБ в Ереване 23 ноября 2022 года.
Согласно уставу ОДКБ, генсек назначается "решением совета коллективной безопасности сроком на три года по представлению совета министров иностранных дел стран ОДКБ из числа граждан государств-членов".
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