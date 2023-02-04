03.02.2023, 10:10 10261
Смаилов: Необходимо активно развивать потенциал казахстанско-российского сотрудничества
Активный политический диалог между лидерами двух стран обеспечивает высокую динамику по всему спектру казахстанско-российского партнерства
Фото: Primeminister.kz
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Алматы. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках проходящего заседания ЕМПС в Алматы обсудили широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества, меры по увеличению объемов транзитных и двусторонних грузоперевозок, планы по модернизации пограничных пунктов пропуска и ряд других тем, информирует пресс-служба правительства РК.
Алихан Смаилов отметил, что между двумя странами поступательно развивается экономическая кооперация, растет взаимная торговля и реализуются совместные проекты. При этом активный политический диалог между лидерами двух стран обеспечивает высокую динамику по всему спектру казахстанско-российского партнерства.
Он добавил, что взаимный товарооборот за 11 месяцев прошлого года ощутимо вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, динамично развивается промышленная кооперация, в рамках которой реализовано 26 совместных проектов почти на $1 млрд. Дополнительно реализуются или находятся в проработке 84 крупных проекта почти на $23 млрд с созданием 24 тысяч рабочих мест.
Это наглядно показывает потенциал развития казахстанско-российского сотрудничества, который нам необходимо активно поддерживать и развивать", - подчеркнул Смаилов.
Со своей стороны Михаил Мишустин отметил, что правительства двух стран находятся в постоянном контакте и в режиме реального времени решают наиболее важные задачи межгосударственного взаимодействия.
Для нас укрепление отношений с Казахстаном является безусловным приоритетом. Наше сотрудничество основано на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Между двумя странами успешно развивается взаимная торговля. При этом мы считаем важным ускорить создание новых производственных цепочек в промышленности, машиностроении, энергетике, транспортной сфере и других отраслях", - сказал Михаил Мишустин.
Накануне в Алматы прошло заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС Читать:
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03.02.2023, 20:19 5971
В Пекине обсуждены актуальные вопросы взаимодействия РК и КНР в транзитно-транспортной сфере
Посол Казахстана обратил внимание китайской стороны на необходимость обеспечения стабильности цепочек поставок в двусторонней торговле
Фото: пресс-служба МИД РК
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Пекин. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана Шахрат Нурышев провел встречу с заместителем секретаря партийного комитета - заместителем мэра города Ляньюньган Ян Синьчжунем, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Казахстана и Китая в транзитно-транспортной сфере, а также наметили планы сотрудничества в сфере инвестиций и электронной торговли.
Нурышев, отмечая особую роль казахстанско-китайского терминала в порту Ляньюньган, сообщил о рекордном росте в 2022 году объемов железнодорожных грузоперевозок между РК и КНР, которые составили 23,1 млн тонн, что на 14,5% больше показателя 2021 года.
Вместе с тем посол Казахстана обратил внимание китайской стороны на необходимость обеспечения стабильности цепочек поставок в двусторонней торговле. В частности, речь шла о возникающих задержках в доставке в Казахстан контейнерных грузов из Китая и стран Восточной и Юго-Восточной Азии, идущих транзитом через КНР.
Со своей стороны Ян Синьчжунь проинформировал казахстанского дипломата о перспективах развития порта Ляньюньган и планах народного правительства города по дальнейшему продвижению инициативы "Один пояс, один путь", которой в этом году исполняется 10 лет. Вице-мэр отметил важность поднятых казахстанской стороной вопросов и выразил готовность к активному взаимодействию по ним. Кроме того, он выразил заинтересованность компаний города Ляньюньган в налаживании контактов и сотрудничестве с казахстанскими партнерами в целях инвестирования и реализации совместных проектов в сфере электронной торговли.
По итогам встречи стороны договорились поддерживать тесные контакты между посольством РК в КНР и народным правительством города Ляньюньган, в том числе по вопросам стимулирования двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
С 2015 года в порту Ляньюньган функционирует казахстанско-китайский логистический терминал. Проект направлен на повышение экспортного и транзитного потенциала Казахстана, а также прием и сбор грузов как из Китая, так и из Японии, Республики Кореи и стран ЮВА. С момента запуска через терминал транспортировано более 1,6 млн контейнеров.
Напомним, 2 февраля заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш провел встречу с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо. В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
03.02.2023, 11:08 9661
Глава МИД РК совершил первый в истории официальный визит в Королевство Бахрейн
Была достигнута договоренность о разработке дорожной карты сотрудничества между Казахстаном и Бахрейном, в которой будут отражены конкретные направления дальнейшего взаимодействия
Фото: МИД РК
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди посетил с официальным визитом Королевство Бахрейн, информирует Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
Бахрейнская сторона придала особое значение визиту главы внешнеполитического ведомства Казахстана. Министр был принят королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой, которому передал теплые слова приветствия и пожелания от имени президента РК Касым-Жомарта Токаева.
Тлеуберди ознакомил собеседника с новым этапом политической и экономической модернизации Казахстана. В свою очередь король высоко оценил темпы современного развития РК и выразил поддержку реформам президента, проводимым во благо казахстанского народа.
Учитывая динамику развития казахстанско-бахрейнского политического взаимодействия, стороны отметили важность продолжения диалога на высшем уровне. В целях расширения торгово-экономических связей договорились прилагать совместные усилия для решения транспортно-логистических вопросов. Также состоялся обмен мнениями о международной ситуации в мире и по проблемам региональной и глобальной безопасности", - рассказали в пресс-службе МИД.
В ходе переговоров с заместителем премьер-министра Халидом бен Абдулла Аль Халифой стороны рассмотрели пути углубления двустороннего сотрудничества в различных сферах. Казахстанская сторона подчеркнула, что Бахрейн является важным партнером нашей страны на Ближнем Востоке.
Благодаря взаимной политической поддержке мы сейчас имеем дружественные отношения, основанные на взаимном доверии и активном сотрудничестве", - сказал Тлеуберди.
Стороны позитивно оценили высокий уровень взаимодействия двух стран, при этом подчеркнули, что имеющийся потенциал в торгово-экономической сфере используется не в полной мере. В этой связи была достигнута договоренность о разработке дорожной карты сотрудничества между Казахстаном и Бахрейном, в которой будут отражены конкретные направления дальнейшего взаимодействия.
Во время встречи с министром иностранных дел Абдуллатифом бен Рашидом Аль Заяни был обсужден весь комплекс вопросов двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Министры также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено межрегиональной кооперации в рамках диалоговой платформы "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива".
Бахрейнская сторона приветствовала первый в истории двусторонних отношений официальный визит главы МИД Казахстана в Бахрейн и выразила надежду, что он придаст дополнительный импульс дальнейшему наращиванию сотрудничества во всех сферах.
Программа визита завершилась переговорами в Торгово-промышленной палате Бахрейна. С председателем ТПП Самиром Нассом и представителями бахрейнских бизнес-кругов были рассмотрены пути активизации торгово-экономических и инвестиционных связей, а также сотрудничество между международным финансовым центром "Астана" и Международным исламским финансовым рынком Бахрейна. Достигнута договоренность о создании делового совета двух стран для стимулирования прямых контактов между бизнесменами и определения перспективных сфер сотрудничества.
По итогам переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие, направленное на расширение взаимной торговли и увеличение объемов инвестиций, а также развитие кооперации в различных секторах экономики.
02.02.2023, 20:30 13106
Вопросы двустороннего сотрудничества Казахстана и Китая обсудили в МИД РК
Сторонами с удовлетворением отмечена положительная динамика роста показателя двустороннего товарооборота
Фото: пресс-служба МИД РК
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш провел встречу с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо, сообщает пресс-служба МИД.
В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Канат Тумыш подчеркнул важность дальнейшего укрепления политического диалога на высшем и высоком уровне, а также активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в постпандемийный период.
Сторонами с удовлетворением отмечена положительная динамика роста показателя двустороннего товарооборота, который в 2022 году составил 24,1 млрд долларов.
Напомним, с 25 марта текущего года авиакомпанией "Эйр Астана" планируется возобновить полеты по маршруту Астана - Пекин с частотой три рейса в неделю.
20 января в ходе пресс-конференции в Астане Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо подвел итоги минувшего года и рассказал о перспективах казахстанско-китайского сотрудничества в 2023 году.
31.01.2023, 10:45 22836
Внеочередной съезд партии AMANAT пройдет 7 февраля
В работе съезда примут участие делегаты из всех регионов страны
Фото: пресс-служба AMANAT
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подписал постановление о созыве внеочередного, XXV cъезда, сообщает пресс-служба партии.
Мероприятие пройдет 7 февраля в городе Астане.
В работе съезда примут участие делегаты из всех регионов страны. Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия.
30.01.2023, 16:10 26541
МИД РФ: Россия и Казахстан продолжают сотрудничество
Россия и Казахстан - близкие соседи, связанные многолетней историей дружбы и доверия
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Москва. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Казахстан продолжают работу над укреплением многопланового двустороннего взаимодействия, несмотря на козни противников развития российско-казахстанского сотрудничества, заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
Москва не вмешивается во внутренние дела республики, действуя в соответствии с уставом ООН, а также общепринятыми принципами и нормами международного права, информирует РИА Новости.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все козни противников дальнейшего развития российско-казахстанского союзничества, продолжаем с партнерами работу над укреплением многопланового двустороннего взаимодействия, чему способствует и то, что в отношениях с дружественным Казахстаном, в отличие от, как они себя гордо самоименуют, "цивилизованного западного мира", мы не вмешиваемся во внутренние дела республики, действуя в соответствии с уставом ООН, а также общепринятыми принципами и нормами международного права", - говорится в опубликованных на сайте МИД подготовленных ответах к пресс-конференции министра Сергея Лаврова.
В МИД добавили, что Москва "отчетливо видит понимание казахстанских властей на разных уровнях, что использование "национальной карты" во внутренней политике опасно тем, что ситуация может легко выйти из-под контроля".
Лавров подчеркнул, что Россия и Казахстан - близкие соседи, связанные многолетней историей дружбы и доверия.
Не случайно сегодня отношения находятся на уровне стратегического партнерства и союзничества. Поэтому вполне естественно, что российские и казахстанские власти тесно взаимодействуют для решения общих насущных проблем", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что в посольстве РФ в РК отметили 30-летие дипотношений двух стран.
24.01.2023, 16:37 43231
Токаев принял верительные грамоты у послов четырех государств
Глава государства заверил дипломатов в полной поддержке и содействии со стороны казахстанского правительства в выполнении их благородной миссии в нашей стране
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В резиденции "Акорда" состоялась церемония вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами четырех государств президенту Касым-Жомарту Токаеву.
Верительные грамоты вручили посол Королевства Швеция Ева Ульрика Пулано, посол Грузии Николоз Лалиашвили, посол Республики Союз Мьянма Лвин У и посол Республики Кипр Кипрос Йоргаллис", - сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в нашей стране и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Президент подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений.
Глава государства заверил дипломатов в полной поддержке и содействии со стороны казахстанского правительства в выполнении их благородной миссии в нашей стране.
В завершение глава Казахстана пожелал послам успехов и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.
20.01.2023, 22:49 57866
Посол КНР подвел итоги прошедшего года и рассказал о перспективах казахстанско-китайского сотрудничества
Посол отметил, что развитие взаимовыгодных равноправных отношений отвечает долгосрочным и коренным интересам Китая и Казахстана
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции в Астане Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо подвел итоги минувшего года и рассказал о перспективах казахстанско-китайского сотрудничества в 2023 году.
Посол отметил, что развитие взаимовыгодных равноправных отношений отвечает долгосрочным и коренным интересам Китая и Казахстана. Он также высоко оценил значение прошедшего 2022 года для дипломатических отношений Китая и Казахстана.
Наши отношения в прошлом году выдержали испытания - январские события. В самый сложный и, я бы сказал, критический момент председатель Си выразил свою солидарность с президентом Токаевым и заявил о твердой поддержке всех предпринятых мер по стабилизации ситуации, по наведению порядка в стране", - отметил посол.
По словам Чжан Сяо, кульминацией двусторонних отношений за прошлый год он бы назвал государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, который состоялся в сентябре прошлого года.
Этот визит имеет историческое значение, так как это первая заграничная поездка председателя Си за два с половиной года пандемии. В ходе визита председатель Си вновь подтвердил нашу неизменную и последовательную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана", - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол КНР.
Чжан Сяо также напомнил, что в ходе сентябрьского визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан главы государств наметили дорожную карту по открытию нового "золотого" тридцатилетия. Теперь, после снятия всех антиковидных ограничений в Китае ожидается ряд важнейших для двусторонних отношения взаимных поездок на высших уровнях.
Прошедшее тридцатилетие двусторонних отношений образно называется "золотым". Лидеры стран пришли к единому мнению, что нужно продолжать эти отношения в таком же ключе, открывая новое "золотое тридцатилетие". Посол отметил, что это решение стало самым важным в прошлом году.
Чжан Сяо также напомнил, что в 2023 году ожидается юбилейное событие - десятилетие инициативы "Один пояс - один путь", которое было анонсировано именно в Казахстане.
Я считаю, что нынешний 2023 год обещает быть еще более прорывным и уж точно не менее насыщенным. Девиз двусторонних отношений этого года - высококачественное развитие. Это значит, что мы должны развивать сотрудничество не только в традиционных отраслях, но и осваивать новые направления, такие как цифровизация, телекоммуникация, развитие новых источников возобновляемой энергии и так далее", - добавил посол.
Дополнено 23.01.2023, 16.32
Нынешний год ознаменует начало нового "золотого 30-летия" отношений Китая и Казахстана. Такой прогноз сделал посол КНР в Казахстане Чжан Сяо на пресс-конференции перед приемом по случаю Нового года по лунному календарю.
Дипломат напомнил, что 2022 год прошел под эгидой 30-летия дипломатических отношений двух стран, сообщает издание "Большая Азия".
Его кульминацией стал сентябрьский государственный визит Си Цзиньпина в Астану, первый для председателя КНР после двух с половиной лет пандемии. Личная дружба глав государств и высочайший уровень взаимного доверия заложили прочную основу для дальнейшего продвижения китайско-казахстанских отношений, считает Чжан Сяо. Их главной темой в наступившем году станет высококачественное развитие.
На первый план в двустороннем взаимодействии, по словам посла, выйдут цифровизация, телекоммуникации, возобновляемая энергетика. Будет продолжена реализация совместных проектов в рамках торгово-инфраструктурной инициативы "Один пояс и один путь".
Около 20 проектов уже завершены, еще около 20 на стадии реализации. Только за эти последние 2 года пандемии мы успешно завершили строительство нескольких важных проектов. Например, стекольный завод в Кызылординской области, нефтехимический комбинат в Атырауской области. Есть ветровая электростанция в Алматинской области, причем я хочу подчеркнуть, что это самая крупная ветровая электростанция в Центральной Азии. За последние 2 года очень сильно увеличилось сотрудничество в области сельского хозяйства", - сообщил Чжан Сяо.
20.01.2023, 14:57 57641
Токаев и Путин обсудили по телефону казахстанско-российское партнерство
Собеседники подчеркнули важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе телефонного разговора обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства", - сообщает Акорда.
Собеседники подчеркнули важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.
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