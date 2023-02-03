02.02.2023, 19:09 11241
В Алматы проходит заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Актуальные вопросы экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС обсуждаются в Алматы на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
В мероприятии принимают участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси - Роман Головченко, Казахстана - Алихан Смаилов, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров и председатель правительства России Михаил Мишустин.
В узком составе планируется обсудить вопросы регулирования алкогольного рынка ЕАЭС, ход подготовки проекта международного договора о формировании общего рынка газа, а также деятельность региональных институтов развития Союза.
Уверен, что принятые решения внесут весомый вклад и придадут новый импульс дальнейшему развитию нашего интеграционного объединения", - отметил премьер-министр РК Алихан Смаилов, обращаясь к партнерам по ЕАЭС.
Напомним, в преддверии заседания ЕМПС в Алматы премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Стороны обсудили вопросы дальнейшего устранения барьеров в рамках ЕАЭС, усиления научного подхода к реализации ранее принятых стратегических документов, а также деятельности комиссии по блокам торговли и технического регулирования.
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02.02.2023, 14:59 19916
В текущем году системой видеомониторинга будет покрыто до 80% территории Алматы
К осени планируется начало создания "цифрового двойника" города по аналогии с такими мегаполисами, как Сингапур и Шанхай
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Единая система видеомониторинга уже в этом году покроет до 80% территории Алматы. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе форума Digital Almaty.
Одним из 7 основных приоритетов в принятой программе развития города является создание "Алматы - Смарт-сити". Уже к осени текущего года планируется начало создания "цифрового двойника" города по аналогии с такими мегаполисами, как Сингапур и Шанхай. Важными проектами для дальнейшего развития Алматы являются и другие системные платформенные решения, которые позволят улучшить управление городом и жизнь горожан. Это единое хранилище данных города, единая платформа геоаналитики. Единая система видеомониторинга уже в этом году покроет до 80% Алматы. И это не цифровизация ради цифровизации, а прежде всего создание комфортной городской среды и обеспечение безопасности наших горожан и гостей города", - сказал аким Алматы.
Ерболат Досаев отметил, что Алматы как крупнейший мегаполис Казахстана уверенно двигается в фарватере цифровых трансформаций. Уровень проникновения цифровизации в Алматы является одним из самых высоких в Казахстане: на сегодня в нашем городе 96% государственных услуг оказываются в цифровом формате, и этот показатель постоянно растет.
В июле прошлого года Алматы впервые вошел в первую пятерку городов Азии по степени готовности цифровых стратегий развития по версии ведущей мировой исследовательской компании ThoughtLab (Нью-Йорк). В сентябре прошлого года наш Алматы с проектом Almaty Data Lake - Единое хранилище данных стал финалистом международного конкурса "умных городов" IEEE Smart Cities Awards Contest", - напомнил аким.
Он отметил, что мир стремительно меняется и повсеместная цифровизация является одним из главных двигателей этого прогресса.
Насыщенная повестка форума отражает весь широкий спектр тех тектонических изменений, которые происходят на наших глазах. Цифровая трансформация государственного управления, роботизация, кибербезопасность, цифровизация Вооруженных сил, системы образования, городская мобильность и концепции "умного города" - это лишь немногие из тем, которые будут обсуждаться в течение двух дней на Digital Almaty", - отметил Досаев.
Напомним, в Алматы 2-3 февраля проходит V Международный форум по цифровизации Digital Almaty. Участники форума обсуждают развитие человеческого капитала и креативных индустрий в век цифровых технологий, роботизированные технологии и их применение в различных сферах деятельности. А также цифровую трансформацию промышленности, здравоохранения, образования и других сфер.
На форуме организованы выставки страновых технопарков, аллея стартапов, где представлены новые проекты. Также организован технологический марафон, воркшоп с участием ведущих представителей IT-сферы, ярмарки вузов и вакансий.
Традиционно на площадке форума состоится битва за лучший IT-стартап ASTANA HUB BATTLE. Призовой фонд битвы составляет $18 тысяч.
3 февраля состоится пленарное заседание с участием глав правительств стран - участниц Евразийского экономического союза, центральной темой которого станет развитие устойчивой цифровой инфраструктуры и новые технологии в телекоммуникациях.
02.02.2023, 14:37 20921
Токаев поручил организовать V Всемирные игры кочевников на самом высоком уровне
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов проинформировал президента РК Касым-Жомарта Токаева об итогах работы Ассоциации национальных видов спорта за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщила пресс-служба Акорды.
Как сообщил Исламбек Салжанов, под эгиду ассоциации перешли федерации таких национальных видов спорта, как кокпар, жамбы ату, аударыспак, тенге илу, байга, охота с ловчими птицами, тогызкумалак, асык ату, стрельба из традиционного лука. Кроме того, был проведен анализ состояния национальных видов спорта в стране, начата организационная работа с отдельными республиканскими федерациями.
В сентябре 2022 года Всемирная конфедерация этноспорта единогласно поддержала заявку Казахстана на проведение V Всемирных игр кочевников в 2024 году.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил провести работу по организации V Всемирных игр кочевников на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что в ходе этого масштабного мероприятия должны быть созданы условия для эффективного использования возможностей малого и среднего бизнеса, в том числе в сферах туризма, народных ремесел, услуг.
Глава государства отметил необходимость разработки концепции развития национальных видов спорта и поручил предусмотреть меры безопасности при проведении соревнований по конным видам спорта.
Напомним, казахстанские спортсмены стали чемпионами по кокпару на IV Всемирных играх кочевников в Турции. Также медаль высшей пробы нашей сборной принес представитель казакша курес Марат Ныгматуллаев.
01.02.2023, 19:23 53116
На границе Казахстана и России задержали 23 фуры с луком
Фото: Depositphotos
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Уральск. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 31 января, на автомобильном пункте пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области предотвращен выезд 23 большегрузов, перевозивших лук репчатый из Шымкента, Жамбылской и Туркестанской областей, сообщает КГД МФ РК.
Водители фур проинформированы о наличии запрета. В настоящее время решается вопрос о возврате лука отправителям либо реализации его в других областях Казахстана.
24 января заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах правительства прокомментировал цены на лук в стране.
Сейчас мы исходим из того, что нам надо просто обеспечить, чтобы у нас качественный был лук, чтобы он не поднялся до той цены, которая была бы спекулятивной. Я думаю, что если сейчас решение межведомственной комиссии будет выполняться, то нам удастся это сделать", - заявил министр.
С 28 января начал действовать приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 января 2023 года № 39 "О введении запрета на вывоз лука репчатого с территории Республики Казахстан".
01.02.2023, 15:27 60961
Глава SCAT доложил Токаеву о результатах работы авиакомпании
Президенту была представлена информация о расширении парка воздушных судов и маршрутных сетей авиаперевозчика до 2030 года
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент авиакомпании SCAT Владимир Денисов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву об основных результатах работы авиакомпании за прошлый год, а также планах развития на предстоящий период, сообщает Акорда.
Президенту была представлена информация о расширении парка воздушных судов и маршрутных сетей авиаперевозчика до 2030 года.
Кроме того, Денисов рассказал о ходе строительства аэровокзального комплекса в аэропорту Шымкента, а также о мерах по развитию авиационного хаба.
Касым-Жомарт Токаев положительно оценил деятельность авиакомпании SCAT и поддержал стратегию развития компании.
Глава государства акцентировал внимание на важности завершения строительства авиационного хаба в Шымкенте, обеспечения региональной конкурентоспособности авиационных перевозок и повышения качества предоставляемых услуг.
01.02.2023, 15:21 60371
Казахстанцы смогут до 30 дней находиться в Узбекистане без регистрации
Фото: yvision.kz
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан подписали изменения в соглашение между правительствами других стран об условиях взаимных поездок граждан.
Соглашение позволит гражданам Казахстана и Узбекистана находиться на территории стран до 30 дней без оформления временной регистрации. В настоящее время находиться без регистрации на территории другого государства граждане обеих стран могут только в течение пяти дней.
Граждане государства одной стороны независимо от постоянного места жительства въезжают, выезжают, следуют транзитом, передвигаются по территории государства другой Стороны, если период их пребывания не превышает 30 (тридцати) календарных дней с момента пересечения Государственной границы государства Стороны, суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение каждого периода в 180 (сто восемьдесят) календарных дней без оформления разрешения на временное проживание (временной прописки)", - говорится в документе.
В случае пребывания в принимающей стране свыше 30 дней указанный гражданин обязан получить разрешение на временное проживание в компетентных органах государства.
Также из документа исключено требование получать и предъявлять миграционные карточки при пересечении границы любым видом транспорта.
Ранее в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан объяснили причину отмены "визарана".
01.02.2023, 15:07 61741
Учет ставок в букмекерских конторах и тотализаторах будут вести в Казахстане
Все аппаратно-программные комплексы в букмекерских конторах и тотализаторах будут подключены к центру учета ставок
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и спорта утвердил правила приема, учета и хранения информации о принятых ставках на пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним.
Теперь букмекерские конторы и тотализаторы будут принимать ставки на пари (в том числе электронные) по каждому участнику пари через соответствующую кассу букмекерской конторы или тотализатора, подключенную к центру учета ставок, говорится в документе.
Все аппаратно-программные комплексы в букмекерских конторах и тотализаторах будут подключены к центру учета ставок и будут обязаны:
- вести в онлайн-режиме учет всех принятых ставок по каждому участнику пари с указанием способа оплаты ставки (наличным или безналичным способом, в том числе электронных денег);
- определять участников пари, которым подлежит выплатить определенные суммы выигрышей;
- вести учет сумм выигрышей, подлежащих выплате и выплаченных, по каждому участнику пари, которому начисляется и выплачивается выигрыш, с указанием сведений ИИН, реквизитов документов, удостоверяющих личность, датой начисления и выплаты выигрыша.
Учет информации осуществляется с целью передачи в налоговые органы и уполномоченный орган по финансовому мониторингу", - отмечается в тексте приказа.
В свою очередь уполномоченный орган гарантирует:
- недопущение распространения персональных данных участников пари;
- предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным участников пари;
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным, если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить;
- при обнаружении фактов несанкционированного доступа к персональным данным незамедлительно обращается в правоохранительные органы с целью привлечения виновных лиц к установленной законодательством РК ответственности.
01.02.2023, 14:14 63596
В AMANAT взяли на контроль "бездумную" застройку столицы
Фото: Amanat
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Члены партии AMANAT держат на контроле процесс конфискации незаконно приобретенных земель у латифундистов. Об этом заявил председатель республиканского общественного совета по развитию государственного управления и противодействию коррупции при партии AMANAT Ерлан Саиров.
Он подчеркнул, что в настоящее время государству уже возвращено 239 тысяч гектаров в Мангистауской области и 60 тысяч гектаров земли в Жамбылской области, собственником которых являлись дочерние компании Болата Назарбаева. Ранее в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой были выявлены 59 земельных участков площадью 244 га, собственником которых при сомнительных обстоятельствах стал Болат Назарбаев.
Главной миссией нашей партии является возвращение государству национальных богатств, незаконно перешедших в частные руки. Мы будем системно вести эту работу. "Знатность" фамилии, прошлые заслуги и толщина кошелька не препятствие для восстановления справедливости. Увели у народа? Вернете", - заявил Ерлан Саиров.
Также в ходе заседания партийцы рассмотрели состояние работы по противодействию коррупции и реализации предвыборной программы партии по городу Астане.
Так, члены совета проанализировали работу по противодействию коррупции в местных исполнительных органах города Астаны за последние три года. За указанный период Антикоррупционной службой зарегистрировано 203 коррупционных преступления, основная масса из которых приходится на факты взяточничества - 147, хищений - 47, злоупотребления должностными полномочиями - 9.
Как отметил заместитель председателя совета Галым Байтук, формализм продолжает иметь место в работе местных исполнительных органов по противодействию коррупции. В частности, комиссия по противодействию коррупции при столичном акимате в 2021 году провела лишь одно заседание, а в 2020 году вообще ни одного.
Необходимо отметить низкую исполнительскую дисциплину в госорганах столицы. В ходе изучения состояния дел по противодействию коррупции и развитию государственного управления по городу Астане акимат Алматинского района и городское управление строительства вовсе не предоставило информацию рабочей группе совета. Кроме того, при изучении официальных сайтов районных акиматов столицы установлено, что доступ к необходимой информации ими не обеспечивается", - заявил Галым Байтук.
Отдельно зампред совета остановился на вопросах строительства в Астане, которое вызывает справедливые нарекания со стороны населения.
Продолжается бездумная застройка столицы. К примеру, за ТРЦ "Astana Mall" возведено больше 15 жилых комплексов и нет ни одной школы. Это свидетельствует о том, что акимат выдает разрешения на постройку домов, абсолютно не отслеживая процесс строительства социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник. Это создает серьезные предпосылки для социального напряжения", - подчеркнул он.
Стоит отметить, что в рамках реализации предвыборной программы партии "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" за два года в Астане построено 19 школ, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, 21 медицинский объект, более 400 тысяч кв. м коммерческих помещений. Только за 2022 год создано более 30 тысяч рабочих мест.
Напомним, вчера на заседании, посвященном развитию столицы, президент Токаев дал ряд поручений по благоустройству Астаны. В частности, глава государства поручил пересмотреть концепцию развития городской среды, строить дома без паркингов, сохранить эстетический облик столицы за счет лучших мировых архитектурных решений, а также озеленить город и ликвидировать стихийные свалки.
01.02.2023, 09:55 62246
Антикор: предпринимателям Семея незаконно отказывали в подключении к отоплению
"Теплокоммунэнерго" неправомерно отказывало в выдаче технических условий на подключение к теплоснабжению
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Семей. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента Антикоррупционной службы по области Абай выявили незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность со стороны тепловиков, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе изучения обращений бизнесменов было выявлено, что ГКП "Теплокоммунэнерго" на протяжении 2 лет неправомерно отказывало в выдаче технических условий на подключение строительных сооружений к теплоснабжению города. Основанием для отказа послужило якобы отсутствие пропускной способности городской тепловой сети. При этом в ходе изучения материалов выявлено, что "Теплокоммунэнерго" выдавало разрешения на подключение к отоплению другим предпринимателям, которые обращались позже", - проинформировали в Антикоре.
Сообщается, что департамент по противодействию коррупции провел выездную встречу с руководством предприятия и обратившимися предпринимателями.
Через два дня "Теплокоммунэнерго" выдало технические условия аптеке и продуктовому магазину на подключение к теплоснабжению", - отметили в Антикоррупционной службе.
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