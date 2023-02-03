В Алматы проходит заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе

К осени планируется начало создания "цифрового двойника" города по аналогии с такими мегаполисами, как Сингапур и Шанхай

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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Единая система видеомониторинга уже в этом году покроет до 80% территории Алматы. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе форума Digital Almaty.





Одним из 7 основных приоритетов в принятой программе развития города является создание "Алматы - Смарт-сити". Уже к осени текущего года планируется начало создания "цифрового двойника" города по аналогии с такими мегаполисами, как Сингапур и Шанхай. Важными проектами для дальнейшего развития Алматы являются и другие системные платформенные решения, которые позволят улучшить управление городом и жизнь горожан. Это единое хранилище данных города, единая платформа геоаналитики. Единая система видеомониторинга уже в этом году покроет до 80% Алматы. И это не цифровизация ради цифровизации, а прежде всего создание комфортной городской среды и обеспечение безопасности наших горожан и гостей города", - сказал аким Алматы.









Ерболат Досаев отметил, что Алматы как крупнейший мегаполис Казахстана уверенно двигается в фарватере цифровых трансформаций. Уровень проникновения цифровизации в Алматы является одним из самых высоких в Казахстане: на сегодня в нашем городе 96% государственных услуг оказываются в цифровом формате, и этот показатель постоянно растет.





В июле прошлого года Алматы впервые вошел в первую пятерку городов Азии по степени готовности цифровых стратегий развития по версии ведущей мировой исследовательской компании ThoughtLab (Нью-Йорк). В сентябре прошлого года наш Алматы с проектом Almaty Data Lake - Единое хранилище данных стал финалистом международного конкурса "умных городов" IEEE Smart Cities Awards Contest", - напомнил аким.





Он отметил, что мир стремительно меняется и повсеместная цифровизация является одним из главных двигателей этого прогресса.









Насыщенная повестка форума отражает весь широкий спектр тех тектонических изменений, которые происходят на наших глазах. Цифровая трансформация государственного управления, роботизация, кибербезопасность, цифровизация Вооруженных сил, системы образования, городская мобильность и концепции "умного города" - это лишь немногие из тем, которые будут обсуждаться в течение двух дней на Digital Almaty", - отметил Досаев.





Напомним, в Алматы 2-3 февраля проходит V Международный форум по цифровизации Digital Almaty. Участники форума обсуждают развитие человеческого капитала и креативных индустрий в век цифровых технологий, роботизированные технологии и их применение в различных сферах деятельности. А также цифровую трансформацию промышленности, здравоохранения, образования и других сфер.





На форуме организованы выставки страновых технопарков, аллея стартапов, где представлены новые проекты. Также организован технологический марафон, воркшоп с участием ведущих представителей IT-сферы, ярмарки вузов и вакансий.









Традиционно на площадке форума состоится битва за лучший IT-стартап ASTANA HUB BATTLE. Призовой фонд битвы составляет $18 тысяч.





3 февраля состоится пленарное заседание с участием глав правительств стран - участниц Евразийского экономического союза, центральной темой которого станет развитие устойчивой цифровой инфраструктуры и новые технологии в телекоммуникациях.