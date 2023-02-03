02.02.2023, 15:28 16786
Смаилов и Мясникович обсудили вопросы дальнейшего устранения барьеров в рамках ЕАЭС
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии заседания ЕМПС в Алматы премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего устранения барьеров в рамках ЕАЭС, усиления научного подхода к реализации ранее принятых стратегических документов, а также деятельности комиссии по блокам торговли и технического регулирования.
По словам Алихана Смаилова, Казахстан неизменно исходит из понимания, что деятельность ЕАЭС должна иметь сугубо экономическую направленность.
Все наши решения должны основываться на экономическом прагматизме", - сказал премьер-министр.
В свою очередь Михаил Мясникович отметил, что хорошие показатели социально-экономического развития Казахстана создают благоприятные условия для дальнейшего расширения взаимной торговли со странами ЕАЭС.
Напомним, в Алматы пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета, на котором главы правительств ЕАЭС обсудят работу над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках Союза, подготовку проекта международного договора о формировании общего рынка газа, рассмотрят направления проектной деятельности в ЕАЭС региональных институтов развития.
Повестка дня заседания охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы.
Также ожидается подписание соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации.
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02.02.2023, 15:59 15346
Назначен новый руководитель KMG Kashagan
Им стал бывший глава ТОО "КМГ Инжиниринг" Бахытжан Хасанов
Фото: КазМунайГаз
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев представил коллективу KMG Kashagan B.V. нового руководителя Бахытжана Хасанова.
Ранее Хасанов занимал пост генерального директора ТОО "КМГ Инжиниринг". Предприятие занимается развитием научно-технической экспертизы и внедрением новых технологий для развития ресурсной базы, обеспечением эффективности эксплуатации месторождений КМГ и их цифровизацией.
В разные годы работал исполняющим директором по морским проектам, управляющим директором АО "НК "КазМунайГаз", генеральным директором ТОО МНК "КазМунайТениз", заместителем директора филиала компании "Лукойл Оверсиз Сервис Лтд.", управляющим директором по управлению проектами ТОО "PSA".
Для справки:
Частная компания с ограниченной ответственностью "КМГ Кашаган Б.В." создана в октябре 2005 года акционерным обществом "Национальная компания "КазМунайГаз", сообщается на сайте компании. Основной целью КМГК является управление казахстанской долей участия в соглашении о разделе продукции по Северному Каспию. Доля компании в соглашении о разделе продукции по Северному Каспию составляет 16,88%.
Ранее, 1 февраля, на должность заместителя председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" был назначен экс-министр экологии Сериккали Брекешев. Он будет курировать развитие газовых проектов.
Напомним, в январе премьер-министр Алихан Смаилов поручил усилить контроль за реализацией ГСМ на внутреннем рынке для снижения "вымывания" топлива за пределы Казахстана. Он поручил полностью охватить автозаправочные станции цифровой системой учета отпуска ГСМ.
1 февраля на коллегии ведомства министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что на всех трех казахстанских НПЗ необходим плановый ремонт, поскольку в текущем году планируется произвести 13,4 млн тонн нефтепродуктов.
В свою очередь первый заместитель премьер-министра Роман Скляр заявил, что полное обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами является критически важным. Он отметил, что проблема дефицита ГСМ носит системный характер, особенно во время полевых работ.
Министерство и "КазМунайГаз" постоянно называют какие-то причины: то остановка заводов на ремонты, то по импорту не могут договориться, то еще что-то. В итоге, вместо того чтобы заранее планировать и принимать превентивные меры, в самый последний момент занимаемся "тушением пожара". Дошло до того, что в сентябре прошлого года руководство правительства вынуждено было решать эти вопросы в ручном режиме. Поэтому министерство и "КазМунайГаз" должны обеспечить жесткий контроль за производством и оборотом нефтепродуктов", - подчеркнул Скляр.
В сентябре председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в докладе президенту Токаеву заявлял, что в Казахстане будет произведен рекордный объем нефтепродуктов - 17 млн тонн.
02.02.2023, 12:36 21636
Идет оптимизация излишних структур - глава Минфина прокомментировал закрытие торгового представительства в РФ
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента РК заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев прокомментировал закрытие торгового представительства Казахстана в Российской Федерации.
Скорее всего, идет оптимизация излишних структур, поскольку, когда речь шла о том, что у нас очень, так скажем, тесное взаимоотношение с РФ, имелось в виду, что у нас есть Евразийская экономическая комиссия. Там представленность Казахстана достаточна, то есть там есть очень компетентные люди по всем направлениям, в том числе по предпринимательской деятельности, которые могут закрыть вопросы, находясь в Москве", - заявил министр.
Напомним, Минторговли Казахстана разработало проект постановления "О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", согласно которому планируется ликвидировать торговое представительство РК в РФ.
Позже в министерстве объяснили причину закрытия торгового представительства в России.
Сообщается, что эта мера связана с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов.
02.02.2023, 10:23 27171
В Минсельхозе прокомментировали задержку большегрузов с луком на границе
24 автомашины, груженные луком, вернулись в Туркестанскую область
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно правилам вывезти лук за пределы Казахстана водители большегрузов должны были до 28 января, пояснили в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан.
28 января 2023 года в Казахстане введен трехмесячный запрет на вывоз с территории страны репчатого лука, напомнили в ведомстве. Он связан с ажиотажным спросом на отечественную овощную продукцию со стороны третьих стран. В соответствии с приказом территориальными инспекциями приостановлено оформление фитосанитарных сертификатов на экспорт.
Однако после вступления в силу документа на таможенных пропускных пунктах границы с Российской Федерацией возникла ситуация с задержкой транспорта, перевозящего лук и имеющего фитосанитарные сертификаты, оформленные еще до 28 января 2023 года, соответственно, до вступления в силу приказа о запрете со стороны уполномоченных органов", - рассказали в МСХ.
Однако согласно правилам вывезти лук за пределы Казахстана водители большегрузов должны были до 28 января. Соответствующие разъяснения дал исполняющий обязанности председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ, который прибыл на пункт пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области. Каныш Алиев сообщил присутствующим о необходимости реализации лука на внутреннем рынке, в этом должны посодействовать местные исполнительные органы, на что предприниматели отреагировали положительно. В итоге 24 автомашины, груженные луком, вернулись в Туркестанскую область. Сейчас обстановка на пункте пропуска "Сырым" стабилизирована.
Ранее сообщалось, что на границе Казахстана и России задержали 23 фуры с луком.
02.02.2023, 09:40 27601
Оператор по погрузке грузов из КНР монопольно завышал цены на услуги
Фото: Depositphotos
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Конаев. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "Eurotransit Nur Zholy", являясь единственным оператором по перевозке грузов в Казахстан с нейтральной стороны Китайской Народной Республики, незаконно завысило стоимость этой услуги, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
В АФМ рассказали, что порожние грузовые автомашины, принадлежащие компании, прибывали на склад ТОО, откуда они следовали на нейтральную сторону КНР, загружались товаром и возвращались обратно на склад ТОО. Высокую стоимость за эту услугу, то есть за один рейс (протяженностью 3 километра), компания установила незаконно.
В результате доход от монополистической деятельности составил свыше 4,2 млрд тенге.
В ходе расследования от руководства ТОО, признавшего вину в противоправных действиях в полном объеме, поступило ходатайство о передаче в доход государства активов ТОО (земельного участка, площадью 3,6 га с находящимся на нем транспортно-логистическим комплексом) стоимостью более 5,3 млрд тенге", - добавили в пресс-службе.
Напомним, более 80 млн тенге взыскали с Карагандинского аэропорта за завышение цен на авиатопливо.
02.02.2023, 08:48 29621
Новый владелец Риддерской ТЭЦ не планирует повышать тариф на тепло
Фото: Depositphotos
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Риддер. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый собственник теплоэлектроцентрали Риддера Куралбек Абдрахманов заявил, что повышать тариф на тепло не планирует.
Проблем с теплом в Риддере больше не будет. Более того, я хочу взять на себя социальные обязательства в течение ближайших пяти лет после ввода завода в эксплуатацию не поднимать тарифы на тепло", - цитирует председателя правления АО "Риддер ТЭЦ" Куралбека Абдрахманова телеканал "Астана".
Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что тарифы на коммунальные услуги будут повышены уже весной. Причем большее повышение оплаты за тепло ожидается для жителей Экибастуза и Риддера. Куантыров пояснил, что размер увеличения тарифов напрямую будет зависеть от степени износа коммунальных сетей.
Напомним, в конце января аварийную станцию Риддера приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике. Собственник уже пригласил компании для ремонта турбин по выработке электроэнергии.
02.02.2023, 08:05 30756
В Минторговли объяснили причину закрытия торгового представительства в России
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках процесса оптимизации работы государственных органов с учетом высокого уровня взаимодействия с Российской Федерацией было принято решение об упразднении торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации, информирует пресс-служба Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
Эта мера связана с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах, пояснили в ведомстве.
Отмечается, что данное решение не потребует денонсации межправительственного соглашения о взаимном учреждении торговых представительств от 22 октября 1992 года и не повлияет на функционирование торгового представительства РФ в РК и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом.
Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Это обусловлено рядом объективных факторов: географическое расположение, общее экономическое пространство ЕАЭС, развитая договорно-правовая база, наличие эффективных площадок для продвижения двустороннего взаимодействия (Межправительственная комиссия, Форум межрегионального сотрудничества, Подкомиссии по основным направлениям торгово-экономического сотрудничества). На сегодня в Казахстане действует порядка 8000 компаний с российским участием и 3348 совместных предприятий. На территории ВДНХ в Москве функционирует торгово-выставочный центр международного значения "Казахстан" (единственный участник АО "НК "QazExpoCongress"), в задачи которого входит продвижение культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества", - рассказали в Минторговли РК.
В Российской Федерации с учетом функционала по продвижению экономической дипломатии, помимо посольства РК в РФ, эффективно работают генеральные консульства в Санкт-Петербурге, Омске, Казани и Астрахани. Параллельно прорабатывается вопрос открытия генерального консульства Казахстана в Екатеринбурге.
Дальнейшая работа по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана в РФ будет также продолжена через партнерскую сеть АО "ЦРТП "QazTrade", которая выстроена во всех крупных городах и регионах России", - добавили в МТИ.
Как сообщалось ранее, Минторговли Казахстана разработало проект постановления "О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", согласно которому планируется ликвидировать торговое представительство РК в РФ.
01.02.2023, 21:36 42931
В ОПЕК+ обсудили условия соглашения по уровню добычи нефти
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 1 февраля состоялось 47-е заседание совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики РК Болат Акчулаков, сообщает пресс-служба МЭ РК.
На заседании обсуждалось выполнение в ноябре-декабре 2022 года странами обязательств по соглашению и текущая ситуация на рынке нефти.
Страны-участники продолжат добычу на уровне согласно решению, принятому 5 октября 2022 года на 33 министерской встрече ОПЕК+.
31 января Национальный банк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам 2022 года. Текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в $6,3 млрд. По итогам 2021 года был зафиксирован дефицит в $7,9 млрд.
Экспорт товаров вырос на 40,7% в сравнении с прошлым годом и достиг $84,8 млрд. Экспорт товаров поддерживался устойчивым внешним спросом и высоким уровнем мировых цен на сырье, в частности на нефть. Экспорт нефти и газового конденсата вырос на 50,9% и составил $46,9 млрд.
О снижении темпа нефтедобычи в Республике Казахстан говорится в проекте документа "О внесении изменений и дополнений в постановление правительства РК от 28 июня 2014 года № 724 "Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан на 2022-2026 годы". Согласно проекту документа, план нефтедобычи снизится следующим образом: в 2023 году с 92,6 млн тонн до 90,5 млн тонн; в 2024 году с 98,1 млн тонн до 95,4 млн тонн.
Мировые цены на нефть начали небольшое снижение в ожидании заседания ОПЕК+. Цена апрельских фьючерсов на марку Brent достигала 86,21 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI -79,53 доллара.
В то же время участники торгов продолжают оценивать перспективы восстановления китайской экономики после ослабления карантина в стране. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире. По мнению ряда аналитиков, в ценах на нефтяном рынке пока вряд ли закладывается смягчение коронавирусных ограничений в этой стране.
Напомним, ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
01.02.2023, 17:45 41961
До 1 апреля нужно завершить аудит всех ТЭЦ и сетей - Скляр
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На расширенной коллегии Минэнерго первый заместитель премьер-министра Роман Скляр заявил, что министерству нужно до 1 апреля завершить аудит всех ТЭЦ и сетей.
По его словам, еще одной важной задачей в сфере энергетики является решение вопросов теплоснабжения.
Все вы знаете, что произошло в Экибастузе, Риддере и Рудном ввиду высокого износа оборудования ТЭЦ и теплосетей. Такая проблема во многих городах. Проблемы в этой сфере копились годами. У нас износ по ТЭЦ превышает 60%, а по сетям - порядка 70%. К сожалению, не все акимы владели ситуацией на местах, не предпринимали действий и не сигнализировали в правительство. В результате мы получили то, что получили. Министерству нужно до 1 апреля завершить аудит всех ТЭЦ и сетей", - проинформировал заместитель премьер-министра.
Он подчеркнул, что это должно дать полную картину по техническому состоянию объектов и показать, какие в первую очередь требуют ремонта.
Итоги аудита и дальнейшие действия рассмотрим на заседании энергетического совета. Параллельно с решением проблем износа мы активно занимаемся вопросами строительства новых теплоисточников. В этом году важно завершить строительство первой очереди ТЭЦ-3 в Астане, ускорить перевод на газ двух алматинских ТЭЦ", - сообщил Роман Скляр.
Также, отметил он, нужно провести соответствующую работу с инвесторами по строительству ТЭЦ в городах Кызылорде, Кокшетау и Семее.
В целях централизованной покупки и продажи электроэнергии, а также выравнивания тарифов на законодательном уровне будет определен единый закупщик. В этой связи необходимо обеспечить ускоренное прохождение в парламенте законопроекта "О теплоэнергетике", - добавил он.
Он также сообщил, что в последние два года Казахстан сталкивается с острым дефицитом электроэнергии, особенно в пиковые часы нагрузки.
В этой связи мы вынуждены перекрывать его за счет перетоков из России по довольно высоким ценам. В сутки дефицит достигает до 1200 мегаватт. Понятно, что эксперты это связывают с возросшим потреблением, изношенностью и высокой аварийностью энергетической инфраструктуры. Однако почему Министерство при формировании ежегодных энергобалансов, а также зная о планах по вводу новых промышленных объектов, не предпринимало никаких мер?!" - заявил Роман Скляр.
В итоге, отметил он, происходят ограничения в подаче электричества для потребителей, что вызывает недовольство со стороны населения и бизнеса.
Эту ситуацию нужно кардинально менять в самое ближайшее время. Министерству и "Самрук-Казыне" до 15 февраля пересмотреть в сторону сокращения сроки ввода новых генерирующих мощностей. Особенно это касается экибастузских ГРЭС", - проинформировал заместитель премьер-министра.
Он также подчеркнул, что наряду со строительством новых объектов важна и модернизация действующей инфраструктуры.
Для этого необходимо уже в ближайшее время приступить к реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции", - добавил он.
Ранее министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков сообщил, что в первом квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ и электрических сетей страны.
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