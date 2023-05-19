Саммит в Сиане станет стабилизирующим фактором ситуации в Центральной Азии - политолог

Фото: Акорда

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Сиань. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане.





Исходя из общих интересов стран Центральной Азии и Китая президент Казахстана представил приоритетные направления сотрудничества, которые, по его мнению, требуют совместных усилий.





Перовое - увеличение товарооборота.





За последние годы внутрирегиональные экономические связи стран Центральной Азии вышли на качественно новый уровень. Только за прошлый год товарооборот Казахстана со странами региона вырос на 19%, составив 8 миллиардов долларов. В обозримой перспективе мы ставим цель довести данный показатель до 15 миллиардов. Стремительно растут и объемы общерегиональной торговли с КНР. По итогам прошлого года этот показатель достиг 70 миллиардов долларов, из которых 45% приходится на Казахстан. Считаю, что имеются в наличии все условия для сохранения этой положительной динамики и достижения уровня товарооборота до 100 миллиардов к 2030 году", - сказал Токаев.





Глава государства отметил, что важным в этом вопросе является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры.





К примеру, Казахстан может нарастить свой экспорт в Китай по 135 несырьевым товарным позициям. В прошлом месяце после трехлетнего простоя из-за пандемии мы возобновили работу Международного центра торговли "Хоргос" на казахско-китайской границе. Приглашаю все центральноазиатские страны, особенно не имеющие общей границы с Китаем, совместно использовать потенциал этого важного торгово-логистического хаба", - обратился Токаев, отметив, что в планах имеется строительство совместно с китайскими инвестиционными партнерами второго сухого порта на границе на качественно новой основе.





Второе - дополнительные возможности для роста взаимной торговли имеются в сфере электронной коммерции, где Китай является мировым лидером.





По словам Касым-Жомарта Токаева, недавние повсеместные ограничения и локдауны показали чрезвычайную важность развития этой сферы. Китайские интернет-гиганты, например как Alibaba Group и JD COM, имеют колоссальный опыт и потенциал в этой сфере.





Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, Казахстан предлагает шире использовать крупнейшие маркетплейсы Китая для совместного продвижения продукции...В целом, с учетом перспектив увеличения взаимной торговли Казахстан активно ведет работу по созданию новых таможенных складов. В этой связи для логистического удобства предлагаем всем партнерам размещать свои товары на наших складах. Это позволит в разы сократить сроки доставки товаров потребителям из стран Центральной Азии в Китай и обратно. Эту работу можно синхронизировать с внедрением единой электронной торговой платформы "С5+Сhina", - предложил президент.





Третье - развитие транспортно-логистической инфраструктуры.





Токаев напомнил, что десять лет назад в Астане председатель КНР изложил концепцию мегапроекта "Пояса и пути".





За прошедшее время эта инициатива доказала свою эффективность и востребованность в мировом масштабе. Можно с уверенностью сказать, что мегапроект способствовал возрождению Великого шелкового пути, созданию современной транспортной инфраструктуры на территории многих стран. Как ближайший сосед и надежный партнер Китая, мы будем продолжать активное участие в реализации совместного строительства "Пояса и пути", - сказал глава государства.





Важным шагом в этом направлении, считает Токаев, станет скорейшее открытие третьего железнодорожного перехода на казахско-китайской границе. Одним из ключевых участков маршрута Китай - Центральная Азия - Европа является Транскаспийский международный транспортный маршрут. На текущем этапе эта артерия приобрела стратегическое значение.





Мы намерены планомерно увеличивать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Учитывая, что Китай является основным грузоотправителем, считаем необходимым активизировать совместные усилия по обеспечению максимальной и бесперебойной загрузки указанного маршрута. Приглашаем китайских партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству по расширению возможностей портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместному производству транспортных судов", - отметил президент.





Большие перспективы для стран региона также открывает использование потенциала железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран. Эта магистраль выступает важным звеном в развитии одного из кратчайших путей из Восточной Азии в страны Персидского залива.





Четвертое - углубление промышленной кооперации.





Эта сфера, отметил Касым-Жомарт Токаев, призвана стать новой опорной точкой для экономического развития стран Центральной Азии.





Он убежден, что вовлечение Китая в региональные проекты будет способствовать их эффективному продвижению. В этой связи президент предложил разработать план промышленной кооперации ЦА - КНР с учетом преимуществ и потребностей стран региона.





Он также обратил внимание на перспективы такой наукоемкой сферы, как автомобилестроение. По его словам, взаимодействие Казахстана и Китая в этом направлении выходит на качественно новый уровень. Налажено производство легковых и грузовых автомобилей, реализованы проекты по выпуску электромобилей.





Вчера были подписаны соглашения о запуске в нашей стране мелкоузловой сборки ведущих китайских автомобилей. Ведется работа над соответствующей инфраструктурой электрозарядных станций в Казахстане. Казахстан, располагающий большими запасами лития, кобальта, никеля и других важных редких и редкоземельных элементов, готов к широкомасштабному сотрудничеству в данной отрасли", - рассказал президент и пригласил китайские компании к созданию автомобильных кластеров на территории Казахстана, в тех областях, где уже есть успешные примеры производства крупных китайских брендов.





При этом он отметил, что правительство РК предоставит исключительные условия для сотрудничества и защиты их интересов.





Пятое - большие резервы для сотрудничества имеются в сфере энергетики, в частности в нефтегазовом секторе.





Казахстанский лидер рассказал, что в рамках наращивания экспорта нефти страна планирует повысить пропускную способность нефтепровода Казахстан - Китай. На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов Атырау - Кенкияк, Кенкияк - Кумколь.





В связи с ростом потребления нефтепродуктов планируется также увеличение производственного потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 миллионов тонн в год. Приоритетным направлением для Казахстана также является развитие газоперерабатывающих мощностей и газотранспортной системы.





В этой связи для Казахстана большое значение имеют строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, а также строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 миллиарда кубометров в год.





Президент выразил надежду на дальнейшую поддержку китайских друзей в продвижении этих значимых проектов регионального масштаба.





Шестое - сельское хозяйство.





Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров АПК в соседние страны.





Наша страна входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки, ежегодно экспортируя свыше 5 миллионов тонн зерновых и 1,5 миллиона тонн муки. В частности, наши аграрии готовы нарастить поставки зерновых и масличных культур, высококачественной и экологически чистой мясной и органической продукции. В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном закупе плодоовощной продукции и продовольственных товаров. В целом, используя взаимный потенциал наших государств в аграрной сфере мы можем существенно укрепить продовольственную безопасность друг друга", - уверен президент.





Исходя из общих интересов он предложил учредить совместный продовольственный хаб на базе Международного центра торговли "Хоргос". При этом отдельное внимание следует уделить вопросам внедрения цифровых и "зеленых" технологий в сферу АПК.





Седьмое - Эффективное использование трансграничных водных ресурсов.





Токаев подчеркнул, что Центральная Азия - один из регионов, наиболее подверженных риску нехватки пресной воды. По данным ООН, к 2050 году дефицит питьевой воды может затронуть более 5 миллиардов человек. При этом, согласно оценкам экспертов, температура в регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников - главного источника воды для нашего региона. Все это влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности Центральной Азии, требуя принятия безотлагательных совместных мер.





Для всех нас первостепенное значение приобретают согласованные и рациональные подходы к использованию имеющихся водных ресурсов. На этом фоне важно последовательно внедрять эффективные цифровые решения по водосбережению и ирригации. Китай в этой сфере достиг впечатляющих успехов. Предлагаю разработать совместно с Китаем программу внедрения новых технологий в водохозяйственную сферу", - сказал глава государства.





Восьмое - развитие культурно-образовательных связей и сферы туризма.





Токаев подчеркнул, что Центральная Азия имеет богатую культуру, красивейшую природу и уникальные достопримечательности, которые, несомненно, могут быть интересны китайским туристам. В данном направлении он предложил создать реестр туроператоров Шелкового пути с безвизовым режимом для групповых туров и сформировать единый туристический кластер. Это, по его словам, позволит туристам из Китая в ходе одного тура посетить сразу несколько стран Центральной Азии.





Кроме того, свою лепту в укрепление культурно-гуманитарных связей вносит сотрудничество между регионами, в частности развитие института городов-побратимов.





Вчера мы официально установили побратимские связи между городами Шымкент и Сиань, а также нашими регионами - Северо-Казахстанской областью и провинцией Шэньси. В городе Сиань открывается генеральное консульство Казахстана. Наряду с этим важно развивать сферу науки и образования, налаживать контакты между молодежью наших стран. Поэтому мы придаем исключительное значение системной подготовке квалифицированных кадров и развитию человеческого капитала. На данном этапе Казахстан активно работает над открытием в стране филиалов ведущих технических университетов мира", - проинформировал глава государства.





Девятое - региональная безопасность и стабильность.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан высоко ценит роль КНР и его весомый вклад в обеспечение региональной стабильности и безопасности.





Неизменная и твердая позиция Пекина, выступающего за территориальную целостность и суверенитет всех государств, а также твердая приверженность принципам невмешательства в их внутренние дела заслуживает особого уважения и поддержки.Казахстан, в свою очередь, поддерживает мирный внешнеполитический курс Китая в отношении Центральной Азии. Готовы и впредь способствовать продвижению инициатив Пекина, направленных на обеспечение устойчивого роста и всеобщей безопасности. Мы неизменно выступаем за то, чтобы Центральная Азия была пространством созидания, и не приемлем превращения региона в арену геополитического противостояния", - обозначил позицию президент.





Он подчеркнул, что сегодня страны региона тесно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках целого ряда региональных и международных организаций. Коллективными усилиями продвигаются цели и задачи Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. При этом текущая ситуация в международной политике требует больших усилий для наведения мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики.





Выдвинутая председателем Си "Инициатива глобальной безопасности" играет важную роль в обеспечении устойчивого развития мира и служит решительным ответом на беспрецедентные вызовы современности. Наряду с этим Казахстан высоко оценивает конструктивную позицию Китая по разрешению украинского кризиса", - отметил Токаев.





В вопросе Афганистана глава государства отметил важность продолжать поддержку усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.





Буквально месяц назад в виде очередного пакета помощи Казахстан направил афганской стороне продовольственные товары. Необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН. В данном контексте актуальной является инициатива по созданию в Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - добавил Касым-Жомарт Токаев.