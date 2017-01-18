Айсултан Назарбаев назвал проворовавшихся чиновников "врагами народа" в Казахстане

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Внук президента Казахстана Айсултан Назарбаев в очередном посте в Facebook высказался о наиболее актуальных, по его мнению, вопросах, в частности, затронув тему коррупции, передает Kazakhstan Today.

Как отметил в своем посте Назарбаев, в команде президента много людей, большинство - профессионалы. "Но, к сожалению, некоторые не справляются с симптомами звездной болезни... Эти люди, к огромному сожалению, далеки от интересов страны, народа, замыкаются на своих корыстных и меркантильных интересах. Такие больные люди по определению уже не способны решать сложные государственные задачи. Чем они помогут моему деду в период, когда требуется работа с двойной самоотдачей?" - говорится в сообщении.

При этом внук главы государства пишет о том, что "Карим Масимов расчищает окружение президента от коррупционеров и прилипал".

"Нигде уже не используется это старое словосочетание "враг народа", но я думаю, что оно крайне уместно в отношении проворовавшихся чиновников высшего эшелона. Потому что плохо они делают не друг другу, а именно народу. Зная своего деда, я могу смело утверждать: эту трудную работу Масимов будет проводить до полной очистки окружения президента Казахстана", - сообщил автор поста.

Рассуждая далее на заданную тему, Айсултан Назарбаев назвал конкретные имена. "Лично мне интересно, сохранят ли в итоге свои кресла председатель Нацбанка Акишев, руководитель аппарата президента Джаксыбеков? Ведь их прямые подчиненные подозреваются в совершении тяжких коррупционных и государственных преступлений. А я хорошо знаю упомянутых господ и никогда не поверю, что кто-то умудрялся проворачивать серьезные дела за их спинами втайне..." - заявил Айсултан Назарбаев.

"Проверки покажут нам, замарали ли себя грязными делишками господа Утемуратов и Тасмагамбетов. Но если сегодня вы спросите у любого на улице - вам скажут, что эти люди обворовали народ. Хвала Всевышнему, таких фамилий в действительности, не так уж и много. Просто порождаемый ими негатив накрывает страну какими-то плотными тучами. Что ж, по всей видимости, эра агашек подходит к концу - Казахстан меняется прямо у нас на глазах. Уверен, у нового председателя КНБ хватит времени и возможностей, чтобы разобраться с этой кучей проблем - его роль сейчас важна для страны как никогда прежде", - отмечает также автор.

В завершении Айсултан Назарбаев призвал молодежь поддержать стратегический курс Казахстана на укрепление стабильности и независимости. "Ведь через какое-то время нам тоже придется нести ответственность уже перед нашими детьми, за то, каким будет их Казахстан", - заключил он.

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