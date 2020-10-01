Академию Погранслужбы собираются передать в ведение КНБ

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента во втором чтении одобрили законодательные поправки в закон "О Государственной границе Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Документом предусматривается возможность перехода сотрудников органов национальной безопасности в категорию военнослужащих и преобразования отдельных подразделений Комитета национальной безопасности в воинские формирования Комитета национальной безопасности.

Предлагается внести поправки, предусматривающие выведение авиации из Пограничной службы с приданием ей статуса ведомства Комитета национальной безопасности", - сообщает пресс-служба мажилиса.

Кроме того, для интеграции учебных заведений органов национальной безопасности и повышения качества подготовки кадров законопроектом предусматривается передача Академии Пограничной службы в ведение Комитета национальной безопасности.





Напомним, документом также предусматриваются нормы, направленные на снижение возможных рисков нарушений законодательства Казахстана о Государственной границе, регламентирующие порядок пребывания в пунктах пропуска сотрудников правоохранительных и специальных органов, органов прокуратуры. Кроме того, законопроектом уточняется компетенция Пограничной службы КНБ по установлению необходимых инженерно-технических средств, сооружений и заграждений.

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