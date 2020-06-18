Поправки в закон о госгранице РК одобрил мажилис в первом чтении

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты палаты в первом чтении одобрили поправки в закон "О Государственной границе Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Документом предусматриваются нормы, направленные на снижение возможных рисков нарушений законодательства Казахстана о Государственной границе, регламентирующие порядок пребывания в пунктах пропуска сотрудников правоохранительных и специальных органов, органов прокуратуры. Также законопроектом уточняется компетенция Пограничной службы КНБ по установлению необходимых инженерно-технических средств, сооружений и заграждений, сообщили в пресс-службе мажилиса.

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