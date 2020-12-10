Аким Нур-Султана прокомментировал лот на 125 млн тенге на размещение позитивных комментариев

Нур-Cултан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов прокомментировал размещение весной этого года лота стоимостью 125 млн тенге на продвижение позитивного имиджа акимата, передает корреспондент агентства.

Отвечая на вопросы журналистов сегодня на брифинге в СЦК, Кульгинов отметил, что госзаказ был сразу же отменен, а его инициатор привлечен к ответственности.

Этот вопрос я тоже задал: зачем это нужно? Нам этого не нужно. Руководитель управления, которое придумало этот госзаказ, привлечен к ответственности, а лот отменен, вопрос закрыт", - сказал аким столицы.

Он подчеркнул, что контракт с компанией, которая должна была, в том числе, размещать нейтрально-позитивные комментарии о деятельности акимата на площадках информационных порталов и в соцсетях, был разорван сразу же.

Вместе с тем акимат столицы продолжит размещать госинформзаказ с целью разъяснения госпрограмм и деятельности госорганов.

Что такое госсоцзаказ? Это разъяснение многих вопросов о том, что делается в стране. Для примера: в период пандемии мы сколько видеороликов выпустили, сколько разъяснительной работы, врачи выступали, специалисты по разным направлениям. Например, пожарные проводят разъяснительную работу по своему направлению и так далее. Этот и есть госсоцзаказ. У нас есть договоры со СМИ, понятно, что каждый контракт стоит денег, это все указано в договорах. Люди же на профессиональной основе работают. Госзаказ нужно рассматривать как доведение информации через СМИ до аудитории. Лишние расходы нам не нужны, но эта работа будет продолжаться там, где государству необходимо разъяснять".

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