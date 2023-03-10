Максимально поддерживать молодежь намерена партия AMANAT

Для поддержки молодых ученых будут выделена тысяча грантов на научные разработки

Фото: AMANAT

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Петропавловск. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидаты в депутаты Северо-Казахстанского областного маслихата по партийному списку Фариза Муканова, Тимур Бекеев и член регионального Предвыборного штаба Зауре Картова призвали молодых людей проголосовать за AMANAT.





На встрече со студентами факультета инженерии и цифровых технологий СКУ имени Манаша Козыбаева кандидаты рассказали о намерениях партии создать справедливые социальные лифты для молодежи.





Согласно нашей Предвыборной программе каждый молодой человек получит шанс освоить востребованную специальность. Мы намерены увеличивать число грантов для обучения в колледжах и вузах страны каждый год. Стипендии студентов колледжей, бакалавров, магистров и докторантов вырастут в полтора-два раза. Для поддержки молодых ученых будут выделена тысяча грантов на научные разработки", - рассказала Фариза Муканова.





В свою очередь Тимур Бекеев рассказал об инициативах партии, направленных на трудоустройство молодежи.





Мы увеличим финансирование молодежных инициатив, поддержим волонтерство, обеспечим условия для качественного досуга. В нашем регионе партия будет оказывать поддержку ежегодному трудоустройству 665 человек на летний период через трудовые отряды "Жасыл Ел". Также ежегодно минимум 2,5 тысячи молодых людей будут трудоустраиваться по проекту "Молодежная практика для выпускников". Для молодых предпринимателей предоставят на конкурсной основе льготное кредитование под 2,5% годовых", - объяснил Тимур Бекеев.





В завершение встречи кандидаты в депутаты и доверенное лицо призвали студентов принять активное участие в важном общественно-политическом событии страны и отдать голос за "AMANAT".





Изготовлено: Пресс-служба Северо-Казахстанского областного филиала партии "AMANAT" (город Петропавловск, улица Абая, 15)





Заказчик: А.К. Рахметова





Оплачено из средств Избирательного фонда партии "AMANAT", выдвинувшей партийный список на выборах депутатов Северо-Казахстанского областного маслихата.





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