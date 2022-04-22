Внеочередной съезд партии AMANAT пройдет 26 апреля

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств, сообщила пресс-служба Акорды , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами 10 государств состоялась в резиденции Акорда.

Верительные грамоты вручили послы Кубы - Оскар Сантана Леон (с резиденцией в городе Нур-Султане), Бангладеш - Камрул Ахсан, Доминиканской Республики - Франк Ганс Данненберг Кастельянос, Аргентины - Эдуардо Антонио Зуайн, Перу - Хуан Хенаро дель Кампо Родригес, Нигерии - Якубу Сантураки Сулейман, Лаоса - Вилаван Йиапохэ, Чада - Адам Бешир Махамуд, Руанды - Фиделис Нтампака Миронко, Бенина - Акамби Андре Окунлола-Биау.

Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, глава государства заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей администрации и казахстанского правительства в выполнении благородных обязательств в нашей стране.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что геополитическая и геоэкономическая ситуация в мире является самой сложной за три последних десятилетия. По его словам, серьезным испытанием для наших стран стала пандемия коронавируса. Наряду с этим нарастающая напряженность в международных отношениях оказывает негативное влияние на мировое развитие. В этой связи президент Казахстана высказал надежду на скорейшее и справедливое урегулирование конфликтов в соответствии с Уставом ООН.

Глава государства отметил, что многонациональный и многоконфессиональный Казахстан вступает в новый этап своего развития.

Провозгласив новую эру демократических преобразований, мы приступили к беспрецедентной децентрализации государственной власти, усиливая систему сдержек и противовесов", - сообщил он.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что укрепление доверия иностранных инвесторов и торговых партнеров к экономике Казахстана является непреложным приоритетом.

Мое правительство сохранит приверженность открытости национальной экономики, неприкосновенности контрактов и беспощадной борьбе с коррупцией. Эти реформы представляют собой переломный момент в истории нашего народа. Мы выбираем курс на ускоренное развитие, а не на стагнацию", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент сказал, что для построения подлинно конкурентоспособного, демократического и социального государства мы намерены развивать взаимовыгодные и дружественные отношения со всеми странами мира.

В завершение глава государства пожелал дипломатам успехов и передал теплые слова приветствия лидерам их стран. Он также поздравил участников церемонии со священным месяцем Рамазан, Пасхой и лаосским Новым годом.



