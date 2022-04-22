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Внеочередной съезд партии AMANAT пройдет 26 апреля

21.04.2022, 15:04 3611
Внеочередной съезд партии AMANAT пройдет 26 апреля
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Президент РК, председатель партии AMANAT Касым-Жомарт Токаев сегодня принял решение о созыве внеочередного, XXIII съезда 26 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил в Facebook исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов, в съезде примут участие делегаты из всех регионов. 
 

Съезд пройдет в онлайн-формате. Центральный аппарат совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия", - написал Оралов.

 
Кроме того, он сообщил, что в ходе съезда будет рассмотрен вопрос о присоединении политической партии Adal к партии AMANAT.
 
Ранее Токаев поручил активизировать трансформацию партии AMANAT.
 

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Сенат ратифицировал соглашение о деятельности Тюркской академии в Казахстане

21.04.2022, 13:43 4311
Сенат ратифицировал соглашение о деятельности Тюркской академии в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, на котором сенаторы приняли закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Этот закон призван регулировать работу Международной тюркской академии на территории Казахстана. В частности, местные и иностранные сотрудники академии должны будут проходить аккредитацию в Министерстве иностранных дел нашей страны. Флаги Тюркского совета и государств - членов Тюркского совета также могут быть размещены на ее зданиях и т.д.", - сообщили в сенате.

 
В целом соглашение направлено на дальнейшее укрепление сотрудничества тюркоязычных государств. Отметим, что в настоящее время членами академии являются Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Турция. Венгрия имеет статус наблюдателя.
 

Международная тюркская академия играет большую роль в развитии научно-гуманитарного сотрудничества между тюркоязычными государствами. Организация также плодотворно работает в направлении изучения историко-культурного наследия братских тюркских народов. Под ее эгидой ежегодно публикуется множество значимых трудов. Поэтому важно поддерживать деятельность академии. Этот закон позволит Тюркской академии стать уникальным международным центром, координирующим научные исследования, касающиеся тюркского мира, и создает благоприятные условия для достижения этих целей", - сказал спикер палаты.

 

Назначен постоянный представитель Казахстана при ОДКБ

21.04.2022, 12:58 4701
Назначен постоянный представитель Казахстана при ОДКБ
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева назначен постоянный представитель Казахстана при ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Марат Сыздыков назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.


Жаныбек Иманалиев освобожден от должности полномочного представителя Республики Казахстан в постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности.
 
Напомним, Ермухамбет Конуспаев назначен на должность заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.
 

Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств

19.04.2022, 13:38 9081
Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами 10 государств состоялась в резиденции Акорда.
 
Верительные грамоты вручили послы Кубы - Оскар Сантана Леон (с резиденцией в городе Нур-Султане), Бангладеш - Камрул Ахсан, Доминиканской Республики - Франк Ганс Данненберг Кастельянос, Аргентины - Эдуардо Антонио Зуайн, Перу - Хуан Хенаро дель Кампо Родригес, Нигерии - Якубу Сантураки Сулейман, Лаоса - Вилаван Йиапохэ, Чада - Адам Бешир Махамуд, Руанды - Фиделис Нтампака Миронко, Бенина - Акамби Андре Окунлола-Биау.
 
Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, глава государства заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей администрации и казахстанского правительства в выполнении благородных обязательств в нашей стране.
 
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что геополитическая и геоэкономическая ситуация в мире является самой сложной за три последних десятилетия. По его словам, серьезным испытанием для наших стран стала пандемия коронавируса. Наряду с этим нарастающая напряженность в международных отношениях оказывает негативное влияние на мировое развитие. В этой связи президент Казахстана высказал надежду на скорейшее и справедливое урегулирование конфликтов в соответствии с Уставом ООН.
 
Глава государства отметил, что многонациональный и многоконфессиональный Казахстан вступает в новый этап своего развития.
 

Провозгласив новую эру демократических преобразований, мы приступили к беспрецедентной децентрализации государственной власти, усиливая систему сдержек и противовесов", - сообщил он.

 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что укрепление доверия иностранных инвесторов и торговых партнеров к экономике Казахстана является непреложным приоритетом.
 

Мое правительство сохранит приверженность открытости национальной экономики, неприкосновенности контрактов и беспощадной борьбе с коррупцией. Эти реформы представляют собой переломный момент в истории нашего народа. Мы выбираем курс на ускоренное развитие, а не на стагнацию", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент сказал, что для построения подлинно конкурентоспособного, демократического и социального государства мы намерены развивать взаимовыгодные и дружественные отношения со всеми странами мира.
 
В завершение глава государства пожелал дипломатам успехов и передал теплые слова приветствия лидерам их стран. Он также поздравил участников церемонии со священным месяцем Рамазан, Пасхой и лаосским Новым годом.

 

Желание расширить сотрудничество с ОДКБ объяснили в Китае

16.04.2022, 21:32 14451
ПЕКИН. 16 АПРЕЛЯ - Пекин намерен продвигать сотрудничество с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, в Пекине считают ОДКБ ведущим механизмом безопасности в СНГ, сообщает RT.
 

Укрепление стратегического взаимодействия непосредственно между КНР и РФ не только отвечает коренным интересам двух стран, но и привносит в мир большую стабильность", - отметил Чжаньшу. 

 
По мнению экспертов, активизация интереса Пекина к ОДКБ связана с усилившимся давлением со стороны США, в связи с чем руководство Китая хочет повысить уровень координации с организацией.
 
Чжаньшу подчеркнул, что взаимодействие с ОДКБ будет происходить в гибком формате для совместной защиты региональной безопасности и стабильности. 
 
Китайский политик также отметил всеобъемлющее стратегическое взаимодействие непосредственно между РФ и КНР. 
 

Укрепление этих связей не только отвечает коренным интересам двух стран, но и будет привносить в мир больше стабильности и определенности", - выразил уверенность Чжаньшу. 

 
По его мнению, сегодня на фоне колоссальных перемен в мире открываются новые возможности в развитии двух государств.
 

Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР

15.04.2022, 16:20 18341
Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе беседы президент акцентировал внимание на вопросах дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Особое внимание было обращено на необходимость реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в ходе визита главы государства в Пекин в феврале 2022 года.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития транзитно-транспортного взаимодействия, прорывных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики, а также расширения контактов в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.
 
К числу важных направлений работы вновь назначенного посла были также отнесены вопросы укрепления контактов в международном и региональном измерениях, включая площадки ШОС и СВМДА.
 

Токаев пригласил наследного принца Саудовской Аравии в Казахстан

15.04.2022, 15:53 18766
Токаев пригласил наследного принца Саудовской Аравии в Казахстан
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Президент и наследный принц отметили благоприятные перспективы развития сотрудничества между двумя государствами, уделив особое внимание активизации торгово-экономических и инвестиционных связей", - сообщает Акорда.

 
Лидеры считают важным усилить политические и экономические связи между двумя государствами.
 
Касым-Жомарт Токаев заявил о хороших возможностях в таких сферах, как нефтехимия, сельское хозяйство, энергетика, финансовые услуги, туризм.
 
Лидер Казахстана подтвердил свое приглашение Мухаммеду бен Салману Аль Сауду совершить визит в Казахстан, которое было с благодарностью принято.
 
Собеседники также обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан.
 

Сарыбай доложил Токаеву о подготовке саммита СВМДА

14.04.2022, 17:25 21981
Сарыбай доложил Токаеву о подготовке саммита СВМДА
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Исполнительный директор секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай рассказал президенту Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности организации и подготовке к VI саммиту СВМДА, который состоится 12 - 13 октября текущего года в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи были обсуждены перспективы трансформации СВМДА в полноценную международную организацию по сотрудничеству в Азии. Осуществление этой важной задачи является приоритетом казахстанского председательства, сообщает Акорда
 
Исполнительный директор секретариата СВМДА проинформировал Касым-Жомарта Токаева о проведенных им в преддверии саммита встречах с руководителями внешнеполитических ведомств государств - членов СВМДА.
 

Дипломат также сообщил об активизации экономического измерения в работе СВМДА и выразил признательность президенту за поддержку в проведении заседаний Молодежного совета, а также Делового совета и бизнес-форума СВМДА, которые планируется организовать в рамках намеченной на июнь международной конференции Astana Financial Days", - говорится на сайте президента. 

 
Глава государства отметил важность эффективной реализации приоритетов председательства Казахстана в СВМДА. Он также указал на необходимость тщательной разработки проекта итогового документа, который будет принят по итогам предстоящего саммита.
 

Президент Казахстана провел переговоры с папой римским Франциском

12.04.2022, 08:31 26856
Президент Казахстана провел переговоры с папой римским Франциском
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видео-конференц-связи провел переговоры с папой римским Франциском, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом, а также вопросы продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога", - сообщает пресс-служба Акорды.

 
Особое внимание было уделено повестке предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года в казахстанской столице. Касым-Жомарт Токаев отметил, что данное мероприятие имеет большую значимость для Казахстана.
 
Глава нашего государства проинформировал собеседника о казахстанской модели межконфессионального согласия и единства, а также рассказал о реализации масштабных политических и экономических реформ.
 
Папа римский выразил признательность президенту за возможность встречи и подтвердил свой официальный визит в Казахстан, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Он отметил, что связывает большие ожидания с предстоящим визитом и участием в работе форума.
 

Я с нетерпением жду этого знаменательного события с точки зрения продвижения межрелигиозного диалога, единства и сближения государств, что крайне важно в наши дни", - заявил глава Католической церкви.

 
Понтифик подчеркнул исключительную значимость достижения единства и согласия в мире в условиях нынешней сложной геополитической ситуации.
 

Мы видим, насколько разнообразна и едина ваша страна. Это основа стабильности. Мы рады, что в Казахстане понимают это. Вы можете рассчитывать на мою поддержку, я ценю ваши усилия", - сказал папа римский.

 
В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердую приверженность Казахстана дальнейшему развитию сотрудничества со Святым Престолом в сфере духовного согласия и взаимоуважения.

 

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