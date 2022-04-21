Активизировать трансформацию партии AMANAT поручил Токаев

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с исполнительным секретарем партии AMANAT Асхатом Ораловым был проинформирован об исполнении его поручений по трансформации партии, озвученных на внеочередном, XXII съезде, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Асхат Оралов доложил Токаеву об итогах встреч с общественностью в городах Алматы, Шымкенте, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, а также о работе общественных приемных. Так, с марта республиканская мобильная общественная приемная провела встречи с гражданами в 6 регионах - Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. До конца июня планируется продолжить приемы во всех регионах страны, информирует Акорда.

Кроме того, исполнительный секретарь рассказал о работе по актуализации ключевых программных документов, деятельности общественных советов при партии, ревизии исполнения предвыборной программы на местах, активизации первичных партийных организаций, запуске диалоговой площадки TALQYLAU в рамках концепции "Открытая партия".