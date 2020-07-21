Аскар Жумагалиев освобожден от должности

Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Аскара Жумагалиева от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazakhstan Today.

Багдат Мусин также освобожден от должности советника президента по цифровизации и инновационным технологиям в связи с переходом на другую работу.

Аскар Жумагалиев занимал должность главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК 19 июня 2019 года.

Жумагалиев родился 2 августа 1972 года. Окончил Свердловское суворовское военное училище, Харьковское высшее военное командное инженерное училище ракетных войск, Алматинский энергетический институт, Казахский национальный технический университет, Казахский гуманитарно-юридический университет.

Работал председателем правления АО "НАК "Казатомпром", заместителем премьер-министра РК, министром оборонной и аэрокосмической промышленности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства