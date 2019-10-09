Айдар Утенов назначен заведующим Секретариатом помощника Елбасы

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - Айдар Утенов назначен заведующим Секретариатом помощника Первого Президента РК - Елбасы, передает Kazakhstan Today.

Приказом руководителя канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы от 8 октября 2019 года Утенов Айдар Есенович назначен заведующим Секретариатом помощника Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы", - сообщил в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Он также проинформировал, что приказом руководителя канцелярии Елбасы Томашов Елдар Серикович освобожден от должности заведующего Секретариатом помощника Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в связи с переходом на другую работу.

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