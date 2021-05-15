Байбек: Nur Otan намерен обеспечить внедрение инклюзивного образования во всех колледжах и вузах

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек рассказал о намерениях партии внедрить инклюзивное образование во всех колледжах и вузах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как вы знаете, еще на заре независимости по инициативе Первого Президента нашей страны Нурсултана Назарбаева была учреждена программа "Болашак". Благодаря этому беспрецедентному решению более 14 тысяч казахстанцев получили образование в лучших учебных заведениях мира. Программа "Болашак", признанная одной из лучших среди 11 подобных международных стипендий, способствовала формированию конкурентоспособного человеческого капитала в нашей стране", - написал первый зампред в Facebook .

Он напомнил, что ровно 20 лет назад первыми выпускниками была учреждена Ассоциация стипендиатов "Болашак", ставшая одной из наиболее успешных неправительственных организаций.

В этом году также исполняется 10 лет деятельности корпоративного фонда "Болашак". Так, за эти годы фондом реализовано свыше 70 различных социальных и благотворительных проектов, направленных на поддержку талантливых детей через образовательные гранты, а также создание детского мультимедийного контента по самым высоким международным стандартам на государственном языке и многое другое", - отметил Байбек.

Вместе с тем, рассказал он, уже более 6 лет одним из ключевых направлений работы фонда "Болашак" является проект по развитию инклюзивного образования "Каждый ребенок достоин школы".

По словам первого зампреда партии, уже сегодня по всей стране открыто 59 специализированных реабилитационных учреждений и кабинетов с охватом более 2 тысяч особенных детей, в том числе 16 кабинетов инклюзии "Камкорлык" - за счёт финансирования фонда Нурсултана Назарбаева. Создано 420 высококвалифицированных рабочих мест, 1300 специалистов и родителей прошли обучение. Для системного решения на уровне государства фондом внесено более 78 рекомендаций и поправок в законодательные акты.

Поддержка детей с особыми потребностями также является одним из приоритетов инициированного лидером партии в 2014 году проекта "Кедергісіз келешек - Будущее без барьеров" и предвыборной программы Nur Otan, озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Так, до 2025 года поставлена задача обеспечить внедрение инклюзивного образования во всех колледжах и вузах, а также в 70% школ и дошкольных организаций", - рассказал Байбек.

Он также сообщил, что по инициативе ООН ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В Казахстане насчитывается более 160 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 35 тысяч детей с аутизмом.

Поэтому уже 5-й год фондом "Болашак" проводится Республиканский конкурс на лучший материал по освещению инклюзивного образования. В этом году поступило 138 работ из более 40 СМИ. В ходе церемонии награждения поблагодарил всех участников за поддержку проекта "Каждый ребенок достоин школы", а также вклад в формирование в обществе духа солидарности", - поделился партиец.

Отдельно первый зампред поблагодарил неравнодушных меценатов, специалистов и родителей.

Преодолеть непонимание и равнодушие, сформировать толерантное отношение, вовлекая каждого особенного ребенка в социальную среду - это наша общая задача", - заключил Байбек.

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