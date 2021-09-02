Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило письмо президента США Джозефа Байдена, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Джозеф Байден поздравил президента Казахстана по случаю 30-летней годовщины закрытия Семипалатинского ядерного полигона, сообщила пресс-служба Акорды.

29 августа, в день 30-летия закрытия Семипалатинского ядерного полигона, от имени Соединенных Штатов Америки направляю наилучшие поздравления народу Республики Казахстан. США сохраняют приверженность дальнейшему укреплению тесного партнерства с Казахстаном, включая сотрудничество с Вашим правительством по обеспечению безопасности и рекультивации территории бывшего испытательного полигона", - пишет президент США.

Джозеф Байден высоко оценил совместную работу двух стран по ликвидации оставшегося от Советского Союза наследия инфраструктуры ядерных испытаний в рамках Программы Нанна - Лугара по совместному уменьшению угрозы, а также твердую приверженность Казахстана обязательствам по обеспечению ядерной безопасности и нераспространению.

Соединенные Штаты Америки гордятся дружбой с Вашей страной. Я рассчитываю на продолжение сотрудничества с Вами с целью полной и плодотворной реализации потенциала нашего партнерства", - говорится в письме американского лидера.





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