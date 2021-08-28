Токаев выразил соболезнования Байдену в связи с гибелью военнослужащих США во время теракта в Кабуле

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НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования американскому президенту Джо Байдену в связи с терактами в Кабуле в которых погибло по меньшей мере 12 американских военнослужащих.

От имени народа Казахстана я выражаю наши искренние соболезнования президенту Байдену и американскому народу в связи с многочисленными жертвами и ранениями среди военнослужащих США в результате теракта в международном аэропорту Кабула. Я верю, что Соединенные Штаты достойно завершат одну из самых сложных эвакуационных воздушных перевозок в истории. Казахстан по - прежнему привержен объединению усилий со всеми основными международными партнерами в борьбе с терроризмом", - написал Токаев в Twitter.

26 августа два взрыва произошли у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США, пишет РИА "Новости". В результате теракта погибли не менее 12 военнослужащих США, 15 получили ранения. При этом общее число погибших афганцев превысило 60 человек, 150 пострадали.

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