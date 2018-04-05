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Беларусь утвердила соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в космической сфере05.04.2018
Политика  10:56

Минск. 5 апреля. Kazakhstan Today - Беларусь утвердила соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в космической сфере, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на сайте совета министров РБ, соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях было подписано в Астане 13 августа 2017 года.

3 апреля 2018 года документ был утвержден постановлением совмина Беларуси.

"Министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу названного соглашения", - говорится в постановлении.
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