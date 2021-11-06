"Беспрецедентное решение Елбасы". Как появилась программа "Болашак"

Фото: пресс-служба NurOtan
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Пресс-служба партии Nur Otan в рамках рубрики "Этот день в истории" опубликовала в социальных сетях видеоролик, посвященный программе "Болашак", передает KAZAKHSTAN TODAY.
5 ноября 1993 года вышел указ Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева об учреждении стипендии "Болашак". Благодаря беспрецедентному решению Елбасы тысячи казахстанцев смогли получить высшее образование в лучших вузах мира. Сегодня болашаковцы не только успешно работают в различных секторах экономики, но и запускают стартапы, реализуют сотни научных разработок и проектов в сфере образования, здравоохранения и науки", - говорится в описании к видеоролику.
Отмечается, что в 2001 году первыми выпускниками была учреждена Ассоциация "Болашак", ставшая одной из наиболее успешных неправительственных организаций страны.
В 2011 году болашаковцы создали фонд "Болашак" для реализации социальных и благотворительных проектов, направленных на поддержку талантливых детей.
К примеру, за десять лет по самым высоким стандартам с английского на казахский язык было дублировано 37 фильмов для детей. Одним из ключевых направлений работы фонда "Болашак" стал проект по развитию инклюзивного образования, рассказали в пресс-службе партии.
В рамках болашаковского проекта "Каждый ребенок достоин школы" свыше двух тысяч детей с особыми потребностями получили путевку в новую жизнь. Многие из них научились говорить, вышли на самостоятельное обучение, стали призерами различных соревнований и олимпиад. В целом во всех регионах страны открыто 59 специализированных реабилитационных учреждений, в том числе 43 кабинета поддержки инклюзии", - рассказывается в ролике.
Как подчеркнули в пресс-службе партии, "Болашак" - один из многих успешных проектов Елбасы, ставший международным брендом Казахстана.