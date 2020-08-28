Более 400 карагандинцев наградили юбилейной медалью к 25-летию Конституции РК

Караганда. 27 августа. Kazakhstan Today - В Караганде в Доме дружбы состоялась встреча, посвящённая 25-летию Конституции Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В режиме онлайн, через платформу ZOOM, в конференции приняли участие общественные деятели, известные учёные, врачи, рабочие и представители других сфер. Аким Карагандинской области Женис Касымбек вручил ряду деятелей награды от имени главы государства. Указом президента РК юбилейной медали "Казакстан Конституциясына 25 жыл" удостоены 448 карагандинцев, сообщили в пресс-службе акима области.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил: "Конституция Казахстана, вобрав в себя лучший мировой опыт и практику, а также исторические и национальные традиции, служит прочным фундаментом единства народа и независимости нашего государства". Сегодня мы можем говорить о том, что Основной закон страны прошёл убедительную проверку временем и доказал своё основополагающее значение в общенародном развитии", - подчеркнул Женис Касымбек.

Глава региона также отметил, что большую роль в разработке действующей Конституции, формировании модели казахстанской государственности, создании конституционных реформ независимого Казахстана сыграл Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев.

С его именем мы связываем многие достижения страны и на международном уровне. Мы всегда будем помнить об этом", - сказал Женис Касымбек.

О правах и социальных гарантиях, которые дала казахстанцам Конституция, говорили спикеры. Участники встречи подчеркнули важность исторического момента, когда казахстанцы одновременно отмечают 25-летие Основного закона страны и уникального института - Ассамблеи народа Казахстана.

Мы все глубоко осознаём, какую роль в нашей жизни играет Конституция. Ведь неспроста она начинается словами: "Мы - народ Казахстана". Всех нас, казахстанцев, представителей разных этносов, объединяет глубокое, трепетное чувство любви к нашей Отчизне. 25 лет в историческом глобальном масштабе - одно мгновение. Но для всех нас, кто строит великое государство, - это значимая дата. Это символ и олицетворение развития страны", - сказал председатель областного польского этнокультурного объединения "Полония" Виталий Хмелевский.

В свою очередь ветеран труда Григорий Презент в своем выступлении подчеркнул, что мир, согласие и единство являются бесценным достоянием казахстанского общества и движущей силой государственного развития. КПД Ассамблеи народа Казахстана невозможно измерить и пощупать физически, но уникальный общественный институт несёт мощную силу, огромный заряд энергии и позитива, отметил почётный гражданин Карагандинской области, член АНК.

Собравшиеся высказали слова благодарности врачам и всем медицинским работникам, находившимся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Рискуя собой, они спасали жизни людей и обеспечивали реализацию конституционного права граждан на охрану здоровья.

Отметим, что сегодня начала работу международная онлайн-конференция на тему: "Конституция XXI века - верховенство права, ценность человека и эффективность государства", посвященная 25-летию Конституции Республики Казахстан. Как отметил президент РК Касым-Жомарт Токаев, созидательный потенциал Конституции еще не иссяк. В частности, она содержит огромные возможности для полного ответа на запросы общества социально-экономического и политического характера. Важная роль в реализации положений Основного закона отводится конституционному совету, который обеспечивает верховенство Основного закона на территории страны и проводит большую работу по раскрытию содержания конституционных требований.

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