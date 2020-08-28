Система Orphus

Более 400 карагандинцев наградили юбилейной медалью к 25-летию Конституции РК

27.08.2020, 18:46 6616
Караганда. 27 августа. Kazakhstan Today - В Караганде в Доме дружбы состоялась встреча, посвящённая 25-летию Конституции Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today. 
 
В режиме онлайн, через платформу ZOOM, в конференции приняли участие общественные деятели, известные учёные, врачи, рабочие и представители других сфер. Аким Карагандинской области Женис Касымбек вручил ряду деятелей награды от имени главы государства. Указом президента РК юбилейной медали "Казакстан Конституциясына 25 жыл" удостоены 448 карагандинцев, сообщили в пресс-службе акима области.
 

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил: "Конституция Казахстана, вобрав в себя лучший мировой опыт и практику, а также исторические и национальные традиции, служит прочным фундаментом единства народа и независимости нашего государства". Сегодня мы можем говорить о том, что Основной закон страны прошёл убедительную проверку временем и доказал своё основополагающее значение в общенародном развитии", - подчеркнул Женис Касымбек. 

 
Глава региона также отметил, что большую роль в разработке действующей Конституции, формировании модели казахстанской государственности, создании конституционных реформ независимого Казахстана сыграл Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. 
 

С его именем мы связываем многие достижения страны и на международном уровне. Мы всегда будем помнить об этом", - сказал Женис Касымбек.

 
О правах и социальных гарантиях, которые дала казахстанцам Конституция, говорили спикеры. Участники встречи подчеркнули важность исторического момента, когда казахстанцы одновременно отмечают 25-летие Основного закона страны и уникального института - Ассамблеи народа Казахстана.
 

Мы все глубоко осознаём, какую роль в нашей жизни играет Конституция. Ведь неспроста она начинается словами: "Мы - народ Казахстана". Всех нас, казахстанцев, представителей разных этносов, объединяет глубокое, трепетное чувство любви к нашей Отчизне. 25 лет в историческом глобальном масштабе - одно мгновение. Но для всех нас, кто строит великое государство, - это значимая дата. Это символ и олицетворение развития страны", - сказал председатель областного польского этнокультурного объединения "Полония" Виталий Хмелевский.

 
В свою очередь ветеран труда Григорий Презент в своем выступлении подчеркнул, что мир, согласие и единство являются бесценным достоянием казахстанского общества и движущей силой государственного развития. КПД Ассамблеи народа Казахстана невозможно измерить и пощупать физически, но уникальный общественный институт несёт мощную силу, огромный заряд энергии и позитива, отметил почётный гражданин Карагандинской области, член АНК.
 
Собравшиеся высказали слова благодарности врачам и всем медицинским работникам, находившимся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Рискуя собой, они спасали жизни людей и обеспечивали реализацию конституционного права граждан на охрану здоровья.
 
Отметим, что сегодня начала работу международная онлайн-конференция на тему: "Конституция XXI века - верховенство права, ценность человека и эффективность государства", посвященная 25-летию Конституции Республики Казахстан. Как отметил президент РК Касым-Жомарт Токаев, созидательный потенциал Конституции еще не иссяк. В частности, она содержит огромные возможности для полного ответа на запросы общества социально-экономического и политического характера. Важная роль в реализации положений Основного закона отводится конституционному совету, который обеспечивает верховенство Основного закона на территории страны и проводит большую работу по раскрытию содержания конституционных требований.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая