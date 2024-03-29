Борьба за ресурсы и информбезопасность: Тасмагамбетов назвал новые возможные угрозы странам ОДКБ
Москва. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В интервью журналу "Национальная оборона" генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов рассказал о новых угрозах странам организации.
Генсек ОДКБ отметил, что спектр угроз стремительно расширяется.
Если сосредоточиться именно на специфических региональных проблемах, то в первую очередь следует указать на угрозу конфликтов за ресурсы. Причем в качестве ресурсов вступает и территория - это формат приграничных конфликтов, и такой ценный ресурс, как вода. Последнее вызывает особую тревогу в связи с деградирующей ситуацией с водными ресурсами в Центральной Азии. Это узел сложнейших проблем, требующих повышенного внимания национальных правительств стран региона", - сказал Тасмагамбетов.
Также, по его словам, специфическое измерение в зоне ответственности ОДКБ принимает проблема информационной безопасности. Отсутствие регулирования в данной сфере создает риски масштабных манипуляций общественным сознанием со стороны внешних факторов в собственных геополитических интересах.
При этом он подчеркнул, что организация уже давно работает над поиском решений соответствующих проблем. Более того, имеющийся у ОДКБ опыт позволяет сформировать платформу для разработки методологических подходов для нейтрализации указанных угроз, а также создания альтернативной ресурсной базы, которая навсегда снимет существующие противоречия.
Здесь несколько треков - политико-дипломатический, включающий работу такой важной структуры, как парламентская ассамблея ОДКБ, информационно-аналитический, посредническая деятельность и т.д. Другими словами, организация обладает реальным потенциалом для нейтрализации упомянутых угроз. Более того, есть все основания полагать, что этот потенциал будет укрепляться, а привлекательность самой организации в Евразии возрастать", - убежден генсек.
Тасмагамбетов также дал оценку перспективе принятой целевой межгосударственной программы.
Работа по принятию целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы идет достаточно активно. В нее включены конкретные меры, нацеленные на обеспечение безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ (...) Здесь важно отметить политическую волю руководства двух членов организации - Кыргызстана и Таджикистана, осознающих масштабы угроз, исходящих из Афганистана. Мы очень надеемся, что в первом полугодии секретариат сможет представить результаты этой работы", - отметил генеральный секретарь.
На фоне спекуляций в информационном поле на тему дальнейшего участия Армении в ОДКБ Тасмагамбетова также спросили о дальнейшем взаимодействии этой страны и организации.
Ереван, действительно, в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы, как международная организация, уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее деятельность организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ. О принимаемых и принятых решениях секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в ОДКБ (...) Силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с ОДКБ. Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении организации. Подчеркну, Армения остается нашим союзником, все имеющиеся обязательства остаются в силе", - высказался спикер.
В своем интервью генсек ОДКБ отметил возможность расширения организации.
Дело в том, что в условиях слома старого миропорядка, сопровождающегося возобновлением старых и появлением новых конфликтов, потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает. Это закономерно и подтверждается историей. Тем более что ОДКБ предлагает весьма выгодные условия участия. Одним из главных, полагаю, можно считать отсутствие жесткой "блоковой дисциплины" и демократичная по характеру процедура принятия решений в рамках организации. Ключевое значение имеет и то, что ОДКБ отдает приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования кризисных ситуаций", - сказал Тасмагамбетов.
Не исключено, что своеобразным драйвером в расширении организации либо появлении новых форматов сотрудничества на базе ОДКБ станет наша миротворческая деятельность, потребность которой в обозримой перспективе, к сожалению, будет только возрастать, заключил генсек ОДКБ.