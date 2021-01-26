Число молодых депутатов от партии Nur Otan увеличилось с 7 до 23% - Байбек

Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - Нуржан Жетписбаев избран новым руководителем молодежного крыла партии Nur Otan - Jas Otan, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с Елбасы, лидером партии Нурсултаном Назарбаевым в ходе заседания Центрального совета Jas Otan новым руководителем молодежного крыла Nur Otan избран Нуржан Жетписбаев", - сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек на своей странице в Фейсбуке.

Байбек отметил, что сегодня Jas Otan - это не просто молодежная организация с 20-летней историей, а крупнейшее объединение, консолидирующее в своих рядах более 100 тысяч активных казахстанцев в возрасте до 35 лет, с развитой региональной инфраструктурой, корпусом депутатов в законодательном и представительных органах всех уровней.

На этих выборах Nur Otan системно поддержал молодежь, представители которой наряду с членами штабов активно агитировали и принимали участие практически во всех предвыборных мероприятиях. По итогам выборов, благодаря установленной Елбасы квоте, число молодых депутатов от нашей партии на всех уровнях маслихатов увеличилось в 3 раза, с 7 до 23%. Так, из 2701 депутата-нуротановца 616 являются представителями молодежи. Именно они будут представлять интересы более 6 миллионов молодых казахстанцев", - написал Байбек.

Он напомнил, что на недавнем съезде Jas Otan с участием Елбасы была принята 5-летняя программа "Жастар-Отанга". Запланировано 100 конкретных мер по поддержке молодежи. Среди них создание социальных лифтов и реализация молодежных инициатив, вопросы трудоустройства и повышения качества образования, а также многое другое.

Перед новым руководством Jas Otan и молодым депутатским корпусом стоит задача по эффективной реализации данной программы. В первую очередь, необходимо утвердить республиканскую и 216 региональных дорожных карт с определением ответственных за каждое направление программы. Отдельная задача - это реализация поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по разработке нового закона "О молодежной политике". Наши молодые депутаты совместно с Jas Otan должны при поддержке партии активно подключиться к этой работе, вовлечь молодежь, организовав широкое обсуждение в том числе в экспертных кругах. Уверен, что новое руководство Jas Otan и наши молодые депутаты сумеют выполнить стоящие перед ними задачи. Преодолев испытания, победим вместе", - подчеркнул первый зампред.

По информации пресс-службы партии, Нуржан Жетписбаев более 10 лет проработал в системе Jas Otan, из них 6 лет - председателем Карагандинского областного филиала. Возглавлял управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области. До настоящего времени был заместителем акима города Темиртау по социальным вопросам. Является лауреатом государственной молодежной премии "Дарын".

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