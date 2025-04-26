Члены Совета глав министерств обороны стран СНГ обсудили совершенствование объединенной системы ПВО

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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане прошло 60-е заседание координационного комитета по вопросам ПВО (противовоздушной обороны) при Совете министров обороны государств - участников СНГ, приуроченное к 30-летию создания объединенной системы ПВО, - В Казахстане прошло 60-е заседание координационного комитета по вопросам ПВО (противовоздушной обороны) при Совете министров обороны государств - участников СНГ, приуроченное к 30-летию создания объединенной системы ПВО, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.





По информации Минобороны РФ, на заседании координационного комитета представители министерств обороны стран - участниц СНГ рассмотрели 13 вопросов, касающихся совершенствования объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества стран.





Заместитель председателя координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств - участников СНГ Юрий Грехов подчеркнул, что место проведения юбилейного заседания было выбрано не случайно - именно в Алматы 30 лет назад, 10 февраля 1995 года, главами государств было подписано соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны Содружества Независимых Государств.





В ходе мероприятия военнослужащие вооруженных сил государств - участников СНГ были награждены медалью Министерства обороны РФ "За укрепление боевого содружества".





Завершая заседание, Грехов подчеркнул, что система противовоздушной обороны государств - участников СНГ будет совершенствоваться.





В ведомстве также отметили, что перед началом заседания члены делегаций, представители исполнительного комитета СНГ возложили цветы к мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Также делегациям представили обновленную экспозицию Музея боевой славы Алма-Аты Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана при Минобороны республики. Отдельное внимание в экспозиции было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 28 гвардейцам-панфиловцам.