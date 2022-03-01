Система Orphus

Члены украинской делегации прибыли к месту переговоров с Россией

28.02.2022, 14:37 9816
Члены украинской делегации прибыли к месту переговоров с Россией
Фото: telegram/РИА Новости
ГОМЕЛЬ. 28 ФЕВРАЛЯ - Члены украинской делегации прибыли на вертолетах в Белоруссию, к месту переговоров с Россией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В состав украинской делегации вошли: министр обороны Украины Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат Рустем Умеров, первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин. 

 
Напомним, вчера делегация России прибыла в Беларусь для переговоров по Украине. В ее составе - представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. 

Начало переговоров ожидается в 12.00 по московскому времени. 
 

новости по теме

Утверждена повестка внеочередного съезда партии Nur Otan

28.02.2022, 16:41 7006
Утверждена повестка внеочередного съезда партии Nur Otan
Фото: instagram/nur_otan
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Утверждена повестка внеочередного, XXII съезда партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Как известно, завтра внеочередной, XXII съезд Nur Otan пройдет в онлайн-формате под председательством главы государства, президента партии Касым-Жомарта Токаева. В его работе примут участие 399 делегатов со всей страны", - сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов на своей странице в Facebook.

 
Он отметил, что сегодня повестку съезда утвердил политсовет партии. Две проблемы, которые необходимо рассмотреть:
 
1. Внесение изменений в состав политсовета партии.
 
2. Модернизация партии Nur Otan.

Напомним, завтра, 1 марта, состоится внеочередной XXII съезд партии. В его работе примут участие делегаты со всех регионов. 
 

Токаев внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации казахстанцев из Украины - Уали

28.02.2022, 15:41 8366
Токаев внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации казахстанцев из Украины - Уали
Фото: facebook/Уали
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня заслушал отчет посла Казахстана на Украине Дархана Калетаева о принимаемых мерах по возвращению казахстанцев с Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Глава государства внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины", - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали. 

 
По его словам, президент положительно оценивает работу, которую, несмотря на различные трудности, проводят Министерство иностранных дел, сотрудники посольств, почетные консулы Казахстана на Украине и в Польше. 
 

В настоящее время правительством РК проработан вопрос организации репатриационных рейсов по маршруту Катовице (Польша) - Атырау - Алматы. Первый рейс по возврату казахстанских граждан запланирован на сегодня. Ситуация по возврату наших граждан с Украины находится на личном контроле Касым-Жомарта Токаева", - подчеркнул Уали. 


 

Китай не поддерживает новые санкции Запада против России

28.02.2022, 14:27 10346
Китай не поддерживает новые санкции Запада против России
Фото: Pixabay
ПЕКИН. 28 ФЕВРАЛЯ - Китай не поддерживает использование санкционного давления для решения конфликтов, заявил сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о позиции страны касательно отключения РФ от системы международных платежей SWIFT, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве", - сказал Вэньбинь на брифинге, сообщают "Известия"

 
В настоящее время западные страны ввели ряд санкций против России, включая закрытие воздушного пространства над всей территорией Евросоюза для российских самолетов, ограничение на экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, отключение нескольких российских банков от системы межбанковских платежей и др. 


 

Токаев провел переговоры с президентом Франции

27.02.2022, 19:11 19286
Токаев провел переговоры с президентом Франции
Фото: сайт Акорды
НУР-СУЛТАН. 27 ФЕВРАЛЯ - По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщается на сайте Акорды, были обсуждены вопросы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества, а также ситуация в евразийском пространстве. Главы государств условились поддерживать регулярные рабочие контакты. 
 
Накануне состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского союза Шарлем Мишелем.
 

Запад ждет, что Зеленский станет президентом в изгнании

25.02.2022, 17:19 57216
Запад ждет, что Зеленский станет президентом в изгнании
Фото: кадр из видео
МОСКВА. 25 ФЕВРАЛЯ - Запад ожидает, что Владимир Зеленский станет президентом в изгнании, поэтому предлагает ему эмиграцию, заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае необходимости его страна готова дать убежище украинским властям, в том числе Зеленскому, сообщает РИА Новости.
 

Я думаю, что Запад не верит в Украину, в ее потенциал военный и политический, что скорее всего он ожидает, что Зеленский будет президентом в изгнании", - сказал эксперт.

 
По его словам, через какое-то время военный потенциал Украины закончится, и Зеленский просто сбежит.
 

Вот ему заранее предлагают убежище, в том числе с прицелом на то, что в дальнейшем будет уже осуществлять свою деятельность оттуда, из Лондона. Это напоминает ряд правительств в изгнании после Второй мировой, во время Второй мировой войны. Они носили чисто декоративный характер, но при этом формально являлись правительствами", - пояснил эксперт.

 
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. Мобилизация проводится в Киеве и всех областях Украины в течение 90 дней.
 

Мы остаемся наедине в защите нашего государства... Кто готов воевать вместе с нами? Честно, не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Честно, все боятся", - сказал Зеленский в своем видеообращении.


 

Токаев предложил странам ЕАЭС создать рабочую группу по устранению негативных последствий для экономики

25.02.2022, 15:25 59491
Токаев предложил странам ЕАЭС создать рабочую группу по устранению негативных последствий для экономики
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами правительств государств-членов Евразийского экономического союза, на которой предложил создать рабочую группу по устранению негативных последствий для экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наш экономический союз по понятным причинам беспокоит усиление политического противостояния вследствие санкционного конфликта и негативные последствия для экономики и финансовых систем наших стран. Мы в Казахстане принимаем меры антикризисного характера, это только начало, впереди очень серьезная и сложная работа. Предполагаю, что это работу мы могли бы проводить согласованно вместе с нашими коллегами по Евразийскому экономическому союзу. С учетом тесной взаимосвязи экономических, финансовых и промышленных систем полагаю, что в рамках Союза следует создать рабочую группу для оценки рисков и выработки экономических мер, направленных на смягчение негативных последствий", - подчеркнул Токаев. 

 
Он отметил, что сегодняшняя встреча проходит в условиях беспрецедентного обострения геополитической напряженности, сообщает Акорда. 
 
По мнению Токаева, рабочую группу следует создать на уровне экономических ведомств с участием финансовых регуляторов. Координационную работу на себя должна взять Евразийская экономическая комиссия. Президент подчеркнул, что, нсмотря на непростую внешнюю макросреду, экономические показатели ЕАЭС демонстрируют неплохую положительную динамику.
 

По итогам 2021 года внешняя торговля Союза выросла более чем на 34 %, а внутренняя еще более значительно - на 67 %. Это хороший показатель крепнущих торгово-экономических связей внутри Евразийского союза. Совокупный рост ВВП составил 4,4 %. Это ощутимо выше прогнозных показателей. Отрадно, что мы движемся в верном направлении - расширяем взаимную торговлю и повышаем конкурентоспособность отраслей экономик", - сказал глава государства.

 
Он также отметил насыщенный характер повестки дня Евразийского межправительственного совета. По мнению Токаева, обсуждение всех вопросов, в том числе чувствительных проблем, завершено достаточно конструктивно и успешно. 
 
В ходе встречи руководители правительств государств ЕАЭС поделились мнениями о текущих и перспективных вопросах евразийской интеграции.
 
Выслушав премьер-министров, глава Казахстана подчеркнул, что в связи с последними событиями предстоит большая работа.
 

Очень важно, чтобы правительства наших стран умели находить рациональные подходы к решению очень сложных проблем. Все мы ждем больших результатов от деятельности Евразийского экономического союза… Очень важно поддерживать нашими усилиями, нашей работой высокий авторитет, репутацию ЕАЭС, деятельность которого соответствует стратегическим интересам наших государств. Действительно, люди ждут от Евразийского экономического союза практических результатов", - подытожил свое выступление Токаев.

 
В заключение он пожелал руководителям правительств плодотворной работы в реализации общих целей и задач. 
 
Во встрече приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, председатель правительства России Михаил Мишустин, а также премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в качестве представителя государства-наблюдателя и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
 

Кыргызстан предложил странам ЕАЭС взаимно признать паспорта вакцинации

25.02.2022, 14:22 62411
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров в ходе заседания Евразийского межправительственного совета предложил странам, входящим в ЕАЭС, взаимно признать паспорта вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Важным вопросом, требующим оперативного решения, является признание документов по вакцинации, в том числе вакцин против COVID-19, которые применяются на территории Евразийского экономического пространства", - цитирует кыргызского премьера zakon.kz.

 
По словам Жапарова, практика взаимного признания сертификатов вакцинации в государствах-членах ЕАЭС уже имеется. 
 

Россия и Казахстан договорились о признании сертификатов против КВИ на двусторонней основе. Мы считаем, что этот опыт можно было бы расширить для использования во всех пяти странах для эффективного формирования системы целевого содействия восстановлению экономик в постковидный период и дальнейшего экономического развития государств-членов ЕАЭС", - подчеркнул Жапаров. 


Ранее сообщалось, что Казахстан признал паспорта вакцинации 30 стран. 

Кроме того, Казахстан и Россия согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации. 
 

Токаев обсудил ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Армении

25.02.2022, 13:52 61531
Токаев обсудил ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Армении
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибывшим в Республику Казахстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахстанско-армянских отношений с акцентом на укрепление торгово-экономического сотрудничества, в том числе по линии ЕАЭС. Лидеры также обсудили взаимодействие в рамках международных организаций и ситуацию вокруг Украины", - сообщает Акорда. 

 
Токаев отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества.
 

В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. Очень важная дата. Налажен открытый политический диалог на высшем и высоком уровнях. Развиваются парламентские связи, культурно-гуманитарные контакты", - сказал президент.

 
Глава государства высоко оценил текущее председательство Армении в ОДКБ и выразил признательность Николу Пашиняну за поддержку решения о направлении миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан во время трагических январских событий.
 
В свою очередь руководитель армянского правительства выразил благодарность за гостеприимство и высокий уровень организации заседания ЕМПС.
 

Очень рад, что наши отношения с Казахстаном успешно развиваются. Сейчас в формате ЕАЭС мы обсуждаем вопросы дальнейшего экономического сотрудничества, и развития евразийского экономического пространства", - сказал Пашинян.

 
Он также положительно оценил механизмы кризисного реагирования ОДКБ, отметив приоритетность этого вопроса в рамках председательства Армении в организации.

Ранее Токаев обсудил антикризисные меры в связи с ситуацией на Украине с российским премьером Михаилом Мишустиным. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов