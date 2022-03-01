Члены украинской делегации прибыли к месту переговоров с Россией

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НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами правительств государств-членов Евразийского экономического союза, на которой предложил создать рабочую группу по устранению негативных последствий для экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наш экономический союз по понятным причинам беспокоит усиление политического противостояния вследствие санкционного конфликта и негативные последствия для экономики и финансовых систем наших стран. Мы в Казахстане принимаем меры антикризисного характера, это только начало, впереди очень серьезная и сложная работа. Предполагаю, что это работу мы могли бы проводить согласованно вместе с нашими коллегами по Евразийскому экономическому союзу. С учетом тесной взаимосвязи экономических, финансовых и промышленных систем полагаю, что в рамках Союза следует создать рабочую группу для оценки рисков и выработки экономических мер, направленных на смягчение негативных последствий", - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что сегодняшняя встреча проходит в условиях беспрецедентного обострения геополитической напряженности, сообщает Акорда.

По мнению Токаева, рабочую группу следует создать на уровне экономических ведомств с участием финансовых регуляторов. Координационную работу на себя должна взять Евразийская экономическая комиссия. Президент подчеркнул, что, нсмотря на непростую внешнюю макросреду, экономические показатели ЕАЭС демонстрируют неплохую положительную динамику.

По итогам 2021 года внешняя торговля Союза выросла более чем на 34 %, а внутренняя еще более значительно - на 67 %. Это хороший показатель крепнущих торгово-экономических связей внутри Евразийского союза. Совокупный рост ВВП составил 4,4 %. Это ощутимо выше прогнозных показателей. Отрадно, что мы движемся в верном направлении - расширяем взаимную торговлю и повышаем конкурентоспособность отраслей экономик", - сказал глава государства.

Он также отметил насыщенный характер повестки дня Евразийского межправительственного совета. По мнению Токаева, обсуждение всех вопросов, в том числе чувствительных проблем, завершено достаточно конструктивно и успешно.

В ходе встречи руководители правительств государств ЕАЭС поделились мнениями о текущих и перспективных вопросах евразийской интеграции.

Выслушав премьер-министров, глава Казахстана подчеркнул, что в связи с последними событиями предстоит большая работа.

Очень важно, чтобы правительства наших стран умели находить рациональные подходы к решению очень сложных проблем. Все мы ждем больших результатов от деятельности Евразийского экономического союза… Очень важно поддерживать нашими усилиями, нашей работой высокий авторитет, репутацию ЕАЭС, деятельность которого соответствует стратегическим интересам наших государств. Действительно, люди ждут от Евразийского экономического союза практических результатов", - подытожил свое выступление Токаев.

В заключение он пожелал руководителям правительств плодотворной работы в реализации общих целей и задач.

Во встрече приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, председатель правительства России Михаил Мишустин, а также премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в качестве представителя государства-наблюдателя и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.