Система Orphus

Делегация России прибыла в Беларусь для переговоров по Украине

27.02.2022, 13:43 36346
ГОМЕЛЬ. 27 ФЕВРАЛЯ - Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с представителями Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в состав делегации вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента.
 

Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев", - сказал Песков РИА Новости.

 
В белорусском МИД отметили, что подготовили для встречи все необходимое и сейчас занимаются решением протокольных вопросов.
 
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорной площадкой могут стать Варшава, Будапешт или Стамбул, но не Минск.
 

новости по теме

"Ядерная триада" РФ начала боевое дежурство усиленным составом

28.02.2022, 18:04 176
"Ядерная триада" РФ начала боевое дежурство усиленным составом
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
МОСКВА. 28 ФЕВРАЛЯ - РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом, заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами России Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом, сообщает РИА Новости.
 
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.
 

В Беларуси начинаются переговоры делегаций России и Украины

28.02.2022, 15:35 3756

Новость дополняется


При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины

28.02.2022, 13:52 6586
Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины
Фото: depositphotos.com
МОСКВА. 28 ФЕВРАЛЯ - Российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

 

По его словам, воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе, сообщает РИА Новости

Ранее российские силы взяли под контроль Бердянск и Энергодар, полностью охраняют и контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС. 

По данным на 27 февраля, армия России уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины. 
 

Путин приказал Минобороны перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

27.02.2022, 20:22 25411
МОСКВА. 27 ФЕВРАЛЯ - Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", - цитирует РИА Новости Путина.

 
Как указано в справочнике на сайте Министерства обороны России, стратегические силы "предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия".
 

СМИ заявили о сокрытии США данных об украинских биолабораториях

27.02.2022, 16:28 32556
СМИ заявили о сокрытии США данных об украинских биолабораториях
Фото: unsplash.com
МОСКВА. 27 ФЕВРАЛЯ - Удаление посольством США документов о биолабораториях на Украине является цензурой, заявила журналистка из Болгарии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Диляна Гайтанджиева рассказала "Известиям", что "в ответ на публикации о лабораториях правительство США как можно скорее постаралось удалить всю информацию о них, ведь она доказывает, что американское правительство, и в частности Пентагон, основало 11 биолабораторий в Украине".
 
По словам журналистки, большая часть пользователей, опубликовавших эту информацию, была обвинена в распространении фейков. Подчеркивается, что данные были опубликованы правительством США, их можно найти на некоторых ресурсах и убедиться, что американцы по-прежнему сотрудничают с Украиной в плане открытия новых лабораторий.
 

В посольстве США на Украине поняли, что теперь Россия может найти все эти 11 лабораторий и начать расследование", - отметила журналистка.

 
Гайтанджиева напомнила об утечке документов Службы безопасности Украины, в которых сотрудники предупреждали Киев об опасной деятельности американских ученых в украинских лабораториях.
 

Обеспокоенность людей из службы безопасности, журналистов и политиков была проигнорирована. И я сама задаюсь вопросом: означает ли реакция американского посольства, что они боятся, что рано или поздно людям удастся раскрыть то, чем они занимаются в этих лабораториях, какие из них были профинансированы американской стороной", - подытожила журналистка.

 
26 февраля власти США удалили документы о биолабораториях на Украине. О военных лабораториях стало известно несколько лет назад. Пентагон открыл на Украине сеть учреждений по биоисследованиям. Доступ в здания был закрыт даже для украинских властей. В 2020 году Киев признал наличие в стране лабораторий Пентагона. Эксперты уверены, что учреждения вели разработки биооружия.
 
Во время январских беспорядков в Казахстане под атакой оказались и секретные биологические лаборатории, созданные с участием американских военных.
 
 

Армия России уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины

27.02.2022, 15:07 33881
МОСКВА. 27 ФЕВРАЛЯ - Армия России уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
 

К настоящему времени российскими Вооруженными силами пораже­ны 975 объектов воен­ной инфраструктуры Украины", - цитирует его РИА Новости.


Среди них 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбиты восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты "Точка-У", - добавил Конашенков.

 
Также, по его словам, "уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники".
 
 

В ДНР заявили об уничтожении пяти ракет комплекса "Точка-У" ВСУ

27.02.2022, 14:42 34226
КИЕВ. 27 ФЕВРАЛЯ - Средствами ПВО ДНР уничтожены пять ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У" украинских войск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сообщает народная милиция ДНР в Telegram-канале.
 

Средствами ПВО НМ ДНР уничтожены пять ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У", остатки которых падали в жилых массивах населенных пунктов Илловайск, Амвросиевка и Донецк", - говорится в сообщении.

 
Отмечается также, что артиллерийские подразделения украинских войск продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населенных пунктов ДНР.
 

Точка-У" - это высокоточный тактический ракетный комплекс разработки Коломенского КБ машиностроения. Комплекс был официально принят на вооружение Советской Армии в 1976 году, хотя серийное производство ракет началось в 1973 году. Модернизированный ракетный комплекс получил наименование "Точка-У" (обозначение НАТО - Scarab B) и стал поступать в войска в 1989 году.

 
Ракетный комплекс "Точка-У" предназначен для поражения точечных малоразмерных целей (наземных средств разведывательно ударных комплексов, пунктов управления, стоянок самолетов и вертолетов, резервов, хранилищ боеприпасов, топлива и др.) в глубине обороны противника.
 
Организационно комплекс может входить в состав мотострелковой (танковой) дивизии, а также отдельных бригад (по 2-3 дивизиона). Каждый ракетный дивизион имеет 2-3 стартовые батареи по 2-3 пусковые установки.
 
Дальность стрельбы минимальная - 15 километров; максимальная -120 километров. Масса ракеты составляет 482 килограмма.
 

В Беларуси проходит референдум по конституции

27.02.2022, 13:37 37471
МИНСК. 27 ФЕВРАЛЯ - В Беларуси проходит референдум по конституции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет БЕЛТА, на территории Беларуси образовано 5510 участков для голосования на республиканском референдуме, в том числе 217 в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и 12 в воинских частях. 27 февраля участки для голосования будут открыты с 8.00 до 20.00.
 
На голосовании созданы все необходимые условия для соблюдения санэпидтребований, предписанных Минздравом страны в рамках борьбы с распространением COVID-19. 
 
На референдум вынесен один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?
 
Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов - "за" или "против". Знак в одном из квадратов можно ставить любой. Референдум проводится путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования. Право участвовать в нем имеют граждане, достигшие 18 лет. Каждый участник референдума голосует лично. Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов