Делегация России прибыла в Беларусь для переговоров по Украине

ГОМЕЛЬ. 27 ФЕВРАЛЯ - Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с представителями Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в состав делегации вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента.

Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев", - сказал Песков РИА Новости .

В белорусском МИД отметили, что подготовили для встречи все необходимое и сейчас занимаются решением протокольных вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорной площадкой могут стать Варшава, Будапешт или Стамбул, но не Минск.