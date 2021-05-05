Что говорят в сети о гражданском иске Байбека к Мамаю

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - В сети продолжается активное обсуждение предстоящего судебного разбирательства по гражданскому иску Бауыржана Байбека о защите чести, достоинства и деловой репутации к Жанболату Мамаю и его супруге Инге Иманбаевой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Так, известный блогер Галым Байтук на своей странице в социальных сетях написал, что Жанболат Мамай, понимая всю шаткость своего положения, пытается спровоцировать оппонента.

Если посмотреть на действия Мамая, то поначалу кажется, что у активиста и его "советников" явно была какая-то стратегия и они ее придерживались. Но потом как говорится "что-то пошло не так" и Мамай пустился во все тяжкие. За последнюю неделю лидер "фейковой" партии выпустил пять гневных видео-обращений, пытаясь спровоцировать оппонента. Понимая всю шаткость своего положения, Жанболат устроил в Ютубе шоу, от которого за версту попахивает банальной истерикой. Оригинальностью он тоже не отличился: Ж. Мамай продолжил сыпать оскорблениями и то требовал публичных дебатов, то вызывал Байбека на "стрелку" на митинге. А как я всегда твержу: в правовом государстве все решает суд, а не дебаты на площади", - цитирует блогера пресс-служба партии "Nur Otan".

Он считает, что, хотя Мамай утверждает, что готов судиться, весь этот балаган показывает: уверенность в завтрашнем дне у активиста напускная. Ни одного вразумительного доказательства в подтверждение своих обвинений он так и не предъявил.

В одном из последних своих роликов он заявил: суд станет для него "политической трибуной". Активист угрожает рассказать всю "правду о режиме", политических убийствах и прочей конспирологии. Вот только все понимают, что Мамай - не того полета птичка, чтобы носить в клювике что-то значительное. С таким же успехом он мог анонсировать прилет инопланетян в Акорду или сказку о том, что Кеннеди убил казахский мерген. Очевидно, что отзывать иск из-за пустого бахвальства активиста никто не собирается, а потому Мамаю можно посоветовать одно: политическую "сэппуку", - заключил он.

В партии рассказали, что директор Института гуманитарных исследований и проектов Бауржан Уакпаев считает, что данный иск, вызвал общественный интерес. В первую очередь особое внимание привлекает сам факт обращения известного публичного лица в суд с целью защиты от необоснованных обвинений, прозвучавших публично.

Если рассматривать вопрос в чисто правовом поле, то предстоящее рассмотрение иска - это один из многочисленных примеров реализации гражданином своего конституционного права на судебную защиту своих прав и свобод. И такой вариант разрешения конфликтных ситуаций, связанных с необоснованными обвинениями, должен стать нормальной практикой для всех публичных лиц. Суд обязан рассмотреть иск, предоставить сторонам равные возможности изложить свои аргументы и вынести решение, руководствуясь исключительно буквой и духом Закона", - написал Уакпаев в Facebook.

Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов также считает, что общество будет широко наблюдать за данным резонансным спором. Он выделил шесть основных тезисов.

1. Процесс интересен в первую очередь гражданскому и юридическому сообществу. Все-таки подобные дела для Казахстана - единичные случаи.

2. Если в будущем такие правоотношения станут постоянными, страна будет ближе к правовым и демократическим ценностям и стандартам. Сама правовая система и общество должны воспринимать и считать - это нормальным и естественным делом.

3. Я уже писал, что иски о защите чести, обвинения в клевете и прочие подобные дела - это нормальная практика для любого демократического государства.

4. Несколько примеров. В тех же США можно назвать не один прецедент, когда политики пытались привлечь к ответственности оппонентов. К примеру, в январе иск о клевете "прилетел" экс-мэру Нью-Йорка Руди Джулиани. Производитель оборудования для проведения голосований "Voting Systems" заявили, что он распространял лживые утверждения о причастности компании к якобы имевшим место масштабным фальсификациям в ходе выборов президента.

5. Неюридические вопросы в суде рассматриваться не будут, поскольку дело в суде будет рассматриваться по существу. В расчет здесь берутся лишь проверенные доказанные факты.

6. Что же на выходе? Как и где это увидит общество? Тот же закон "О средствах массовой информации" четко устанавливает: "В случае обращения гражданина или юридического лица за опровержением редакция средства массовой информации, не располагающая доказательствами того, что распространенные данным средством массовой информации сведения соответствуют действительности, обязана опровергнуть их в том же средстве массовой информации.

Так что будем ждать юридического результата, который станет прецедентом в разрешении подобных категорий дел", - написал Башимов.

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