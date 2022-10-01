Что обсуждали на совещании глав спецслужб стран СНГ

АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Главы органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ провели очередную ежегодную встречу в Москве. В повестке встречи - широкий круг вопросов национальной и региональной безопасности в условиях непростой геополитической обстановки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем приветственном слове к участникам совещания глав спецслужб стран СНГ президент России Владимир Путин отметил, что такие встречи проходят ежегодно, но эта особенно важна из-за новых вызовов, возникающих из-за сложной геополитической ситуации, сообщает Sputnik.kz

По традиции в повестке вашей представительной встречи широкий круг вопросов национальной и региональной безопасности. От их эффективного решения прямо зависит надежная защита стран Содружества от внешних и внутренних угроз, обеспечение общественной стабильности и порядка", - отметил Владимир Путин.

По его словам, в то время, когда уходит в прошлое гегемония коллективного Запада и формируется новый, более справедливый многополярный мир, взаимодействие органов безопасности и специальных служб стран Содружества особенно востребовано в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, киберпреступностью, наркотрафиком и другими общими вызовами.

Важно активизировать обмен информацией и профессиональным опытом, проводить совместные операции, искать новые формы нашего проверенного временем многостороннего партнерства", - добавил российский лидер.

В ходе совещания был обсужден целый ряд вопросов, но одним из главных стало усиление обмена информацией не только между спецслужбами стран СНГ, но и таких организаций, как ОДКБ и ШОС, в том числе и по афганской тематике. Было подчеркнуто, что для этого уже существуют эффективные договорно-правовые инструменты и опыт взаимодействия.

Необходимо активизировать обмен разведывательными сведениями в целях выработки единой согласованной линии на афганском направлении в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС. В рамках двух последних организаций у нас уже имеется эффективный договорно-правовой инструментарий и хороший опыт практического сотрудничества по таким темам, как противодействие нелегальной миграции, терроризму и наркотрафику", - заявил глава Совбеза РФ Патрушев.

Дрогой озвученной на совещании проблемой стала угроза расползания оружия с Украины, оборот которого практически не контролируется, а вооружение, поставленное в том числе западными странами, все чаще оказывается на черном рынке.

По словам главы Совбеза России Николая Патрушева, противодействие рискам расползания оружия с Украины в другие регионы также требует объединения усилий спецслужб стран СНГ.

Усилиями Вашингтона и союзников Украина стала крупнейшим черным рынком вооружений. Через криминальных посредников оружие возвращается обратно в Европу, откуда попадает на Ближний Восток и в другие регионы, включая страны СНГ. Резко возросла вероятность попадания поставляемого Киеву Западом оружия в руки экстремистских и террористических структур, что требует активизации совместных усилий по вскрытию и пресечению каналов его распространения с территории Украины", - заявил Патрушев.