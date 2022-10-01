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Что обсуждали на совещании глав спецслужб стран СНГ

30.09.2022, 16:31 2936
АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Главы органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ провели очередную ежегодную встречу в Москве. В повестке встречи - широкий круг вопросов национальной и региональной безопасности в условиях непростой геополитической обстановки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем приветственном слове к участникам совещания глав спецслужб стран СНГ президент России Владимир Путин отметил, что такие встречи проходят ежегодно, но эта особенно важна из-за новых вызовов, возникающих из-за сложной геополитической ситуации, сообщает Sputnik.kz.
 

По традиции в повестке вашей представительной встречи широкий круг вопросов национальной и региональной безопасности. От их эффективного решения прямо зависит надежная защита стран Содружества от внешних и внутренних угроз, обеспечение общественной стабильности и порядка", - отметил Владимир Путин.

 
По его словам, в то время, когда уходит в прошлое гегемония коллективного Запада и формируется новый, более справедливый многополярный мир, взаимодействие органов безопасности и специальных служб стран Содружества особенно востребовано в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, киберпреступностью, наркотрафиком и другими общими вызовами.
 

Важно активизировать обмен информацией и профессиональным опытом, проводить совместные операции, искать новые формы нашего проверенного временем многостороннего партнерства", - добавил российский лидер.

 
В ходе совещания был обсужден целый ряд вопросов, но одним из главных стало усиление обмена информацией не только между спецслужбами стран СНГ, но и таких организаций, как ОДКБ и ШОС, в том числе и по афганской тематике. Было подчеркнуто, что для этого уже существуют эффективные договорно-правовые инструменты и опыт взаимодействия.
 

Необходимо активизировать обмен разведывательными сведениями в целях выработки единой согласованной линии на афганском направлении в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС. В рамках двух последних организаций у нас уже имеется эффективный договорно-правовой инструментарий и хороший опыт практического сотрудничества по таким темам, как противодействие нелегальной миграции, терроризму и наркотрафику", - заявил глава Совбеза РФ Патрушев.

 
Дрогой озвученной на совещании проблемой стала угроза расползания оружия с Украины, оборот которого практически не контролируется, а вооружение, поставленное в том числе западными странами, все чаще оказывается на черном рынке.
 
По словам главы Совбеза России Николая Патрушева, противодействие рискам расползания оружия с Украины в другие регионы также требует объединения усилий спецслужб стран СНГ.
 

Усилиями Вашингтона и союзников Украина стала крупнейшим черным рынком вооружений. Через криминальных посредников оружие возвращается обратно в Европу, откуда попадает на Ближний Восток и в другие регионы, включая страны СНГ. Резко возросла вероятность попадания поставляемого Киеву Западом оружия в руки экстремистских и террористических структур, что требует активизации совместных усилий по вскрытию и пресечению каналов его распространения с территории Украины", - заявил Патрушев.

 

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Внеочередной съезд партии AMANAT состоится 6 октября

27.09.2022, 12:18 11076
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Внеочередной XXIV съезд партии AMANAT состоится 6 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подписал постановление о созыве внеочередного XXIV съезда на 6 октября в городе Астане, сообщает пресс-служба партии.
 
В работе съезда примут участие делегаты из всех регионов страны. Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия.
 

Токаев направил телеграмму соболезнования Путину

27.09.2022, 08:03 12511
Токаев направил телеграмму соболезнования Путину
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате нападения на школу в городе Ижевске, сообщила пресс-служба Акорды.
 

С большим сожалением воспринял печальную весть о гибели граждан, в том числе детей, в результате бесчеловечного акта нападения в школе № 88 города Ижевска Российской Федерации. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю Вам искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.

 
По данным РИА Новости, число жертв в результате стрельбы в школе в Ижевске выросло до 17, в том числе 11 детей и шесть взрослых.
 
Напомним, утром 26 сентября в школу № 88 в Ижевске ворвался ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения. Он открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, преступник состоял на психиатрическом учете и страдал от шизофрении. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уточнил, что преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.
 
В Удмуртии объявили четырехдневный траур.
 

В МИД РК прокомментировали проведение референдумов в ЛНР и ДНР

26.09.2022, 11:04 16626
В МИД РК прокомментировали проведение референдумов в ЛНР и ДНР
АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прокомментировали референдумы в Луганской, Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", - прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

 
Он напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит устав всемирной универсальной организации. 

В уставе говорится об ответственности государств - членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств. Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне", - заключил Смадияров.

 

Казахстан подписал соглашения о безвизовом режиме с Доминиканой, Албанией и Парагваем

23.09.2022, 11:20 28491
Казахстан подписал соглашения о безвизовом режиме с Доминиканой, Албанией и Парагваем
Фото: МИД РК
НЬЮ-ЙОРК. 23 СЕНТЯБРЯ - Министр Иностранных дел Мухтар Тлеуберди, находясь на полях Генеральной Ассамблеи ОНН в Нью-Йорке, подписал соглашения о безвизовом режиме с Доминиканой, Албанией и Парагваем, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Министр Тлеуберди провел раздельные переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт, главами внешнеполитических ведомств Нидерландов Вопке Хукстра, Парагвая Хулио Рамиресом, Доминиканской Республики Роберто Альваресом, Албании Олта Джачкой и ОАЭ Абдаллой аль Нахайяном. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с указанными странами и организацией", - сообщает пресс-слудба МИД РК.

 
По итогам переговоров с Доминиканской Республикой подписаны межправительственные соглашения об освобождении от визовых требований для владельцев национальных паспортов, а также дипломатических и служебных паспортов, а с Албанией - соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.
 
С Парагваем также подписано межправительственное соглашение об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.
 

В Казахстане начинается выдвижение кандидатов в президенты

23.09.2022, 08:15 29411
В Казахстане начинается выдвижение кандидатов в президенты
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана начинается 23 сентября и закончится 11 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Заместитель председателя ЦИК Константин Петров сообщил, что выдвижение кандидатов на должность президента начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 23 сентября, и закончится в 18.00 11 октября. 
 
Напомним, внеочередные выборы президента РК пройдут 20 ноября
 
1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью. Он сообщил о необходимости пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. 
 
Также глава государства предложил провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года. 
 
17 сентября Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", который предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента Республики.
 

Казахстан отзывает голос за онлайн-выступление Зеленского на Генассамблее ООН

21.09.2022, 12:45 32421
СЕНТЯБРЯ. 21 СЕНТЯБРЯ - Министерство иностранных дел Казахстана объяснило свою позицию по голосованию в Организации Объединенных Наций, касающуюся выступления в онлайн-дебатах президента Украины Владимира Зеленского, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Голос, ранее отданный за предоставление ему такой возможности, в настоящий момент отозван.
 
В МИД Казахстана заявили, что голос, ранее отданный за предоставление права выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, отозван, и объяснили причину, по которой было принято такое решение, сообщает "Sputnik Казахстан".
 

Украина выдвигает свое предложение, чтобы их представитель выступал онлайн на дебатах ООН. Параллельно делегация Беларуси выдвигает поправку к этому предложению, чтобы онлайн выступал не только президент Украины, но и другие главы государств имели такую возможность. Мы голосуем за эту поправку", - говорится в сообщении.

 
Однако с учетом отзыва поправки Беларуси Казахстан изменил свою позицию, о чем уведомил мировую общественность, информирует издание.
 

Поэтому наш голос автоматически уходит за то, чтобы мы поддержали Украину. Сейчас мы направили ноту секретариату ООН и меняем свой голос с "за" на "воздержаться", потому что Казахстан за равенство. Мы за то, чтобы все главы государств, любой участник дебатов ООН мог выступать онлайн - не только одна определенная страна, но и все имели такую возможность", - объяснили в МИД.

 

Токаев провел переговоры с Генеральным секретарем ООН

21.09.2022, 08:43 40666
Токаев провел переговоры с Генеральным секретарем ООН
Фото: Акорда
НЬЮ-ЙОРК. 21 СЕНТЯБРЯ - Программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН завершилась переговорами с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи, прошедшей в конструктивной и дружественной атмосфере, стороны обсудили состояние и перспективы укрепления многостороннего сотрудничества между Казахстаном и ООН.
 
Особое внимание было уделено усилиям, направленным на выработку коллективных подходов к решению насущных вызовов современности.
 
Президент высоко оценил лидерство Антониу Гутерриша на посту Генерального секретаря ООН и заявил о полной поддержке его инициативе о созыве "Саммита будущего" в 2024 году. Касым-Жомарт Токаев высказал надежду, что итоги этого важного мероприятия будут способствовать осуществлению целей устойчивого развития.
 
Стороны также рассмотрели ход реализации инициативы главы нашего государства по созданию в городе Алматы хаба ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Генеральный секретарь ООН заявил о поддержке этой важной инициативы.
 
Он также высоко оценил реализуемые под руководством президента Казахстана масштабные реформы в стране.
 
В завершение глава государства пригласил Антониу Гутерриша совершить визит в Казахстан.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
 

Президент Казахстана принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности

21.09.2022, 08:31 40356
Президент Казахстана принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности
Фото: Акорда
НЬЮ-ЙОРК. 21 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности, который состоялся под совместным председательством Африканского союза и Европейского союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении глава государства отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является одной из самых насущных проблем, стоящих сегодня перед миром. Он подчеркнул, что с момента последней встречи в таком формате в 2019 году число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, возросло со 135 до 345 млн человек, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан и впредь намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для борьбы с глобальным дефицитом продовольствия.
 
В частности, президент подчеркнул, что наша страна продолжит выступать в качестве надежного поставщика зерна и других основных видов продовольствия.
 
Глава государства призвал активизировать усилия по противодействию голоду. В этом контексте он отметил готовность к расширению сотрудничества с Исламской организацией продовольственной безопасности и институтами ООН в регионе в рамках различных проектов закупок, в том числе для нужд Афганистана.
 
Президент выступил за реализацию Черноморской зерновой инициативы, указав на важность исключения продовольствия и удобрений из-под всех санкций и ограничений, обеспечения их поставок в беднейшие страны.
 
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на транзитно-транспортных возможностях нашей страны, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора.
 

Мы ожидаем, что объем грузоперевозок через Казахстан значительно увеличится в ближайшие годы. В преддверии зимы Казахстан может смягчить имеющийся дефицит энергоресурсов и критически важных сырьевых товаров", - сказал он.

 
Президент отдельно остановился на вызовах, связанных с изменением климата и структурной уязвимостью продовольственных систем. Он подчеркнул, что Казахстан, являясь международным транзитным хабом, способен выстраивать глобальные устойчивые цепочки поставок.
 
В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что в тридцатые годы прошлого столетия Казахстан пережил вызванную голодом трагедию ("Ашаршылык") и поэтому в полной мере заинтересован в решении проблем продовольственной безопасности.
 
В мероприятии также участвовали президент Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Сенегала Маки Салл, государственный секретарь США Энтони Блинкен и другие мировые политики. 

Кроме того, на полях Глобального саммита по продовольственной безопасности глава государства встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны рассмотрели перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом, уделив особое внимание развитию политического диалога и расширению торгово-экономического сотрудничества.
 
Лидеры с удовлетворением отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года.
 
Касым-Жомарт Токаев рассказал Шарлю Мишелю об основных направлениях политических и экономических реформ в Казахстане.
 
Глава государства и президент Европейского совета договорились поддерживать регулярные контакты.
 
В завершение лидер Казахстана пригласил Шарля Мишеля посетить с визитом нашу страну.
 

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