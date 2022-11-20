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День тишины наступил в Казахстане

19.11.2022, 09:00 6536
День тишины наступил в Казахстане
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 19 ноября в 00.00 наступил день тишины перед выборами. В соответствии с требованием выборного законодательства любая агитация в день тишины запрещена.
 
Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября 2022 года.
 
Всего в день голосования по республике будет функционировать 10 101 избирательный участок. Голосование на основной части избирательных участков будет проходить с 07.00 до 20.00 по местному времени.

По данным ЦИК РК, в соответствии с законодательством приняты решения об установлении на некоторых избирательных участках времени голосования с 06.00. Таких участков по республике - 86.
 

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В Казахстане выбирают президента

20.11.2022, 06:00 3021
В Казахстане выбирают президента
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 20 ноября 2022 года, в Республике Казахстан проходят внеочередные выборы президента.
 
По республике функционирует 10 101 избирательный участок. При представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах создано 68 избирательных участков в 53 странах.
 
Голосование на основной части избирательных участков будет проходить с 07.00 до 20.00 по местному времени. В соответствии с законодательством приняты решения об установлении на некоторых избирательных участках времени голосования с 06.00. Таких участков по республике - 86.
 
На выборах зарегистрированы шесть кандидатов:
 
Касым-Жомарт Токаев, действующий президент, выдвинут от народной коалиции. Его кандидатуру поддержали партия AMANAT, "Ак жол" и Народная партия Казахстана.
 
Мейрам Кажыкен, директор Института исследований современного общества, выдвинут от содружества профсоюзов "Аманат".
 
Жигули Дайрабаев выдвинут партией "Ауыл". Летом 2022 года избран председателем комитета агропромышленного комплекса президиума НПП "Атамекен".
 
Каракат Абден выдвинута Национальным альянсом профессиональных соцработников. Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы.
 
Салтанат Турсынбекова представляет общественное объединение "Қазақ аналары - дәстүрге жол". Является заместителем председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, членом общественного совета Астаны.
 
Нурлан Ауесбаев, руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана - кандидат от оппозиции.

 
В списки избирателей в общей сумме включены 11 950 485 человек. Число избирательных бюллетеней, включая резерв 1% от общего числа избирателей, включенных в списки, составляет 12 069 990. Бюллетени напечатаны на государственном и русском языках.
 
Казахстанцы могут проголосовать на выборах с цифровым удостоверением в приложении eGov mobile и в мобильных приложениях банков.
 
В наблюдении за внеочередными выборами президента РК будут участвовать более 600 международных наблюдателей.
 
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев 1 сентября предложил провести досрочные президентские выборы.  
 
Внеочередные выборы были назначены на 20 ноября 2022 года.
 
Стоит отметить, что теперь в Казахстане ограничен срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Переизбрание запрещено.

Текстовая трансляция с выборов президента Казахстана:
 
 
 
 
 





 

Тлеуберди заявил о готовности Казахстана наращивать поставку редкоземельных металлов в Европу

18.11.2022, 10:24 10051
Тлеуберди заявил о готовности Казахстана наращивать поставку редкоземельных металлов в Европу
Самарканд. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди приняла участие в 18-й встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Европейского союза, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
В ходе встречи Тлеуберди также заявил о готовности Казахстана наращивать поставки в Европу редкоземельных металлов, а также предложил взаимодействовать в сфере первичной обработки сырья в Казахстане с целью экспорта готовых продукций, необходимых для высокотехнологических отраслей экономики.
 
Делегации обсудили актуальные межрегиональные и глобальные вопросы, в том числе общие вызовы безопасности, включая ситуацию в Афганистане, экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в сферах охраны окружающей среды, водопользования и климата, а также образования, науки и инноваций.
 
Мухтар Тлеуберди, отметив основные итоги исторической недавней первой встречи глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета в Астане, подчеркнул важность практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Он также обратил внимание участников на важность усиления координации действий сторон с соблюдением взаимных интересов в условиях стремительно меняющейся ситуации в мире и в регионе.
 

Казахстан готов к наращиванию всестороннего сотрудничества и улучшению взаимосвязанности с европейскими партнерами", - сказал он.

 
В этой связи он выступил с предложением к европейской стороне об инициировании новых межрегиональных программ взаимодействия, в том числе в сферах науки, технологий и инноваций.
 
В положительном ключе был отмечен рост товарооборота Казахстана со странами Центральной Азии и Европейского союза с начала 2022 года.
 
Вместе с тем второй экономический форум ЦА - ЕС планируется в мае 2023 года в Астане.
 

В Москве прошла встреча генсеков трех международных организаций

17.11.2022, 12:15 13246
Москва. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялась встреча генерального секретаря Организации Договора коллективной безопасности Станислава Зася, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина и председателя исполнительного комитета - исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева, сообщает пресс-служба ОДКБ.

В ходе встречи высшие административно-должностные лица трех крупнейших региональных организаций обсудили перспективы сотрудничества по широкому кругу вопросов.

Особое внимание было уделено практическим шагам на приоритетных направлениях интеграционного взаимодействия, реализации совместных проектов по вопросам международной и региональной безопасности.
 

В Астане 22-23 ноября пройдут переговоры по Сирии

14.11.2022, 16:50 21361
В Астане 22-23 ноября пройдут переговоры по Сирии
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 22-23 ноября пройдет очередная, 19-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате, сообщил в ходе пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
 
По его словам, в переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. Также в качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака.
 
Как сообщалось ранее, 15-16 июня состоялась 18-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате. Стороны договорились провести 19-ю Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане во второй половине 2022 года.
 

Токаев принял посла США

14.11.2022, 15:32 22086
Токаев принял посла США
Фото: akorda.kz
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Казахстане Дэниела Розенблюма, сообщает Акорда.

В ходе встречи президент выразил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении и расширении стратегического партнерства с США по всем направлениям.

В свою очередь Дэниел Розенблюм отметил, что Казахстан является надежным партнером в регионе и американская сторона полностью поддерживает проводимые главой государства реформы.
 

Ряд документов подписан на саммите Организации тюркских государств

11.11.2022, 14:13 37361
Ряд документов подписан на саммите Организации тюркских государств
Фото: Telegram/БОРТ№1
Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главы тюркоязычных государств подписали по итогам саммита ряд важных документов, сообщает "БОРТ№1".
 
В их числе:
 
1. Декларация саммита Организации тюркских государств
 
2. Протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств
 
3. Решение о принятии правил процедуры Организации тюркских государств
 
4. Решение о назначениях Генерального секретаря Организации тюркских государств и его заместителей, а также президента и вице-президента Тюркской академии
 
5. Решение об учреждении Тюркского инвестиционного фонда
 
Напомним, в состоявшемся сегодня саммите организации тюркских государств приняли участие делегации Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана.
 
В ходе мероприятия главы государств рассмотрели перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ОТГ, а также провели двусторонние встречи.
 

Создать единую сеть университетов тюркских стран предложил президент Казахстана

11.11.2022, 13:24 38121
Создать единую сеть университетов тюркских стран предложил президент Казахстана
Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских стран высказался о необходимости укрепления научно-образовательных связей тюркских государств, а также призвал активнее продвигать деятельность организации через СМИ.
 

Необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления межкультурного диалога между студентами. Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений. Предлагаю рассмотреть вопрос учреждения в 2023 году единой сети университетов тюркских стран, которая позволит нашим студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
При этом он отметил, что в 2023 году планируется проведение в Казахстане ІІ Тюркской универсиады, которая пройдет под эгидой Союза тюркских университетов.
 
Еще одной актуальной задачей президент назвал активное продвижение деятельность ОТГ через средства массовой информации.
 

Мы должны продемонстрировать всему мировому сообществу масштабность работы, которая нами проводится для укрепления интеграции в тюркском мире. Эту работу можно было бы проводить при участии ведущих международных агентств и масс-медиа наших стран", - считает Токаев.

 
Он отметил, что с деятельностью организации еще не все хорошо знакомы. В то же время идея тюркского сотрудничества все больше привлекает внимание мировой общественности. Все чаще в разных уголках земного шара находят ценные свидетельства об истории тюркской цивилизации.
 

Это общее достояние наших народов. Поэтому важной задачей считаю изучение и систематизацию имеющихся исторических и лингвистических источников. Нам нужно организовать активное взаимодействие научных учреждений и шире представлять результаты их исследований мировой общественности. Работа нашей организации не должна ограничиваться дипломатическими саммитами и встречами с подписанием итоговых документов. Полагаю, что ОТГ должна стать авторитетной площадкой, объединяющей и сближающей тюркский мир", - добавил президент Казахстана.

 

Казахстан привлечет 20 миллиардов долларов инвестиций на развитие транспортных коридоров - Токаев

11.11.2022, 13:15 38181
Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан заинтересован в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще 20 млрд долларов инвестиций, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств, сообщает "БОРТ№1".
 

Наши государства связывают Запад и Восток, Север и Юг. Поэтому в нынешний, переходный период очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей", - заявил Токаев.

 
Ярким примером, по его словам, может служить Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через территории Казахстана, Азербайджана, Турции.
 

Мы считаем приоритетным развитие транспортно-логистической отрасли. На ее развитие Казахстан только за последние 15 лет направил 35 миллиардов долларов. Наша страна заинтересована в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще 20 млрд долларов инвестиций", - заметил Токаев.

 
Он также отметил важность развития внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами.
 

Прежде всего необходима модернизация пограничных пунктов пропуска. Также следует принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения. Кроме того, крайне важно сформировать "цифровую транспортную систему", которая оптимизирует процедуру оформления грузов, обеспечит оперативный обмен транспортной документацией и предоставит дополнительные возможности для выхода на международный рынок", - заявил глава Казахстана.

 

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