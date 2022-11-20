День тишины наступил в Казахстане

Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 19 ноября в 00.00 наступил день тишины перед выборами. В соответствии с требованием выборного законодательства любая агитация в день тишины запрещена.

Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября 2022 года.

Всего в день голосования по республике будет функционировать 10 101 избирательный участок. Голосование на основной части избирательных участков будет проходить с 07.00 до 20.00 по местному времени.





По данным ЦИК РК, в соответствии с законодательством приняты решения об установлении на некоторых избирательных участках времени голосования с 06.00. Таких участков по республике - 86.