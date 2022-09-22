Внеочередные выборы президента РК пройдут 20 ноября

Назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.
Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана.
В послании я публично и открыто обозначил весь график электорального цикла. Таким образом, будут поэтапно перезагружены все ключевые государственные институты: президент, парламент, правительство, маслихаты. С момента обнародования данной инициативы прошло около месяца. Этого времени было достаточно, чтобы взвешенно, без спешки обсудить и оценить все вопросы. В обществе имеется четкое понимание логики и перспектив наших планов трансформации политической системы. Поэтому, согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, сегодня я подписал указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов президента Республики Казахстан", - сообщил глава государства.
Он отметил, что данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.
Это позволит нам в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан", - отметил Токаев.
Президент напомнил, что в послании был обнародован ряд масштабных социально-экономических мер, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем.
В предвыборной платформе, которую я в скором времени представлю обществу, будут изложены новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса. Как действующий глава государства гарантирую проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством, она пройдет справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей", - подчеркнул Токаев.
Президент призвал сограждан проявить ответственность, быть верными принципам демократии, законности и правопорядка, показать сплоченность и единство нашего народа.
Судьба и будущее Казахстана в руках каждого из нас. Вместе мы построим Справедливый Казахстан!", - заключил глава государства.
Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью.
Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", - сказал Токаев, выступая с посланием народу Казахстана.
Он сообщил о необходимости пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента.
Также глава государства предложил провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года.
17 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", который предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента Республики.