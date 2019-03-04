Депутаты мажилиса одобрили ряд законопроектов

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе под председательством спикера Нурлана Нигматулина состоялось завершающее в 2018 году пленарное заседание, на котором депутаты одобрили ряд законопроектов, передает Kazakhstan Today.





В частности, депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности.





Законодательные изменения в этой сфере определены в числе приоритетов президентом Казахстана на открытии нынешней парламентской сессии.





Законопроект направлен на улучшение налогового администрирования, дальнейшее развитие торговли с государствами-членами ЕАЭС, обеспечение законного оборота товаров на территории Казахстана посредством маркировки и прослеживаемости товаров.





Кроме того, законопроектом предлагаются нормы по развитию электронной торговли.





Активное обсуждение на пленарном заседании получила норма, предусматривающая маркировку товаров и их прослеживаемость. Для этих целей предлагается создание Единого оператора, а также внедрение центров этикетирования и маркирования", - отметили в пресс-службе мажилиса.





Нурлан Нигматулин усомнился в необходимости создания такой сложной системы, которая, по его мнению, может привести к созданию лишних звеньев и, в конечном итоге, возможно, станет дополнительной нагрузкой на бизнес.





Акцентировав внимание на непроработанности некоторых норм законопроекта, председатель мажилиса обратился к членам рабочей группы, поработать совместно с разработчиками до второго чтения, прописать в законопроекте требования к Единому оператору и убрать ненужных посредников.





В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, которыми предусматривается, в частности, предоставление условной скидки при досрочной уплате наложенного административного штрафа, совершенствование механизма долевого участия в жилищном строительстве, дальнейшая модернизация судебной системы во взаимоотношениях между бизнесом и госструктурами, а также усиление контрольных функций уполномоченного органа в сфере естественных монополий в целях защиты прав потребителей при получении услуг естественных монополий.





Добро" мажилиса получил пакет ратификационных законопроектов. Это Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.





Конвенция подписана 12 августа 2018 года в Актау президентами Азербайджана, Казахстана, Ирана, России и Туркменистана в рамках пятого Каспийского саммита.





Документом определяются и регулируются права и обязательства Сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.





Среди одобренных и изменения в Договор о ЕАЭС, предусматривающие возможность вхождения в состав Высшего совета не только главы государства-члена, но и главы правительства государства-члена, наделенного в соответствии с законодательством своего государства полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета.





В этом ряду и Соглашение о международных договорах ЕАЭС с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями.





Кроме того, на пленарном заседании мажилисом рассмотрены также поправки сената в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рекламы".





И сегодня Палата определила профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым проектам законов. Это законодательные поправки по вопросам исполнительного производства. В этом ряду и пакет ратификационных законопроектов. Это изменения в казахстанско-российское Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан. В числе новых законопроектов и Договор о запрещении ядерного оружия, а также Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море.





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