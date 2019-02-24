Депутаты мажилиса одобрили поправки по вопросам госслужбы и противодействия коррупции

Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - В ходе заседания в мажилисе парламента депутаты палаты в первом чтении одобрили депутатский законопроект с поправками по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, передает Kazakhstan Today.

Проект закона направлен на исключение из ряда действующих законов нормы об обязательном согласовании с центральными исполнительными органами кандидатур, прошедших конкурсный отбор и назначаемых на должность руководителей соответствующих местных исполнительных органов", - сообщает пресс-служба мажилиса .

Законопроектом закрепляются функции уполномоченного органа по разработке порядка прикомандирования государственных служащих к другим государственным органам, уточняются сроки прекращения и возобновления государственной службы, сроки исчисления и проведения испытательного срока и проведения обязательной специальной проверки. Уточняется также порядок назначения на административные государственные должности корпуса "А" и "Б" политических государственных служащих, а также лиц, находящихся в кадровом резерве корпуса "А".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства