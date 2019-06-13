Депутаты мажилиса в первом чтении одобрили повышающий размеры социальных выплат законопроект

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса под председательством спикера Нурлана Нигматулина палата одобрила в 1-м чтении законопроект об обязательном социальном страховании, передает Kazakhstan Today.

Проект закона разработан во исполнение поручения Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и направлен на усиление взаимосвязи между трудовым стажем и размерами выплат, стимулирование участия населения в системе обязательного соцстрахования.

"В частности, предусматривается увеличение социальных выплат по утрате трудоспособности, потери кормильца и потери работы. В частности, будет применяться отдельный подход к каждому случаю, соответствующий индивидуальной степени утраты трудоспособности согласно медико-социальной экспертизе", - сообщили в мажилисе.

Планируется повысить действующие коэффициенты количества иждивенцев при исчислении социальных выплат по потере кормильца. Рост коэффициента составляет от 5 до 20%. Наиболее высокий рост коэффициента составляет при количестве иждивенцев от 3 и более человек.

Предусматривается также после достижения стажа участия 5 лет ежегодное повышение достигнутого коэффициента стажа участия (1) на 2%.

Усовершенствуется механизм исчисления социальных выплат по потере работы, которые предлагается осуществлять до 6 месяцев лицам, стаж участия которых составляет 5 лет и более, вне зависимости от причины потери работы. Также повышается коэффициент замещения дохода, применяемый для исчисления социальной выплаты по потере дохода с 0,3 до 0,4, в соответствии с рекомендациями Международной организации труда.

Наряду с этим предусматриваются нормы, регулирующие деятельность Государственного фонда социального страхования, его финансовую устойчивость, порядок рассмотрения обращений граждан, управление активами.

На пленарном заседании депутаты мажилиса одобрили во 2-м чтении законодательные поправки по вопросам регулирования агропромышленного комплекса.

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