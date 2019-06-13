Система Orphus

Депутаты мажилиса в первом чтении одобрили повышающий размеры социальных выплат законопроект

12.06.2019, 18:09 26461
Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса под председательством спикера Нурлана Нигматулина палата одобрила в 1-м чтении законопроект об обязательном социальном страховании, передает Kazakhstan Today. 
 
Проект закона разработан во исполнение поручения Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и направлен на усиление взаимосвязи между трудовым стажем и размерами выплат, стимулирование участия населения в системе обязательного соцстрахования. 
 
"В частности, предусматривается увеличение социальных выплат по утрате трудоспособности, потери кормильца и потери работы. В частности, будет применяться отдельный подход к каждому случаю, соответствующий индивидуальной степени утраты трудоспособности согласно медико-социальной экспертизе", - сообщили в мажилисе. 
 
Планируется повысить действующие коэффициенты количества иждивенцев при исчислении социальных выплат по потере кормильца. Рост коэффициента составляет от 5 до 20%. Наиболее высокий рост коэффициента составляет при количестве иждивенцев от 3 и более человек.
 
Предусматривается также после достижения стажа участия 5 лет ежегодное повышение достигнутого коэффициента стажа участия (1) на 2%. 
 
Усовершенствуется механизм исчисления социальных выплат по потере работы, которые предлагается осуществлять до 6 месяцев лицам, стаж участия которых составляет 5 лет и более, вне зависимости от причины потери работы. Также повышается коэффициент замещения дохода, применяемый для исчисления социальной выплаты по потере дохода с 0,3 до 0,4, в соответствии с рекомендациями Международной организации труда. 
 
Наряду с этим предусматриваются нормы, регулирующие деятельность Государственного фонда социального страхования, его финансовую устойчивость, порядок рассмотрения обращений граждан, управление активами. 
 
На пленарном заседании депутаты мажилиса одобрили во 2-м чтении законодательные поправки по вопросам регулирования агропромышленного комплекса.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая