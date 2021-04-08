Депутаты одобрили проект закона, направленный на борьбу с незаконным импортом технологий

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента депутаты одобрили в первом чтении законопроект с сопутствующими поправками "О контроле специфических товаров", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что введение новых законодательных норм обеспечит эффективность контроля специфических товаров.

Проектом закона, в частности, устанавливается порядок экспорта и импорта специфических товаров, в том числе программного обеспечения технологий и научно-технической документации. При этом статьей 275 УК РК предусмотрена ответственность только за незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. В связи с этим депутаты предложили ввести ответственность и за незаконный импорт данных товаров и услуг", - сообщили в пресс-службе палаты.

Нигматулин поддержал депутатов и назвал внесённое предложение концептуальной поправкой.

Если руководствоваться правительственным вариантом законопроекта, то получается, что любое незаконное перемещение через границу технологий, научно-технической документации, программного обеспечения запрещено. Но в соответствии с Уголовным кодексом карается только незаконный экспорт. Поэтому, наверное, правильно подошли депутаты, установив наказание не только за незаконный экспорт, но и за незаконный импорт специфических товаров", - сказал он.

Предложение депутатов поддержал разработчик законопроектов - Министерство индустрии и инфраструктурного развития, а также Генеральная прокуратура.

В ходе обсуждения депутаты также подняли вопрос контроля за перемещением специфических товаров через казахстанские участки внутренних границ ЕАЭС. Нигматулин отметил, что введение международного импортного сертификата - это своего рода гарантия того, что контролируемая Казахстаном продукция двойного назначения будет использована только в законных целях.

Это важно. Это наши международные обязательства", - подчеркнул он. Нигматулин отметил важность готовности министерств, входящих в систему контроля специфических товаров, к практической реализации всех законодательных норм законопроектов.

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